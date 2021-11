Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

VILLA D’ESTE, ITALIA: Lamborghini sjokkerte bilverdenen med deres Miura i 1966.

Sjokket ble ikke noe mindre fem år etter da runde former og bølgende linjer ble avløst av noen av historiens skarpeste linjer, signert Marcello Gandini hos Bertone.

Borte for alltid

Countach LP500 ble navnet på konseptet som ble vist i Genève i 1971, og det ble også navnet på selve produksjonsutgaven da den kom tre år senere. I mellomtiden hadde selve prototypen fra 1971 også gjort tjeneste i forbindelse med sikkerhetsklareringen av produksjonsmodellen. En tjeneste som bokstavelig talt endte med at den møtte veggen.

ORIGAMI: Med alle dører og lokk åpne, er en Countach et virkelig syn. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Ingen i Lamborghini tenkte at det vraket kunne være noe verd i fremtiden, så det gikk selvsagt på dynga da de hadde hentet ut de opplysningene de trengte for å bygge produksjonsversjonen innenfor lovverket og få den typegodkjent..

Det eneste som var igjen av starten på denne legendariske designen var noen bilder. Og minner fra de som var involvert.

PREMIERE: Etter 25 000 timers arbeid over nesten fire år var Concorso d'Eleganza Villa d’Este valgt som premierested. Lamborghini-sjef Stephan Winkelmann gratulerte og takket ekteparet Spiess for tilliten og jobben. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Gjenskapningen

Det syntes den sveitsiske Lamborghini-entusiasten Albert Spiess var for galt, og etter å ha anskaffet og restaurert de mest unike Lamborghiniene på kloden, ble planene lagt for hans mest ambisiøse prosjekt gjennom tidene: Å gjenskape LP500-prototypen fra 1971.

Planene ble luftet med Lamborghinis egen restaureringsavdeling «Polo Storico», som tente på ideen om å bygge en eksakt replika fra grunnen med riktige komponenter fra den tiden og med spesielt fokus på alle detaljer som var spesielle på prototypen.

KILEFORM: «Wedge design», eller kileform, ble populært utover 1970-tallet. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Kunsthåndverk

Alt tilgjengelig materiell som skisser, fotos og annen dokumentasjon ble samlet slik at alt kunne gjøres så nært originalen som overhodet mulig, med de beste fagfolkene Lamborghini hadde tilgjengelig.

VAREMERKET: Saksedører er blitt Lamborghinis designmessige varemerke. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Lamborghinis designsjef Mitja Borkert fikk ansvaret for å lede arbeidet med gjenskapningen. Først med å skape en 1:1-modell som skulle få frem den eksakte foremen på karosseriet. En prosess som alene tok 2.000 timer før man var fornøyd og sikker på at alle dimensjoner stemte.

Moderne teknologi som kan skanne fotografier og analysere dimensjoner og proporsjoner var også viktige ressurser. Spesielt før karosseriekspertene kunne banke ut karosseripanelene for hånd over det unike rørrammechassiset.

Hele interiøret med instrumenter måtte også gjenskapes for hånd, sammen med alle de små detaljene som var spesielle på prototypen.

Til minste detalj

Det var aldri noe snakk om å ta snarveier for å komme raskere, eller rimeligere, i mål. Dette skulle være ordentlig. Det bestemte kunden Albert Spiess, som ha plukket opp regningene underveis.

LITEN PLASS: Reservehjulet er plassert i front, hvor det ikke er plass til mye mer. Foto: Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Motoren på originalen var på fem liter, mens produskjonsutgaven var på fire, så det måtte også gjøres ut fra en eksisterende blokk med bygging av nye

komponenter. Underveis ble også Pirelli kontaktet. De leverte dekkene på prototypen, og de sa seg villige til skape et nytt sett med 1971-spesifikasjoner sine Cinturato CN12-dekk, bare med mer moderne gummiblanding enn det som var tilgjengelig da.

Avslutningsvis fikk de gjenskapte Gantini-linjene den samme spesielle gulfargen fra prototypen: «Giallo Fly Speciale». Eller kort og godt knallgul, som vi sa på den tiden.

SKAPT FOR FART: Luftmotstanden er helt tydelig fienden som skule overvinnes med Countach-designen. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

25 000 timer

– Jeg så bilen som ung gutt da den debuterte, og Lamborghini har vært mitt favorittmerke helt siden den gang. Og etter hvert som jeg fikk mulighet til å kjøpe noen Lamborghinier med god historie vokste denne ideen frem. For fire år siden bestemte vi oss for å gjennomføre prosjektet. Det har vært vanskelig å holde tett så lenge, men nå er vi her, sa en strålende fornøyd Albert Spiess ved debuten på Concorso d'Eleganza Villa d’Este ved Comosjøen første helgen i oktober.

Selv etter å ha finansiert et prosjekt på 25.000 timer satt latteren løst mellom både han og kona Rita (som var lei seg for at hun ikke hadde lov til å kjøre bilen i Italia) og den nåværende Lamborghini-bossen Stephan Winkelmann.

Han hadde tatt turen fra Sant'Agata Bolognese for å bivåne premierevisningen og takke et par av sine beste kunder og definitivt beste ambassadører.