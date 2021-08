Slik finner du kantarell – og dette gjør du med den

Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no.



Lave temperaturer og regn er perfekte forhold for kantarellen. Du finner den ofte på åpne stier, i eldre granskog eller i blandingsskog. Kantarellen vokser i hele landet og har lang sesong som varer helt til høsten.

Har du først funnet deg en plass hvor kantarell vokser, så kan du gå tilbake år etter år, og finne kantarell igjen og igjen.

Du kan ikke ta feil

Skogens gull i vakker eggegul farge.

Kantarellen er eggegul i fargen og har en hvit stilk. Den er fast og fin i kjøttet og babykantarellen har ofte litt innrullede kanter på toppen, i tillegg til en glatt overflate.

Det finnes ingen giftige sopper som ligner på kantarellen. Derimot kan du finne falsk kantarell, men den er overhodet ikke giftig. Den falske har heller ikke den karakteristiske krydrete smaken som kantarellen er så kjent for.

Du kan bruke kantarellen i alt fra gryteretter, sauser, stuinger og som tilbehør. Børst kantarellen godt, kutt av litt av stilken og skjær soppen fra toppen og ned. Stek i panne med smør og server til godt kjøtt, gjerne vilt.

Er du ikke nevneverdig glad i kjøtt kan du lage en deilig soppsaus med kantarell og fløte. Stek dem i en varm panne, tilsett fløte og kok opp.

Server med nylaget, og kokt pasta, det smaker himmelsk.

Hold øynene åpne

Du må kikke nøye rundt deg når du er på jakt etter denne fantastiske soppen.

Ingen har klart å dyrke frem kantarellen på egen hånd. Den har nemlig næringsutveksling med røttene til trærne i skogen. Desto større grunn til å komme deg til skogs og sanke så mye du kan finne av denne fantastiske soppen.

Ikke oppbevar kantarellen i hverken plastpose eller plastboks, da forringes kvaliteten på den lynraskt.

Skulle du på din vandring i skogen komme over annen spennende sopp, så må du forsikre deg om at du ikke har plukket med deg noen arter som kan være giftige. Vi har noen arter som kan skape store problemer for deg hvis du spiser dem, og verste utfall kan ende med seriøs forgiftning.

Gå gjerne til innkjøp av en soppbok, og ta kontakt med soppkontrollen om du har funnet noen du er usikker på.

Ta med riktig utstyr på soppjakten



En kurv på sopptur er både praktisk og koselig.

På sopptur kan du godt ta med deg en kurv og en kniv. Det er lettere å få løs soppene med en kniv, da er det bare å kutte nederst ved stilken og legge alle du finner i kurven din. Her er det også viktig at du ikke får med deg giftige sopper som blander seg med de spiselige.

Når du har kommet hjem med «fangsten» din, så kan du fint skylle all soppen din i kaldt vann, og legge dem til tørk på et kjøkkenhåndkle. Er du redd vannet skal ødelegge dem kan du børste dem fri for jord og bøss med en liten kost. Husk at du også kan tørke kantarellen slik at du har sopp i lang tid fremover.

Kos deg med «fangsten» din og nyt hver eneste lille bit.