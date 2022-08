Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: – Hei, sier en av servitørene i enden av Huk Aveny på Bygdøy, i det lunsjduoen entrer Lanternen.

– Hei hei, svarer Short, i god tro om at det var en velkomst myntet på dem.

Men servitørens blikk og oppmerksomhet er imidlertid rettet mot damen som kommer gående bak de to.

Lettere blyg stiller Short seg til siden og venter på deres tur. Og omsider blir de vist til et bord av servitøren, som ikke virker spesielt opptatt av å få lunsjduoen til å føle seg hjemme.

Bordet har heldigvis en strålende utsikt mot indre Oslofjord og Frognerkilen. Restauranten ligger helt ved vannkanten, og bygget – et hvitt trehus – ble opprinnelig brukt som venterom og kontor for Bygdøy-fergene. I dag kan du fortsatt ta båt fra Rådhuskaien og Munchmuseet, rett til uteserveringen. Den er enkel, men hyggelig.

– Jeg må innrømme jeg aldri har spist her. Skal det være som en konkurrent til Lille Herbern eller Solsiden? Eller Sjømagasinet? I så fall har de mye å leve opp til, sier Long.

LITT AV HVERT: Lanternens meny byr blant annet på burger, laks, skagen-toast og pizza. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Glissen service

Passende nok består menyen til Lanternen av mye sjømat. Blant annet dampede blåskjell, rekesmørbrød og fiskesuppe, i tillegg til andre innslag som hamburger og en stor pizzameny.

– Det må de tilsynelatende ha, om de ønsker at folk skal kjøpe noe, sier Short.

Den tause servitøren er tilbake. Uten et ord stiller han seg foran Long og Short med en blokk i hånden. De forstår han vil ta bestillingen, og går for hver sin lunsjrett, rabarbrasaft fra Safteriet samt brød og aioli.

– Da blir det fest, svarer han kort, og lunsjduoen må smile.

Majoriteten av bordene denne torsdagen er ledige. Enkelte gjester har samlet seg under de store parasollene, kanskje i frykt for de mørke skyene på himmelen. Noen er tilsynelatende på forretningslunsj, mens andre bord er okkuperte av tysktalende turister. Det er et overraskende antall blå Patagonia-vester og «deal sleds» rundt bordene.

Toast skagen: En sandwich med en blanding av reker, dill, crême fraiche, sitron, lodderogn og majones. Foto: Ivan Kverme/ Finansavisen

Nokså standard

Etter en stund kommer brød og aioli på bordet. De sultne lunsjkameratene hiver innpå, og minuttene begynner å tikke. Brødet blir til smuler. Og ventetiden blir lenger og lenger. Etter 25 minutter kommer til slutt rettene på bordet.

Long hadde bestilt toast skagen. En sandwich med en blanding av reker, dill, crême fraiche, sitron, lodderogn og majones. Retten er stor og delikat.

– Brødskiven er altfor tjukk, og ikke så spennende. Men selve skagenrøren er absolutt fin. En god blanding av majones, deilige reker og bra med lodderogn på toppen, sier Long.

Short ble på sin side fristet av ovnsbakt laks med agurksalat, dampede poteter, dillsmør, rømme og ørretrogn.

– Denne laksen er fint stekt, men ingen høydare. Og hele tre små poteter servert med litt agurksalat og rømme, sier Short.

– Grei smak, men jeg hadde forventet mer til nesten 330 kroner, fortsetter han og nipper til rabarbarasaften.

Restaurant Lanternen, Bygdøy Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Et middels resultat

En liten regnskur tar form over parasollen som redder bordet deres. Noen av de andre gjestene spretter opp av stolene for å søke ly.

Den noe lange ventetiden har gjort at Long og Short må komme seg videre til neste avtale, og ber raskt om regningen, selv om utsikten prøver å holde dem igjen.

– Maten min var god, men din mat skuffet jo. Spesielt sett i lyset av prisene. Totalen med den slappe og trege servicen gir et helt middels resultat.

– Med andre ord en god, gammeldags terningkast tre på vår skala. Det er ikke veldig langt unna å klatre opp, men da trengs bedre service og litt mer finesse på matfronten.

Lanternen - Terningkast: 3

Spisested på Bygdøy med flott utsikt over Oslofjorden, men med litt slapp service. Lunsjduoen skulle ønske maten overrasket mer til prisen.

Sted: Huk Aveny 2, 0287 Oslo.

Tid før maten kom: 25 minutter.

Pris lunsjretter: 200–325 kroner.

Besøkt: 16. juni.