Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

Det er høy spenning i lokalet som huser Michaels-ansatte og, i den første åpningstimen, særdeles få gjester. Det er ikke lenge til de norske kombinertgutta skal avgjøre kampen om OL-gullet på ti kilometer med langrenn etter at Riiber gikk feil. Likevel har servitøren tid til, tross ivrig sekundering av øvrige ansatte, å yte særdeles tilstedeværende service.

Lokalet er perfekt til festlige anledninger. Den første avdelingen ved baren oser party, selv en tirsdag formiddag. Neste avdeling et par skritt forbi den brennende peisen minner mer om en ordinær restaurant, selv om det historisk lå en trafostasjon her på Briskeby.

Og hvor velger gjestene å plassere seg? I den livlige avdelingen ved peisen. Det blir som i gamle dager, hvor røykerne valgte kjøkkenet på privatfester og resten av gjestene fulgte etter. Musikken lokker frem sommerfølelsen hos lunsjfølget; loungetonene minner om en blanding av Buddha Bar og ikoniske Purobeach. Det går åpenbart mot sommer, tross kuldetape i ansiktene til dagens kombinertutøvere i Kina. Kun et stillferdig følge av tre kvinner velger neste rom. Etter å ha rappet, eller på Oslo vestsk lånt, en blomstervase med røde, vakre roser fra bar-avdelingen, ser også de ut til å hygge seg i sin ensomhet i den andre avdelingen.

Inn døren kommer den ene kjendisen etter den andre. Vi mistenker at flere er venner av huset, kjent fra en rekke ASA-selskaper, eller med flere olympiske medaljer med det norske flagget på brystet.

MEN FRIESEN IMPONERER: De lange, smale, superkrispy potetene smaker fantastisk. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Autografmekka

Lunsjguidens duo velger seg et bord nærmest peisen, men blir rådet til å velge nabobordet på grunn av den i overkant hissige varmen fra vedkubbene. Vel plassert får de hvert sitt stettglass med kjølig Pouilly-Fumé og hjelp til å bestille fra den varierte lunsjmenyen.

– Da blir det burger, sier Short, etter å ha hørt på servitørens krystallklare anbefaling.

Long er mer i tvil, og vipper mellom toast med trøffel eller sandwich med avokado. Valget faller på sistnevnte, og de to blir sittende og se at stadig flere bord rundt dem blir opptatt. Det runde bordet mellom «avdeling peis» og «avdeling seriøs restaurant» fylles opp av lokalbefolkning og flere venner av huset.

– Hadde jeg vært autografjeger, ville jeg tilbragt litt tid her hvis det ikke var popstjerner som var min greie, sier Short og drar kjensel på både den ene og den andre fra både norsk næringsliv og olympiske sommerleker.

FIFFENS FESTLOKALE: Mange uforglemmelige øyeblikk på Michaels. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Pommes frites til toppkarakter

– Da det var Bølgen & Moi som holdt hus her var jeg på tidenes brunsj, mimrer Long, som innrømmer å ha hatt rockefot fra klokken tolv på formiddagen til klokken ett neste morgen - den gang da.

De to som sitter ved nabobordet, med synlige rørleggersprekker og ikke akkurat proper bekledning, ser riktignok ut som om de har gått feil.

– Ikke så feil som da Borettslagsfiguren Roy Narvestad ankom Briskeby i traktor med sin date i grabben foran, for så å oppdage at eplemosten var så dyr her at han beordret betjeningen til å vanne den ut for å spare noen kroner, sier Short brydd. Nå er det hun som er i mimremodus før hun blir innhentet av nåtiden. På bordet dukker det opp både burger og brødskive med grønn topping.

Short stønner over å ha glemt å opplyse om at hun heller vil ha salat enn pommes frites. Begeistringen over de riflede potetene som minner om Froland er begrenset. Likevel prøvespiser Short en potetstang, mest for syns skyld. Og denne gangen er hun glad for at hukommelsen sviktet. De lange, smale, superkrispy potetene smaker like godt som syndige chips foran fjernsynet en sen kveld, og Long blir umiddelbart interessert.

– Josperburgeren av kvernet høyrygg med hjertesalat, cheddar og bakt hvitløksmajones smaker godt, men med en prislapp på 345 kroner er jeg likevel litt skuffet. Det finnes så mange gode burgerrestauranter nå, som nærmest konkurrerer om å være kreative og servere lekkerbiskener med originalt tilbehør, så jeg er likevel ikke overbegeistret. Ikke på grunn av smak, utseende eller konsistens, men prisen. Jeg synes rett og slett den er en hundrings for dyr sammenlignet med byens øvrige utvalg.

BRISKEBYVEIEN: Michaels er far og sønn Buchardts første restaurant. De overtok lokalene etter Bølgen & Moi i den gamle trafostasjonen på Briskeby. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Avokadoen smaker for mye avokado

Long jobber seg videre med sin avocado-sandwich med granateple og sesamfrø:

– Den smaker på en måte for mye avokado, klager hun og Short gapskratter:

– Det smaker for mye avokado av skiven med avokado? Er du av den typen som klager på at det er for mange reker i rekesalaten også, erter Short.

– Jeg skjønner hva du mener, men denne avokado-sandwichen smaker ikke så mye annet enn avokado. Det mangler noe mer. Noe som balanserer smaken. Kanskje mer granateple. Dette ble på grensen til litt kvalmende, sier Long og rapper den aller siste pommes fritesen i skålen.

Lokalet fylles, stemningen blir høyere og servitøren stikker stadig innom Lunsjguidens utsendte. I tillegg fyller han på peisen, hilser på stamgjester og prater hyggelig med øvrige gjester som har trosset OL-sendinger og tatt turen innom Briskebys hippe serveringssted.

– God service og et herlig sted, men maten min var faktisk ikke bedre enn en treer, sier Long.

Short er hakket mer vennlig innstilt. Burgeren var for dyr, men for en fantastisk service. Hun er nærmere femmeren. Og slik er det å jobbe i tospann; hvis de ikke blir enige med samtaler, er det ren matematikk som gjelder: tre pluss fem delt på to er fire.

Michaels - Terningkast 4

Heftige lokaler hvor mange har danset på bordene under de legendariske lørdagsbrunsjene.

Michaels, som er far og sønn Buchardts første restaurant, overtok etter Bølgen & Moi i den gamle trafostasjonen på Briskeby.

Variert lunsjmeny med alt fra salater og sandwicher til burger. Nydelig service, midt på treet mat. Ren matte får tre pluss fem delt på to anmeldere å lande midt mellom.

Sted: Briskebyveien 31.

Pris lunsjretter: 215 – 345 kroner.

Tid før maten kom: 17 minutter.

Besøkt: 15. februar 2022.