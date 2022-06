Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.

LUNSJGUIDE: Long lurer på om de har kommet til riktig adresse. Drosjesjåføren slipper av spisefølget på en kombinert parkeringsplass og båtopplagsplass, og det er ikke noe som ved første øyekast kan minne om en restaurant.

Men så får de øye på et hvitt, lavt bygg som kanskje huser et spisested. De kjenner på den tunge porten, og den er åpen. Ut mot vannet og båtene som ligger sirlig fortøyd, står stoler og bord oppmarsjert som soldater på geledd.

MARITIME OMGIVELSER: Gjestehavnen er gratis i inntil tre døgn for KNBF-medlemmer med vimpel på båten. Restauranten Om Mat er åpen for alle. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Mer liv på Kongen Marina

– Denne restauranten hadde jeg ikke funnet på egenhånd. Det er jo ikke et sted det er naturlig å gå forbi, i hvert fall ikke hvis du ikke har båt på Sjølyst marina, sier Long.

De blir plassert på et bord ute, med nydelig utsikt til fjorden og null bråk fra den sterkt trafikkerte E18.

– Lettlest meny, sier Short og teller fire ulike lunsjretter pluss dagens lunsj som viser seg å være fish & chips.

Long velger umiddelbart dagens og Short er like rask med å velge hamburger servert med salat, syltet løk, cheddarost og pommes frites med parmesan.

De blir sittende å observere livet på marinaen. Det består stort sett av middelaldrende menn med shorts og dunjakke som går frem og tilbake på bryggene med båtnøkkel i hånden. På restauranten er det tilnærmet folketomt, men flere av bordene er reservert til senere samme dag.

Den blide servitøren etterfyller vannglass og sørger for at de to har det bra. Hun kommer også ut med pledd til frossenpinnene.

– Fine lokaler, men det er mer liv på Kongen Marina to kilometer unna, sier Long idet maten blir servert.

EN LUNSJMENY MED FEM VALG: Fiskesuppe, hamburger, egg & bacon, dampede blåskjell eller dagens lunsj. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Grå fisk og hockeypuck

Short prøvesmaker en fries og lyser opp. De er varme, sprø og pyntet med både grønt og parmesan. Burgerbrødet er dørgende kjedelig og selve kjøttet er så kompakt at ishockeypuck er det første Short tenker på. Ikke er det rosa i midten heller. Cheddarosten er knapt nok smeltet på toppen av pucken.

– Det er litt trist når pommes fritesen er det beste på tallerkenen, sier Short og tar en titt over bordet på makkerens fiskemåltid. Den friterte skorpen på fisken ser betonggrå ut. Short lurer på om det smaker akkurat like kjedelig som det ser ut.

– Jeg angrer på at jeg ikke valgte fiskesuppe, for dette var intetsigende. Paneringen er ikke sprø, men pinne hard og vanskelig å tygge gjennom, sier Long, som dessverre også trekker frem de friterte potetstrimlene som dagens beste.

– Jeg kan godt sitte her og drikke et glass vin i solen, men jeg går ikke hit igjen på grunn av maten, sier Short og får tommel opp og to ord fra Long:

– Godt oppsummert!

OM Mat Restaurant - Terningkast 2

En lunsjmeny med fem valg: Fiskesuppe, hamburger, egg & bacon, dampede blåskjell eller dagens lunsj. Bringebærmousse til dessert.

Sommer-restauranten holder til i de ærverdige lokalene til Oslo Motorbåtforening. Hyggelig service, men maten var ikke noe å rope hurra for.

Sted: Sjølyst marina, Drammensveien 164.

Pris lunsjretter: 149 til 245 kroner.

Tid før maten kom: 18 minutter.

Besøkt: 3. juni 2022.