Land Rover feirer James Bond med ny bil

Whitley, Storbritannia: – Land Rover Defender V8 Bond Edition er en eksklusiv versjon av den kraftigste produksjonsmodellen av Defender noensinne, inspirert av bilene som vises i «No Time To Die». Den representerer et møte mellom to flotte britiske merker og er en unik feiring av Land Rovers 38-årige samarbeid med James Bond, sier Finbar McFall, Land Rover Brand Director, i en pressemelding.

Den tøffe Defender V8 Bond Edition er tilgjengelig for bestilling som Defender 110 eller 90 og er inspirert av spesifikasjonene på Defender-modellene som vises i «No Time To Die». Bilen er blant annet utstyrt med Extended Black Pack med 22" Luna Gloss Black alufelger, Xenon Blue bremsekalipere foran og «Defender 007»-logo bak.

Prisen starter på 105 395 britiske pund (1 263 139 kroner) i Storbritannia.

Land Rover Defender V8 Bond Edition Ustoppelig og eksklusiv: Den nye Land Rover Defender V8 Bond Edition er utviklet av Land Rover SV Bespoke for å feire Defenders rolle i den 25. James Bond-filmen «No Time To Die». Høy ytelse: Den nye og kraftige modellen er basert på den nylig lanserte Defender V8 med 525 hk, og er tilgjengelig både som 90 og 110. «Licence to drive»: Designet er inspirert av Defendere som vises i «No Time To Die» og inkluderer Extended Black Pack med 22" Gloss Black felger og Xenon Blue bremsekalipere foran. Eksklusive detaljer: Unik «Defender 007»-merking bak, 007-innstegsbelysning, opplyste innstegslister og eksklusiv animasjon på Pivi Pro infotainment-berøringsskjermen. Samleobjekt: Alle Defender V8 Bond Edition har SV Bespoke-logo og en eksklusiv «One of 300»-detaljering. Inspirert av 007: «No Time To Die» kommer på kino i Norge fra 1. oktober. Tilgjengelig for bestilling: Defender V8 Bond Edition 90 koster fra £105,395 i Storbritannia og 110 er priset fra £108,040.

De skreddersydde detaljene omfatter også det praktiske interiøret med opplyste «Defender 007»-innstegslister og en spesialutviklet animasjon på den intuitive Pivi Pro infotainment-berøringsskjermen, som feirer Land Rovers lange samarbeid med James Bond-samarbeidet. Om kvelden vil kundene også se den unike 007-innstegsbelysningen.

Interiøret i Defender V8 Bond Edition er eksklusivt tilgjengelig for 300 kjøpere over hele verden med laserdetaljering som «One of 300» og SV Bespoke-logoen. Alle bilene er utviklet av SV Bespoke-eksperter i Storbritannia.

Land Rover Defender V8 Bond Edition inspirert av «No Time To Die» Foto: Land Rover

Defender er actionhelten i «No Time To Die» sammen med to Range Rover Sport SVR-modeller. Range Rover Classic og Land Rover Series III er også med i filmen, som vil bli vist på kinoer over hele verden fra 30. september 2021.

Bond Edition er basert på den nylig lanserte Defender V8 og er utstyrt med en 5,0 liter Supercharged bensinmotor med 525 hk og 625 Nm dreiemoment og 8-trinns automat. Defender V8 90 akselererer fra 0–100 km/t på 5,2 sekunder med en toppfart på 240 km/t.

Den leverer ytelse og førerengasjement på et nytt nivå ved å kombinere V8 med ekspertutviklet hjuloppheng og fininnstilt girkasse for å skape den raskeste og mest dynamiske Defender-modellen noensinne.

Med unik fjæring og fininnstilt girkasse, inkludert skreddersydde fjær- og demperinnstillinger og en ny Electronic Active Rear Differential, leverer Defender V8 smidigere og mer engasjerende kjøreegenskaper med bedre krengningskontroll og et karakteristisk V8 Supercharged lydbilde.

«No Time To Die» er regissert av Cary Joji Fukunaga og har Daniel Craig i hovedrollen for femte og siste gang som Ian Fleming’s James Bond 007. Filmen har kinopremiere fra 30. september 2021 i Storbritannia gjennom Universal Pictures International og fra 1. oktober i Norge.