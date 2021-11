Kai Ronny restaurerte en sjeldenhet:

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



KONGSBERG: – I 2014 bestemte jeg meg for å stumpe røyken for godt, og heller begynne å restaurere biler, smiler Kai Ronny Nilsen på Kongsberg mens vi studerer hans strøkne Volkswagen K70.

Siden den tid har det i gjennomsnitt kommet en ferdig bil ut av den prosessen hvert år. Deriblant denne K70, modellen som skulle spille hovedrollen som isbryter i overgangen fra luftkjølt hekkmotor til vannkjølt frontmotor i Volkswagen-produktene.

Fra hobby til jobb

Kai Ronny Nilsen er ekte Kongsberg-gutt, noe som også betyr store mengder energi og kreativitet. I ungdommen var energien mer giret mot å skru mopeder enn skolegang og lekser. Blant kompisene var brødrene Olav og Harald Ljosland, sønner av byens Volkswagen-forhandler Ljosland.

Der fikk han utplassering to dager i uka som 14-åring, slik at han skulle få holde på med noe som interesserte. Utplasseringen gikk over i utdannelse og fagbrev både som mekaniker og bilelektriker, samt jobb hos Ljosland helt frem til 2001.

Profesjonelt har Nilsen hoppet over til Subaru, hvor han er teknisk leder for byens forhandler. Men på fritiden er det fortsatt Volkswagen-produkter som opptar både tid og plass i livet og garasjen, hvor det bugner av både ferdige biler og prosjekter på gang og på vent.

START OG STOPP: Designmessig representerte K70 noe helt nytt i Volkswagen-sammenheng, de hadde jo «stjålet» den fra NSU. Og bilene som fulgte, skulle ta en helt annen designretning. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Reddet fra kverna

Etter at Volkswagen lanserte sin K70 i 1970, kom de første eksemplarene til Norge året etter. Kai Ronnys eksemplar ble solgt ny sommeren 1972, og første eier ble Tore Torbjørnsdal i Akland ved Risør. Han hentet bilen hos Gromstad, den lokale forhandleren i Arendal.

LUKSUS: Skvettlapper var et svært nødvendig ekstrautstyr for 50 år siden. Her med Volkswagens Wolfsburg-logo. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

1972 var toppåret til K70 i Norge, med over halvparten av totalsalget på 4.119 biler: 2.095. Da eieren flyttet til Kongsberg i 1983 var K70 fortsatt med, men fire år senere ble den avregistrert. Den slapp imidlertid å havne i kverna på Teigen i Hokksund, og ble i stedet parkert i garasjen.

Der ble den stående til en kamerat av Nilsen kjøpte bilen. Den ble hentet ut av garasjen, men uten å bli gjort noe med, bortsett fra det naturkreftene greide da den bare ble stående ute.

FRA WANKEL TIL STEMPEL: NSU hadde introdusert sin Wankel-motoriserte Ro80 i 1967, og med K70 var de tilbake til stempelmotor, hvor «K» sto for Kolben. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Det ble ganske klart at kompisen ikke kom til å få gjort noe med den, men Kai Ronny var heller ikke veldig lysten til å gå på bilen, selv om han hadde gjort noen store jobber på slitne K70-er da de var nesten nye. Han hadde gjort alvor av røykeslutt og allerede fullrestaurert en 1986 Audi Coupé da han fikk «tilbud» om overta den i 2015. Litt motvillig, men med ønske om å redde en av de etter hvert stadig færre K70-ene, ble prosjektet tatt inn i garasjen som restaureringsprosjekt nr. 2.

FRA RUND TIL FIRKANTET: Frontlyktene var også firkantede for å vise fremgang fra Bobla. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Omfattende jobb

Her var det bare å gå helt til bunns, bytte og reparere det som måtte gjøres og bygge opp igjen. Under rydding i interiøret fant Kai Ronny en kvittering fra Ljosland fra 19. januar 1986, hvor han kunne lese: «Rep. motorfusk, prøve bilen, skiftet deler forgasser + justering, just. tenning, forgasser, ventiler, skiftet en plugg: Målt komp. OK», undertegnet av mekaniker nr. 6. Det var Kai Ronnys gamle mekanikernummer, så da ble all tvil blåst bort. Denne skulle han restaurere. Han hadde jo tross alt jobbet på den samme bilen 30 år tidligere!

VANNKJØLT: Volkswagen-organisasjonen hadde jobbet med kun luftkjølte biler med hekkmotor frem til K70 kom med vannkjølt frontmotor. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Med én helrestaurering under beltet, med et langt dårligere utgangspunkt enn tilstanden på denne, gikk han løs med frist mot. Metoden for restaurering er helt klar: Plukk alt kontrollert ned for å få full oversikt over prosjektet og hva som trengs av nye deler, slik at den jakten kan begynne.

Så jobbet han seg systematisk fra front til hekk, slik han hadde gjort under den første restaureringen, og slik han har gjort siden. Med godt resultat.

DETALJ: Bruken av synlig blanke detaljer skulle nok heve luksusinntrykket for nye kundegrupper. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

– Jeg prøver å legge en plan på hva jeg skal gjøre hver gang jeg starter å jobbe i garasjen. På den måten kommer jeg meg videre, samtidig som jeg ikke overdriver. Å gjøre litt hver dag er en god resept for meg, og da kommer jeg i mål etter hvert. Og så går jeg ikke lei.

Det tok ikke engang et år før han hadde jobbet seg gjennom prosjektet, og det uten noen short cuts. Alt av slitedeler, slanger og pakninger er byttet eller overhalt. Selv om han i dag jobber på Subaru, sitter Volkswagen-produktene i fingrene. Noe som kommer godt med både for effektiviteten og resultatet.

LEKKER NOSTALGI: Felgene er tidsriktige 15x6 tommers kopifelger, ikke ulikt Fuchs-felgene til Porsche. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Gjenoppstått perle

Bilen hadde gått i overkant av 140.000 kilometer da jobben startet, og motoren var i god stand, slik at det bare ble byttet tenningsdeler, plugger og stifter, samt toppakningen. Litt rust ble ordnet før lakk, og interiøret var såpass bra at det holdt å utføre en skikkelig rengjøring og bytte av tepper.

OVERGANG: Det var ikke lett for K70 å ta over for Bobla. Dobbelt så dyr og med et helt nytt utseende skulle den konkurrere med for eksempel Volvo. Foto: Ivar Engerud / Finansavisen

Felgene er 15x6 tommers kopifelger, ikke ulikt Fuchs-felgene til Porsche, montert med spacere, slik at sporvidden er økt med 15 millimeter.

Vinteren 2016 var prosjektet klar til registrering, og siden sommeren det året har det blitt fem år med hyggelig bruk, både av Kai Ronny og kona.