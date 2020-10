Artikkelen inneholder annonselenker.

For mange av oss er det å kunne ta seg en tur ut i skog og mark med kurven for å plukke sopp blitt selve bildet på høsten. Sanking av sopp er blitt en populær aktivitet for hele familien, og tradisjonen med sopplukking strekker seg da også langt tilbake i tid.

Oval, flettet pilkurv i høy kvalitet og godt egnet størrelse for soppsanking. Foto: Revir.no

En sopptur kan fort ta noen timer, derfor er det viktig å pakke med seg både nistemat, drikke og noe ekstra godt i sekken som man kan unne seg underveis. Men først og fremst er det viktig å huske å ta med seg en soppkurv der du enkelt kan legge fangsten for trygg oppbevaring mens du vandrer gjennom skogen. Som for eksempel en flettet pilkurv fra Revir.no.

I tillegg bør du ha med deg en liten soppkniv – for eksempel denne Victorinox-kniven fra Christiania Glasmagasin – som er essensiell når du skal kutte løs sopp uten å risikere å ødelegge dem.

Eventuelt kan du skaffe deg et alt-i-ett sopplukk-sett. Som settet fra Eagle der du får med en skarp, foldbar kniv med børste i den ene enden. I tillegg følger det med en nettpose til å oppbevare soppen i underveis. Settet finner du her hos Skittfiske.no.

Soppsankingsråd Prøvesmak aldri på ukjent sopp – selv giftig sopp kan smake mildt!

Vær 100 prosent sikker på soppen du plukker og se nøye på hver sopp.

Gå på soppkurs.

Ha god kunnskap om de viktigste giftsoppene og de vanligste forvekslingsartene.

Bruk oppdatert sopplitteratur og kvalitetssikrede nettsteder.

Kast all markspist eller råtten sopp. Kilde: FHI.no

Alt-i-ett sett fra Eagle. Foto: SkittFiske.no

Skaff deg en soppbok

Skal man plukke sopp, er det essensielt å vite hvilke som kan havne i kurven og hvilke som man bør la stå igjen på skogbunnen. Noen sier seg selv – «alle» vet at den gule kantarellen er tommel opp, mens den røde fluesoppen er tommel ned. Men hva med alle de andre godt og vel flere tusen artene som er å finne i norsk natur?

Et godt råd er å skaffe deg en oppdatert soppbok der det vil være beskrevet for den enkelte soppart om den er giftig eller matsopp, samt hvorvidt den må kokes eller stekes. Flere sopper vil kun være spiselig etter avkok.

Hos Norli kan du velge mellom en rekke aktuelle soppbøker, blant annet:

I tillegg til å være en av landets omkring 300 autoriserte soppkontrollører, er Anne Elisabeth Scheen en flittig hobbykokk.

I denne boken hjelper hun deg til å kjenne igjen og tilberede om lag tretti ulike sorter sopp. Du får tips til hvordan du kan oppbevare og bruke soppen du har plukket, samt en rekke oppskrifter på smakfulle soppretter.

Boken, som er rikt illustrert med flotte bilder, gir deg dessuten en innføring i forvekslingssopper og hvilke sopparter som for all del ikke må finne veien til kjøkkenet ditt.

Her kan du lese mer om boken «Sopp: Plukk og bruk» og bestille den fra Norli.

Denne boken gir deg en solid oversikt over hvilke sopper du kan komme til å komme over når du er ute på soppjakt i skog og mark. Hver enkelt soppart er avbildet og dens kjennetegn behørig beskrevet, ikke minst hvordan du skal kunne skille de spiselige fra lignende og uspiselige arter.

Samtlige giftsopper er inkludert og du får en grundig gjennomgang i hvordan den enkelte sopps forgiftning forløper seg, samt råd om hva du gjøre dersom uhellet er ute.

Her kan du lese mer om boken «Soppboka» og bestille den fra Norli.

60 spiselige sopper er presentert i denne lommeguiden på litt over 90 sider der hver enkelt illustrasjon forenkler artsbestemmelsen og fremhever typiske trekk. Til hver enkelt sopp får du informasjon om hvor på kant av landet den vokser og når den kan plukkes. Kjennetegnene er fremhevet, i tillegg til informasjon om hvilke deler av soppen du kan bruke og hvordan du tilbereder.

Det er ellers oversikt over giftige arter og hvordan du kan unngå disse, samt hvordan konserverer soppfangsten.

Her kan du lese mer om boken «Sopp i skog og mark» og bestille den fra Norli.

Farlig forveksling

Hovedårsaken til soppforgiftning er at man har forvekslet matsopp med giftsopp. Noen sopper er så giftige at selv en liten smak kan medføre alvorlig forgiftning, og symptomene på forgiftning kan variere fra art til art.

Giftinformasjonen ved Folkehelseinstituttet (FHI) har siden 2015 publisert brosjyren «Giftige sopper» som man kan laste ned på en lang rekke språk foruten bokmål og nynorsk, blant annet arabisk, hindi, kinesisk, svensk og engelsk. Brosjyrene kan du laste ned her.

Gode råd dersom uhellet er ute Ta vare på soppen

Legg merke til voksestedet (gress, stubbe, type skog) og om det vokser flere like sopper der.

Generelt frarådes det å fremkalle brekninger hjemme.

Ha medisinsk kull tilgjengelig hjemme.

Ring Giftinformasjonen på telefon 22 59 13 00 for råd om videre oppfølging.

