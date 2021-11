Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.

– Vi skal være blant topp tre elbilmerker i 2025, utbryter Xpeng-salgsdirektør Christian Hem fra scenen. Vi befinner oss på nybygde Lily Country Club på Kløfta, der det norske Xpeng-apparatet har valgt å vise frem den nye elbilen P7.

Hem, som tidligere har jobbet med Porsche og Volvo, forteller at startprisen på Xpeng P7 blir 447.820 kroner for modellen med bakhjulsdrift. Firehjulsdrift koster drøyt 60.000 kroner ekstra, men rekkevidden faller fra 530 kilometer til 470 kilometer.

KRAFTIG KOST: Xpeng P7 har en WLTP-rekkevidde på 470 km når den kjøpes med firehjulsdrift. Det er denne utgaven den spesielle Wing Edition er basert på – en bil som etter sigende kun leveres til Norske kunder. Foto: Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Rask til 100 – treg lading

Det fristes med 0 til 100 km/t-tid på bare 4,5 sekunder for modellen med firehjulsdrift, mens bilen med drift på bakhjulene skal klare øvelsen på 6,7 sekunder. Xpeng er spennende nok en relativt stor bil med lengde på 4,9 meter. Det meste av utstyr er standard og en spesialmodell, såkalte P7 Wing Edition som vises på bildene, koster ytterligere 92.000 kroner, men fås med eksentriske dører og iøynefallende farge og matchende sømmer innvendig.

Det Hem ikke forteller fra scenen er at effekten ved CCS-hurtiglading kun er 80 kW, som ikke er spesielt imponerende sammenlignet med for eksempel BMW i4 med sine 200 kW.

Det er forøvrig Motor Gruppen, med datterselskapet XBI Norge, som skal stå for salget av Xpeng her til lands, og på spørsmål om hvem konkurrenten til P7 er, trekker XBI-sjefe Rune Gjerstad frem Porsche Taycan. Det er en luksuselbil som i beste fall koster noen hundre tusen mer enn topputgaven av Xpeng P7, men som hurtiglader med hele 270 kW.

LEVERINGSKLAR: Xpeng G3 kan leveres på dagen, ifølge Xpeng-teamet. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

15.000 biler i 2025?

Selv om Gjerstad og Hem vet hvor de vil være i 2025, er det langt mer uklart hvordan nær fremtid ser ut for den ferske aktøren.

Duoen anslår at de må selge mellom 10.000 og15.000 Xpeng-biler i Norge i 2025 for å være blant topp tre største bilmerker, og det legges ikke skjul på at det skal komme mange nye modeller fra det kinesiske bilmerket i tiden fremover. Allerede selges den elektriske SUV-en Xpeng G3 med WLTP-rekkevidde på 451 kilometer, men hurtigladingen er på lave 50 kW.

– Dere vet hvor dere vil være i 2025, men hva med salget for et helt kalenderår?

– Hvordan det blir neste år er ikke avklart, så det er for tidlig å si, kommenterer Gjerstad.

Han legger imidlertid til at de ikke opplever leveringsproblemer, slik mange andre i bilbransjen gjør for tiden. Xpeng G3, som har vært i salg et snaut år allerede, kan fås på dagen, vises det til.

Xpeng P7 kan prøvekjøres i midten av november og de første bilene leveres til norske kunder i desember. Av dem skal det være 200 stykker, men en båt med ytterlige 130 Xpeng P7-modeller er ventet i januar, følge Gjerstad.