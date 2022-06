Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: Duoen stiger ut av drosjen. Midt mellom Café Amsterdam og den karibiske restauranten Lemongrass dukker Elias Mat & Sånt opp.

Long blir umiddelbart tatt tilbake i tid ved synet av Café Amsterdam, til en tid hun selv bodde i Nederland, og noen brune pubrunder på Tullinløkka for mange herrans år siden.

– Vi skal ikke på Café Amsterdam, den får vi teste en annen dag, sier Short og viser vei til Elias Mat & Sånt i nabolokalet.

– Jeg lurer på hva «& sånt» er, sier Long idet de entrer lokalene. Begge blir positivt overrasket. Det er noe lunt og hyggelig over hele restauranten. Den åpnet for drøye ti år siden, og det er utstrakt bruk av planter og treverk inne i de lyse og trivelige lokalene.

Det viser seg at «& sånt» er noen skiver med spinatbrød som dukker opp på husets regning. Brødet er rett og slett kjedelig, og det piskede smøret litt for kompakt. Men servitøren som serverer det er særdeles blid og imøtekommende.

RAUST MED OST: Den hvite geitosten er perfekt i konsistensen. Resten av ingrediensene i salaten sto også til høy score. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Plankebit i minste laget

De to blir enige om å dele en smaksplanke til forrett. Åtte minutter senere står en bitte liten planke foran dem. Størrelsen tilsvarer trebrikkene Short er oppvokst med til måltider hvor foreldrene serverte middag med brød ved siden av.

På planken ligger et par skiver modnet spekeskinke fra Tind, litt modnet ost fra Eiker Holtefjell, marinerte oliven og grillet brød.

Osten og de grillede skivene er plankens vinnere.

– Osten er virkelig god og smaksrik til å være norsk, smiler Long.

Til hovedrett har Short bestilt chévresalat med syltede beter, honningstekte valnøtter, blandet salat og cherrytomat.

– Denne grillede chévren er mye bedre enn den ser ut. For det første er det nok av den, og osten er ikke så tørr som den ser ut. Snarere tvert om. Når jeg skjærer i den dukker det opp et lunt og kremet indre, sier Short fornøyd. Betene er også prima, men nøttene i overkant søte.

BYGGRISOTTO: Long ønsket å fremstå som mer helsebevisst enn sant er, og valget falt på byggrisotto. Hun angret ikke. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Long prøver seg som helsefrik

Long gjør et forsøk på å fremstå som helsebevisst og bestiller byggrisotto, uten å ane hvordan økologisk perlebygg fra Holli Mølle smaker. Risottoen blir servert med grønnsaker, kremet fløte, parmesan og raust med stekt sopp på toppen.

– Jeg liker at det er litt tyggemotstand i byggrynene; at det ikke bare er en grøt. Og soppen gir god smak til retten. Men den er mektig, slik risotto pleier å være, sier Long og må ta en pause.

Besøket på Elias er en hyggelig overraskelse. At menyen er rotnorsk og inneholder alt fra reinsdyrpai til klippfiskgrateng er et pluss, og langt forbi det Kaffistova 270 meter unna klarer å diske opp med. Prisnivået og service, samt hyggelig atmosfære og et så lavt støynivå at det går an å føre en dempet samtale, trekker også opp. Restaurantopplevelsen er likevel ikke helt oppe og nikker i den øverste delen av skalaen, så de ender på en sterk firer.

Elias Mat & Sånt - Terningkast 4

På Tullinløkka ligger den uformelle restauranten Elias Mat & Sånt med fokus på hjemmelaget, norsk mat. Prisnivået er relativt lavt. Det samme er støynivået, og ut av høyttalerne strømmer norsk musikk. God service og særdeles hyggelige lokaler. Menyen er ikke så spennende og maten er litt over middels.

Sted: Kristian Augusts gate 14.

Pris lunsjretter: 135 - 225 kroner.

Tid før maten kom: 8 minutter.

Besøkt: 20. mai 2022.