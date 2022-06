Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



LUNSJGUIDE: På Aker Brygges innside, der Beach Club lå i nesten 30 år, går Long og Short en onsdag formiddag. Pinsen er over og Oslos befolkning har begynt å fylle gatene igjen. Regnet høljer ned på brosteinen, og lunsjkameratene tar med seg regnjakker og paraplyer inn dørene til Marlow.

UTE OG INNE: Hos Marlow kan du velge om du vil sitte inne eller på uteserveringen. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Friskt på innsiden

To trøndere står bak restauranten som åpnet i fjor sommer. Marlow ligger i de gamle lokalene til gamle Sorgenfri, og er moderne og nyoppusset. Fargerike møbler, detaljer i messing og store planter fyller lokalene. For ikke å nevne en bar med stort utvalg brennevin på display. Både Long og Short synes det er meget kledelig.

Lunsjduoen får et av bordene ved vinduet, under en discokule, og Short synker ned i en grønn velursofa. Ellers er lokalet nesten helt tomt, bortsett fra to andre bord med gjester.

De to bestiller hver sin alkoholfrie drikk, en med grapefruit og en limonata, hvorav sistnevnte senere blir byttet til en grapefruit etter servitøren finner ut at deres italienske sitrusdrikke er utsolgt.



Så står menyen for tur. Den byr på et alright utvalg av retter som inneholder mye standard; burger, cæsarsalat, avokadotoast med mer. For ikke å nevne et sitat om godteri fra Ryan Gosling. Det som frister mest er en fisketaco, men en overraskende lav pris får Long til å stusse. Hun tar tak i servitøren.

– Det er faktisk en forrett, forklarer hun.

Menyen inneholder også «dagens spesialitet», og Long etterspør hva den er denne onsdagen. Det vet ikke servitøren og forsvinner tilbake til kjøkkenet for å sjekke.

– Det er salat. Hovedsakelig med salatblader, sier servitøren når hun kommer tilbake.

MODERNE: Marlow ligger på Aker Brygge i moderne, oppussede lokaler. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Uinspirert mat

Long gikk for en kyllingsandwich med coleslaw, pommes frites og aioli. Short på sin side valgte restaurantens burger.

Et par strakser senere returnerer servitøren. Hun har glemt deler av bestillingen og spør pent om hun kan få vite hva vi ønsket å spise igjen.

Etter 13 minutter får de – riktig – mat på bordet.

Long hiver innpå kyllingretten. Det hvite kjøttet er pakket inn i to ristede loffskiver.

– Helt smakløst brød, mener Long.

Hun fortsetter på resten. Pommes fritesen er grei, med en smaksrik aioli til. Men resten skuffer.

– Kyllingen har en god marinade, men konsistensen er det noe rart med. Og coleslawen burde vært crispy av grønnsakene, denne er helt myk, sier Long.

Short smaker også på friesen, som er fint fritert.

– Men den smaker uinspirert. Heldigvis er det litt futt i aioli-dippen, påpeker han også.

– Burgeren er også riktig stekt. Toppet av cheddarost og en deilig grillsaus, fortsetter Short, med kniv og gaffel i arbeid.

Men de store hamburgerbrødene er nokså tørre, hvilket stikker kjepper i hjulene for totalopplevelsen.

SENTRALT: Marlow ligger sentralt i Oslo, på Aker Brygge. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Bare enkel espresso

– Kunne jeg fått en dobbel espresso, spør Short.

– Vi har ikke dobbel espresso, men en vanlig espresso, svarer servitøren.

– Ja, da får jeg vel ta det, sier Short nølende.

Han undrer litt, men skjønner tegningen da det blir servert noe som minner om Nespresso – forøvrig i et kult steintøy.

Litt senere er lunsjduoen klare til å gjøre opp for seg, men det virker ikke å være noe hastverk blant servitørene for å få dem ut døren. Til slutt får de hanket inn en betalingsautomat.

– Maten min var dessverre helt middels. Og servicen er likeså. Det beste med Marlow for min del er de lekre lokalene, sier Long.

– Burgeren min var ikke dum, men totalopplevelsen rekker dessverre ikke over en treer, istemmer Short.

Marlow – Terningkast: 3.

Marlow har fin beliggenhet på Aker Brygge og stor uteservering, men serverer helt middels mat. Lekre lokaler.

Sted: Bryggetorget 6, 0250 Oslo.

Tid før maten kom: 13 minutter.

Pris lunsjretter: 175 til 285 kroner.

Besøkt: 8. juni.