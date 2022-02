Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium:



Midt på Aker Brygge, med utsikt over fergene som beveger seg i Oslofjorden, ligger Jarmann Gastropub. I snart ti år har puben og restauranten ligget med fjorden som nærmeste nabo, men i motsetning til en del av konkurrentene er stedet forblitt relativt ukjent for lunsjduoen.

– Jeg må innrømme at jeg aldri har lagt merke til dette stedet før. Ei heller hørt om noen som har gått der. Men beliggenheten er jo prima, sier Long i det hun går inn glassdøren til spisestedet.

Lokalet strekker seg over to store etasjer, og er fylt med rustikke bord i tre, trekledde vegger og levende lys.

– Ganske typisk den norske gastropub-kategorien, uten at det er noe galt ved det. Forøvrig, kanskje et type spisested som var enda mer populært før, da alle skulle brygge eget øl i brune omgivelser?

På utsiden er servitøren i gang med å sette opp uteserveringen for dagens gjester. Long grøsser ved tanken på minusgrader og uteservering. De skal sitte inne.

– Det er bare å sette seg hvor som helst, sier servitøren da han får øye på den første av de to lunsjkameratene som ankommer.

TOMATISERT: Tomatsmaken tok overhånd på fiskesuppen, mente lunsjkameratene. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

På brygga

Restauranten sikter seg mot moderne pubmat. På menyen leser Long og Short blant annet klassikere som fish and chips og cheeseburger. Samt andre Aker Brygge-vennlige retter i form av fiskesuppe, gnocchi, harissagrillede gulrøtter og søtpotet servert med artisjokk. Til de rettene som i utgangspunktet er vegetar kan en velge å legge til protein om ønskelig, eksempelvis entrecôte.

– De har nokså få hovedretter, men det tar jeg som et godt tegn. Få, men forhåpentligvis veldig gjennomførte retter, sier Long og leser over papirarket foran henne.

Servitøren tar raskt drikkebestillingene ved bordet. På spørsmål om gode alkoholfrie alternativer får Short opplest diverse tonicvann. Long kjører cola.

Så begynner ventingen. Nærværet av QR-koden plassert på bordet mellom dem skaper litt uvisshet om hvem, hva og hvordan resten av bestillingen skal foregå.

– Kommer han tilbake for å notere ned resten eller må vi bruke koden, spør Short.

De to venter en stund for å se om de får hjelp. Men de blir sittende alene. Til slutt henvender de seg til de ansatte i baren. Long og Short går for hver sin hovedrett, henholdsvis den brasilianskinspirerte fiskesuppen og cheeseburgeren.

SENTRALT: Jarmann Gastropub ligger sentralt på Aker Brygge, med utsikt over Oslofjorden. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Stor burger, lite fisk

Det tomme lokalet har fått et par andre gjester. To fyrer som åpenbart har vært der før har slått seg ned i baren, og en annen mann har satt seg alene på et bord ved inngangen. På musikkanlegget spilles det gammel og avslappet jazzmusikk.

– Dette kan man like. Ikke all pubmusikk trenger banjo i miksen, sier Short.

Maten kommer på bordet etter omtrent et kvarter, og de to sultne lunsjanmelderne hiver innpå.

– Suppen er nesten for tomatisert. Det er godt at den er litt spicy, men selve suppen smaker jo nesten ikke fisk, sier Long.

Short går systematisk til verks på pub-burgeren. Først fries, så burger.

– Pommes fritesen er solid, utbryter han og påpeker en crispy overflate med myk potet på innsiden.

– Burgeren dufter et hint av røkt. Ellers er den ganske standard. Ingen store overraskelser. Men porsjonen er mer enn adekvat i størrelse, hvilket burde være viktig på et sted som sikkert mange er innom etter endt arbeidsdag ved Bloomberg-tastaturet. Gjør seg sikkert bra med en øl på siden.

– Fisken i suppen min er nesten overkokt, den er blitt litt tørr. Jeg skulle gjerne hatt mer fisk, eller grønnsaker, også. Brødet på sin side er ganske standard, men godt.

BRUN BAR: Lokalene minner om en typisk brun pub, med skinnmøbler og trekledde vegger. Foto: Eivind Yggeseth / Finansavisen

Skuffende mat, trivelige lokaler

Etter at hovedrettene er inntatt, bestiller Short seg en dobbel espresso. Utenfor går folk tykt kledd i kulden, hastende mellom de mange butikkene, restaurantene og kontorene i området.

– Konkurransen er jo stor her på promenaden. Med restauranter hele veien ut mot Tjuvholmen gjelder det å levere fra første øyekast, men Jarmann Gastropub når ikke helt opp blant de beste her, i mine øyne, sier Long.

– Det er fin og uformell stemning i lokalet, med en god beliggenhet. Hadde bare nivået på mat og service vært litt høyere, kunne dette vært en fin plass å komme tilbake til. Da hadde scoren vært høyere. Nå faller den innenfor «bra, men har en del å jobbe med» på karakterskalaen, sier Short.

Prisene på hovedrettene varierer mellom 165 og 249 kroner. Men ved å legge til kjøtt eller fisk på vegetarrettene, går prisene opp til 366 kroner.

– Og da må det være veldig bra, mener Long i det de går ut i vinterkulden igjen.

Jarmann Gastropub - Terningkast: Tre

Jarmann Gastropub på Aker Brygge er uformelt og hyggelig, men både servicen og maten må jekkes opp for å matche pris og konkurranse.

Sted: Stranden 1, 0250 Oslo.

Tid før maten kom: 14 minutter.

Pris lunsjretter: 165 til 249 kroner.

Besøkt: 31. januar.