– Det er Europas mest solgte elbil og den ser kjempebra ut

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.

Både europeiske og internasjonale bilprodusenter er nærmest i et kappløp om å annonsere at de skal bort fra tradisjonelle forbrenningsmotorer, og omfavner det grønne skiftet og elektrifiseringen av bilparken.

Sist ut er det tyske tradisjonsmerke Opel, som skal utvide det elektriske modellutvalget kraftig, og kun ha elektriske biler i den europeiske porteføljen fra 2028.

– Fra 2028, vil Opel bare tilby elektriske biler i Europa. Det er enda en bekreftelse på Opels dedikasjon til elektrisk mobilitet, sa Michael Lohscheller, konsernsjef i Opel, under Stellantis EV Day 2021.

Advarer mot potensielt forbud



Tesla-fans kan også glede seg over at de første Model Y vil rulle rundt på norske veier fra neste måned.

Regulatoriske krefter presser også frem det elektriske skiftet. Tidligere denne uken delte Europakommisjonen ut en gigantbot på over 9 milliarder kroner til Volkswagen og BMW for brudd på konkurransevilkår knyttet til utslipp. Samtidig advarer den tyske bransjeorganisasjonen for bilindustrien (VDA) mot EUs potensielle forbud mot forbrenningsmotorer.

Trenden er uansett klar: bilbransjen elektrifiseres i et stadig høyere tempo.

Nesten umulig

– I Norge har man inntrykk av at det nesten er umulig å få bestilt en ny bil, siden man aldri får den. Det skyldes på halvlederproblematikk og sinnssyk etterspørsel, men det problemet har man ikke nedover i Europa, sier bilekspert og podcastprogramleder Marius Mørch Larsen.

– Det var vel 25 prosent nedgang i salget der, men elbilandelen er på hele 16 prosent, sier Finansavisens Motor-journalist og medprogramleder i Mil etter mil, Håkon Sæbø.

Sæbø legger til at andelen lå på 4-5 prosent i 2019, så det har vært en sterk økning de to siste årene. Mørch Larsen påpeker at det egentlig ikke er så merkelig siden elbiltilbudet har blitt vesentlig mye bedre enn det var tidligere.

– Den tredje mest solgte bilen i Europa er en elektrisk bil, og den eneste elbilen inne topp 10. Det er en Fiat 500, og den ser kjempebra ut, sier Mørch Larsen.

