Morten kjøpte drømmebilen: – Det er en keeper

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Motor.



– Den gjorde et veldig stort inntrykk på meg, forteller Morten Sørsveen.

Han seiler ned i sin sølvfargede Mercedes-Benz SLS AMG, som murrer utålmodig på tomgang. Med en fot på innsiden og en utenfor, flytter han bilen litt fremover for bildenes skyld. Hele manøveren ser litt tilforlatelig ut, men det er liten tvil om at Sørsveen er forsiktig med bilen sin. Lakken glinser med spensten til en nybil og interiøret er fullkomment, selv om bilen er over ti år gammel.

Det inntrykket han snakker om, er det Sørsveen fikk da han første gang så en Mercedes-Benz SLS AMG for ti år siden. SLS ble lansert på Frankfurt-messen i 2009 og kan i dag beskrives som en av Mercedes-Benz' mer legendariske biler. Kanskje er SLS den mest legendariske, nyere bilen Mercedes-AMG har laget? Mye tyder på det, når bilens egenskaper og historie betraktes.

IKKE NY: Mercedes-Benz SLS AMG ble første gang vist i 2009 og ble produsert frem til 2014. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Historisk sus

SLS ble tegnet av Mercedes-designer Mark Fetherston og hans team. Fetherston står får mange av bilmerkets modeller, inkludert arvtageren GT, men SLS vil nok av mange sies å være den mest vellykkede av dem. SLS er ment å være en moderne tolkning av originalen, Mercedes-Benz (W198) 300 SL Gullwing fra 1954. I motsetning til W198 er ikke SLS basert på noen løpsbil, men er snarere AMGs første egenutviklede sportsbil og erstatter for den absurde superbilen Mercedes-McLaren SLR som utgikk i 2009.

Når SLS og SLR betraktes i dag, er det forholdsvis lett å forstå hvorfor SLS er blitt såpass annerledes. Mange vil være enig i at SLRs 5,4 liter store kompressorladede V8 er herlig, men AMGs turtallsvillige 6,2-liter tåler sammenligning med det meste. Maksimal effekt er satt til 571 hestekrefter ved hele 6.800 omdreininger og V8-motoren har et uforglemmelig lydbilde helt opp til 7.200 omdreininger. Det gjør SLS spesiell.

Mercedes-Benz SLS AMG Coupé Motor: M 159, 6,2-liters V8 med 571 hestekrefter ved 6.800 og maksimalt turtall på 7.200 omdreininger. 650 Nm ved 4.750 omdreininger.

Girkasse: AMG SPEEDSHIFT DCT, Getrag 7DCL750 transaksel med mekanisk differensialsperre.

Toppfart: 317 kilometer i timen.

0-100 km/t: 3,8 sekunder.

Produsert fra 2010 til 2014.

Det samme gjør drivlinjen, hvor det brukes en kardangaksel av karbonfiber i kombinasjon med en syvtrinns dobbeltclutch transakselgirkasse fra tyske Getrag. Den samme girkassen dukker forøvrig opp i Ford GT, Mercedes-AMG GT og flere Ferrari-modeller. Til sammenligning har SLR en mer konvensjonell automatgirkasse med bare fem gir.

KRAFTIG: Mercedes-Benz SLS AMG har en toppfart på hele 317 km/t. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Mercedes-Benz SLS AMG skal forøvrig klare 0 til 100 på 3,8 sekunder og toppfarten er på hele 317 km/t. Det var ekstreme tall da bilen ble lansert, og det er fremdeles temmelig heftig.

Ville styre unna Lambo

Sørsveen beskriver seg selv som en «Mercedes-mann» og snakker med interesse om eldre modeller han liker. Men det er åpenbart at SLS-eieren ikke kun er betatt av Mercedes-Benz, for da sportsbildrømmen skulle realiseres for noen år siden, var det etter sigende flere alternativer å vurdere.

– Jeg hadde bestemt meg for å kjøpe en skikkelig kul bil, og da ser man jo på flere modeller, forteller Sørsveen.

SPESIELLE DØRER: Morten Sørsveen ville ha en SLS Coupé, siden det er denne utgaven som har de legendariske dørene som på en 300 SL Gullwing. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Han ville styre unna Ferrari og Lamborghini, men snuste på en Porsche 911 Turbo, som de fleste sportsbilinteresserte gjerne gjør.

– SLS var en bil jeg bare hadde sett på avstand, men det var den jeg bestemte meg for. Det måtte være en med vingedørene og det måtte være en helt original, norsk bil, fortsetter han.

Etter å ha lett en stund fant Sørsveen drømmebilen sin i Trondheim. Etter litt forhandling med eieren ble bilen fraktet til Østlandet.

– Det er en keeper, utbryter Sørsveen mens han ratter den brede bilen på smale veier.

HOLDER SEG: På tross av at SLS AMG er over ti år gammel, holder interiøret seg godt. Infotainmentsystemet avslører at det har skjedd en del med datateknologien siden bilen kom. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Herlig lyd og mekanisk følelse

Det er en umiskjennelig mekanisk følelse med SLS. Styringen er forutsigbart presis og fra eksosanlegget buldrer det mer enn i helt nye sportsbiler – heldigvis. Det er imidlertid ikke snakk om noen uforskammet lyd – en egenskap som står seg godt med bilens utseende forøvrig. Sørsveen forklarer:

– For meg var det viktig med en bil som ikke ble for voldsom for andre å se på. Derfor ville jeg ha en sølvfarget bil, og det er helt greit for meg at den ikke har masse ekstrautstyr og karbonkeramiske bremser, sier han.

Riktignok har SLS-en på bilde en ekstra karbonpakke, hvor lakkert blankpolert karbonfiber stikker seg frem både her og der, men sett med dagens briller fremstår det ikke vulgært. Underlig nok virker hele bilen litt mer subtil nå enn det kanskje var grunn til å tro, siden dette på produksjonstidspunktet var en av Mercedes' absolutte toppmodeller.

SPORTSLIG: Dette eksemplaret av Mercedes-Benz SLS AMG er levert med ekstra karbonfiber. Det ser barskt ut og har tålt tidens tann. Foto: Håkon Sæbø / Finansavisen

Litt av grunnen til at SLS fremstår såpass elegant, er de rene linjene uten forkludrende effekter. Med tydelige pek mot originalen fra 1954 er det stramme og vakre føringer, som i kombinasjon med det lave panseret får bilen til å virke mer tidløs enn sin arvtager, Mercedes-AMG GT.