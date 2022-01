Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

Long og Short pleier å enes om hvor de skal spise. Denne gangen må Long overtales. Hun legger ikke skjul på sin skepsis til kinesisk mat servert rett ved Oslo rådhus, og mumler noe om «turistfelle» og «okei, men da skal jeg velge restaurant neste gang.»

Short er langt mer positiv og parerer med at det kan være en perle som de tidligere har gått glipp av. På Tripadvisor varierer det fra topp- til bunnkarakterer.

Quiz: Hva heter restauranten?

– Jeg synes du sa vi skulle spise på Golden Mountain Restaurant? sier Long spørrende idet de ikler seg hvert sitt munnbind og er på vei inn.

Short ser ut som et spørsmålstegn og peker på skiltet på utsiden hvor det uten tvil står skrevet Golden Mountain og menyen hvor alle lunsjrettene koster 112 kroner.

– Over døren står det «Gold Mountain» med store gullbokstaver, påpeker Long. Short kikker opp og må gi henne rett i det.

En furten Long og en fortsatt forventningsfull Short åpner døren, blir møtt av et tykt tauverk som viser at første etasje er stengt og tar turen ned i kjelleren. Der er det ingen gjester, men en blid servitør som viser dem til bordet.

Short skummer raskt gjennom lunsjmenyen og finner ikke så mye som frister. Listen med forretter virker langt mer variert. Long er av samme oppfatning, og de løser det med å bestille hver sin forrett og hovedrett.

AUTENTISK: Inventaret levner ingen tvil om restaurantens nasjonalitet. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

– Utrolig lave priser, sier Long og saumfarer forrettene. De koster fra 75 til 90 kroner.

– Og mange kan sikkert mene mye om interiøret på kinesiske restauranter, men her virker alt i hvert fall rent og pent. Det er bra, fortsetter hun og kikker seg rundt.

Long bestiller kylling-dumplings med ponzusaus. Short velger en kurv med til sammen fire Dim Sum; scampi, reke og svinekjøtt. Til hovedrett bestiller de hver sin chopsuey. Long med kylling og Short, etter anbefaling fra servitør, med biff.

– Jeg tror faktisk ikke at jeg har spist kylling chopsuey siden studiedagene. Det kan jo bli et artig gjensyn, sier Long og lukker menyen.

Varmt, men hva så?

Det er fortsatt ingen i det relativt hyggelige kjellerlokalet. Taffelmusikken høres ut som kjente svisker i uoriginal versjon.

– Sikkert for å slippe TONO-avgift, sier Short spydig idet ytterligere en radbrukket instrumentalversjon av en tidligere hitlåt strømmer gjennom musikkanlegget.

Nitten minutter senere står forrettene på bordet. Short er spent når hun løfter lokket av den runde bambusboksen. Innholdet minner om det hun har spist mange ganger på Beijing Palace i Pilestredet. Dumplings'ene er gode og varme, men tamme på smak. Litt under pari, men hva kan du forvente til den prisen?

Longs kyllingdumplings får eksakt samme karakter. De er faktisk så rykende varme at Long må vente litt, men varmt er ikke det samme som smakfullt.

– Jeg er spent på hovedrettene, for dette var rett og slett kjedelig. Dessuten er det kjedelig at det ikke er noen andre gjester her. Og i et kjellerlokale uten vinduer, er også den manglende utsikten kjedelig. Til nå har alt vært like kjedelig som hjemmekontor, sier Short.

Long behersker livet på hjemmekontoret langt bedre, men innrømmer at Gold Mountain – eller er de på Golden Mountain? – til nå har vært et langt gjesp.

BILLIG: Samtlige lunsjretter koster 112 kroner. Foto: Ivan Kverme / Finansavisen

Reddet av lave priser

De to hovedrettene blir servert på eksakt samme vis: Kjøttet, sausen og grønnsakene på den ene siden av tallerkenen. Ris, formet som en bolle, på den andre siden. På bordet står en flaske med Kikkoman.

– Vanvittig kjedelig, sier Short og gir sausen nok en runde med Kikkoman. I smug heller hun litt på kjøttet og brokkolien også. Det hjelper absolutt ingenting. Sausen er seig, litt slimete og geléaktig. Brokkolien og sukkerertene er knasende sprø. Soppen smaker dessverre som om den kommer rett opp fra en hermetikkboks uten å ha vært innom stekepannen.

– Litt ekkelt, sier Short.

Igjen sitter Long med akkurat den samme opplevelsen:

– Jeg vil ikke si at min rett er ekkel på noe vis, men den er smakløs. Og på nettsiden reklamerer de med «Spennende smaker fra det kinesiske kjøkken». Kan vi begge ha utviklet corona og mistet smakssansen? Nei, forresten, min Pepsi Max smaker akkurat som normalt. Hovedretten er rett og slett like kjedelig som forretten, oppsummerer Long.

Så blir de sittende i stillhet og vente på servitøren som aldri dukker opp. De er fortsatt alene i lokalet, kun forstyrret av et sykkelbud fra Wolt én gang.

Etter nesten en halv time uten at noe skjer, har de begge mistet lysten på dessert. Skjønt Long mistet lysten allerede da hun leste menyen. Hverken fristyrstekt banan med iskrem, banansplit, varm eplekake med iskrem eller vaniljeis med søte kirsebær og eggelikør fristet da. Og akkurat nå frister intet annet enn å betale.

Servitøren er fortsatt ikke å se, så Short gjør kort prosess og henter ham. Etter å ha betalt, sier Long:

– Det jeg kan si om dette, er at de har veldig gode priser. Og servitøren var tross alt vennlig, de få gangene vi snakket med ham. På grunn av dette får de ikke en ener, men de fortjener ikke mer enn en toer.

– Og jeg skal velge restaurant neste gang, fortsetter hun og blunker til damen på andre siden av bordet.

Golden Mountain Restaurant - Terningkast: 2

Kinesisk meny med blant annet vårruller, pekingsuppe, chopsuey, wonton, dumplings, pepperbiff og innbakt kylling. Særdeles lave priser. Smakløs mat.

Sted: Fridtjof Nansens plass 4.

Pris lunsjretter: Forretter fra 75 til 90 kroner. Alle lunsjrettene koster 112 kroner.

Tid før maten kom: 19 minutter.

Besøkt: 19. januar 2022.