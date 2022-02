Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.

Historien til Værtshuset Bærums Verk er ganske morsom. Den handler om brennevin. Vertshuset ble oppført rundt 1640 for å få kontroll på all drikkingen blant arbeiderne i forbindelse med jernverket som lå her. Det ble et livlig samlingssted for både jernarbeidere, bønder og handelsmenn. Lokalene ble senere brukt som bolig for verkstedarbeidere. Riksantikvaren fredet bygningen, og i 1987 ble den totalrestaurert og gjenåpnet som serveringssted.

NORGES ELDSTE VERTSHUS: Værtshuset Bærums Verk ved elven Lomma. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– Det kan fortsatt være livlig stemning, for hun som driver stedet sammen med sin mann er fra Finland, sier Long idet de spaserer langs elven på vei mot en lunsj på et av De historiske hotel & spisesteder.

Som å spise på et museum

Inne i den lune tømmervillaen blir de møtt av finske Ulla, og vist til et bord som kunne vært et museum verdig. Tente stearinlys, klenodier, dekketallerkener og vakkert servise i skjønn forening med kobber og fyr i peisen. Vegger og gulv er malt i ulike farger i de forskjellige rommene, og er man over 1,70 må man bøye hodet når man går under en dørkarm.

GOD STEMNING: Stemningen rundt herregårdsmåltidene foregår i omgivelser fra en svunnen tid. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Finnen tryller frem to glass Sancerre og gir dem hver sin meny. Short klarer ikke å velge mellom Jægersmørbrød med reinsdyr eller salat med elgcarpaccio.

– Velg salaten, for du har jo ferskt brød her, sier Ulla gjestfritt og peker på en velfylt brødkurv med tilhørende smørskål.

Long har som vanlig droppet frokosten og ønsker seg en lunsj som metter skikkelig. Tradisjonen tro velger hun fisk; denne gangen posjert torsk med gressløksaus servert på mandelpotetpuré med glaserte gulrøtter, spinat og erter.

– Fisken fikk vi levert i dag, smiler Ulla og gir Long et bekreftende nikk for godt menyvalg.

Store, hvite tøyservietter

Utenfor de rutete vinduene har Kong Vinter meldt sin ankomst. Solen skinner, og en blanding av turgåere og et par velkledde, eldre ektepar som har satt av formiddagen til en lang lunsj med både røde og hvite viner, trer inn i det hyttekoselige lokalet. Her hilser folk dessuten på øvrige gjester når de ankommer.

POSITIVT INNSLAG: Fyr på peisen gjør de fleste mer vennlig innstilt til hva det enn måtte være. Som for eksempel å underskrive en viktig avtale. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– Hvis jeg skulle hatt et jobbintervju, fått underskrift på en viktig avtale, en kontrakt eller bare imponert for eksempel mitt besøk fra utlandet, ville dette vært mitt førstevalg til møtested, sier Short.

– En utlending som er oppvokst i en storby vil mest sannsynlig falle i staver over hvor eksotisk det er her, og en eventuell kontrakt ville gått i boks, tipper Long.

Stemningen i lokalet er god, men på langt nær slik den var da stedet var nytt. Her er det ingen skriking og skråling, men lav summing fra et mondent publikum. Barnevognmafiaer velger seg heller Pannekakehuset eller Baker Hansen på det samme området.

FOR ET MONDENT PUBLIKUM: Her hilser man høflig på de andre gjestene når man selv går til bordet. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

Maten blir servert og de legger sine store, stive linservietter i fanget. Short har så lavt blodsukker at hun glemmer hva hun har bestilt, og setter kniv og gaffel i salatens kjøttstykke uten å reagere på at det slett ikke er elg, men kylling.

Long smiler bredt og er åpenbart fornøyd med dagens fangst. Og chipsen laget av fiskeskinn er så crispy at tyggingen kan høres i hele tømmerstuen.

Elgen som ble til kylling

– Hva slags kjøtt er det, spør Long og kikker i retning av Short.

Først da reagerer hun. Det er slett ingen salat med carpaccio av elg hun har fått, men en lun salat med kylling, servert med mango, avokado og kremet vinaigrette.

– Au, da. Men den smaker supergodt. Kyllingen er saftig, grønnsakene friske, og de små tomatene smaker nesten sol. Jeg kan jo ikke sende ut maten igjen nå, sier Short, litt flau over ikke å ha oppdaget tabben med det samme.

CHAMBRE SEPAREE: Ute med jobben eller ha hemmelige samtaler? Vertshuset har eget rom for slikt. Foto: Iván Kverme / Finansavisen

– Vel, rått elgkjøtt smaker jo omtrent det samme som stekt kylling, så det er jo ikke så merkelig at du ikke oppdaget det, hånflirer Long og ser fornøyd ned på sin egen rett.

– O lykke! Torsken flaker seg akkurat som den skal. Sausen er kjempegod, og potetmosen likeså. Et herlig måltid, fortsetter hun og fisker opp noen selskapserter med gaffelen.

Begge har plass til kaffe og dessert. Short bestiller vaniljeis med sjokoladesaus, men får ikke spørsmål om hun heller vil ha sorbet, slik menyen faktisk gir rom for. Fiskespiseren avslutter med ostekake, servert med tyttebæris. Shorts dessert blir servert i et cocktailglass med sjokoladesaus i bunnen og is på toppen. Godt, men hverken is eller sjokoladesaus smaker 100 prosent hjemmelaget. Ostekaken lider samme skjebne.

Stemningsmessig, for å inngå avtaler eller skape gode relasjoner under en forretningslunsj, er dette en ren sekser. Men det må trekkes litt for desserten, og for at tynne skiver av rått elgkjøtt ble til en lun kylling underveis.

Værtshuset Bærums Verk - Terningkast 5

Norges eldste spisested på historisk grunn. Måltidet handler vel så mye om omgivelsene som det som blir servert. Norskinspirert kjøkken. Lunsjservering hver dag fra klokken 12. På menyen finnes for eksempel oksehalesuppe, elgcarpaccio, reinsdyr, salater, smørbrød, and og fisk.

Sted: Vertshusveien 10, Bærums Verk.

Pris lunsjretter: Tre-retter 585 kroner, ellers fra 250 – 350 kroner.

Tid før maten kom: 18 minutter.

Besøkt: 9. februar 2022.