Giftinformasjonen vil kunne gi råd på bakgrunn av voksested, beskrivelse og bilde av soppen. I de tilfellene der nøyaktig bestemmelse av soppen er nødvendig, har Giftinformasjonen tilknyttet soppeksperter som kan hjelpe til med videre identifisering. Kilde: FHI.no

Kniven fra De Cussion er laget av porselen som sikrer et skarpt blad i lang tid. Foto: Christiania Glasmagasin

Her gir vi deg en kort oversikt over noen av soppene som Norges sopp- og nyttevekstforbund oppgir som spiselig matsopp på sine nettsider. Lærer du deg disse, går du en trygg sopptur i møte:

Bleik piggsopp

Blek piggsopp er en høyt skattet matsopp, som har blitt solgt på markeder rundt om i Europa i mange hundre år. Foto: Wikimedia

Blek piggsopp er nært beslektet med rødgul piggsopp som også hører hjemme på ja-listen, men den er gjerne litt kraftigere. Den uregelmessige hatten på soppen er fra 5 til 15 centimeter stor. Blek piggsopp vokser gjerne i klynger, fargen er gulhvit, og et tydelig kjennetegn er lange pigger (4-6 millimeter) under hatten, samt litt på stilken.

Bleik piggsopp er en svært populær matsopp som etter varmebehandling kan by på mild smak og behagelig konsistens. Tradisjonelt stekes den i mye smør med litt persille, hvitløk og/eller kvernet svart pepper. Serveres gjerne på ristet land- eller surdeigsbrød.

Furumatriske og granmatriske

Furumatriske er rødlig, gjerne med grønne flekker og regnes som den mest delikate av matriskene. Foto: Wikimedia

Granmatriske vokser gjerne under grantrær, blir opp mot 12 centimeter i diameter og har oransjefarget hatt med sirkelformede soner. Etter hvert som soppen blir eldre, får hatten grønne flekker. Granmatriskens gulrotfargete melkesaft blir vinrød et kvarter etter man har brukket av hatten.

Furumatriske vokser som navnet tilsier gjerne i skyggen av furutrær og regnes som den mest delikate matsoppen av matriskene. Granmatriske er i likhet med furumatriske regnet som en matsopp, men er bitrere på smak og bør derfor helst forvelles før den spises.

Fåresopp

Fåresopp vokser særlig på Østlandet og i Trøndelag og regnes som en av de «sikre» soppene. Det vil si spiselige sopper som ikke lett forveksles med giftige. Foto: Jerzy Opiola / Wikimedia

Fåresoppen, også kalt sauesopp, er hvitaktig i fargen og har tynne porer på undersiden av hatten som kan bli opptil 25 centimeter bred. Du finner den gjerne på gammel, mosekledd granskogbunn og den trives ekstra godt i skråninger

Fåresoppen regnes som en av de «sikre» artene fordi den ikke så lett lar seg forveksle med giftige sopper. Når du steker den, blir soppen gul. Soppen har ellers mild lukt og smak.

Kantarell

Kantarell er en høyt verdsatt matsopp, og er i Norge den skogssoppen som er mest brukt. Kantarelltoast er en tradisjonell måte å servere kantarell på. Foto: Wikimedia

Kantarellen blir kalt skogen gull og er den soppen de aller fleste håper å finne når de er ute på sopptur. Kantarellen er lett gjenkjennelig med sin sterke, gule farge og du finner den i bar- og løvskog, som oftest i gress, men den kan også vokse på mose. Soppen er traktformet, med oppovervendt hatt med tydelige riller på undersiden som går langt ned på stengelen.

Den kjøttfulle kantarellen er å finne fra slutten av juni til ut i november, og dens lett krydrete smak gjør den ideell på middagsbordet, enten alene eller sammen med annen sopp.

Steinsopp

Steinsopp er lys- til mørkebrun, og blir lett klebrig i fuktige omgivelser. Hattens overflate kan ofte se ut som en stekt brødskorpe. Foto: Øystein Lid / Wikimedia

Som med kantarell er det lett å se at man har kommet over steinsopp takket være dens store, tykke stilk som på de yngste soppene kan være nesten som en stor kule. Steinsoppen vokser over hele landet i løv- og blandingsskog, og er særlig vanlig å finne på steder der det vokser mye mose.

Steinsoppen er ansett som en av våre beste matsopper. Kjøttet har en deilig, nøtteaktig smak og lukter behagelig. Kjøttet hos de yngre soppene er fast, mens hos de eldre kan det bli løsere i konsistensen. Dessverre er steinsoppen ofte angrepet av dyr og snegler, hvilket ødelegger den fullstendig.

Traktkantarell

Siden traktkantarellen ofte vokser i samme miljø som den dødelig giftige spiss giftslørsopp, har den flere ganger blitt forvekslet med denne. Foto: Jerzy Opiola / Wikimedia

Traktkantarellen er regnet som en av våre beste, mest populære og vanligste matsopper. Den er mindre i størrelse sammenliknet med den sterkt gule kantarellen, i tillegg er den vanskeligere å få øye på ettersom den har farger som tjener bedre til kamuflasje.

Denne soppen er en «late bloomer» som kommer sent i sesongen og vokser frem til den første snøen legger seg. Traktkantarellen trives best i fuktig og mørk skog, og vokser gjerne dypt i mosen. Og har du først funnet en, så hold deg i ro. Da er det store muligheter for at du har snublet over en klynge.

Når du har funnet det som kan være traktkantarell, skal du ha tunga rett i munnen. Den vokser gjerne i samme miljø som spiss giftslørsopp, som inneholder giftstoffer som skader lever og kan gi permanent nyresvikt. Selv små mengder av soppen kan ende med dødelig utfall.

Spiss giftslørsopp inneholder giftstoffet orellanin som virker sakte og skader lever og nyrer. Selv små mengder sopp kan være dødelig. Behandling vil ofte innebære nyretransplantasjon. Foto: Eric Steinert / Wikimedia

Traktkantarell og spiss giftslørsopp har omtrent samme størrelse og lignende farge på hatten. Skulle man være i tvil, er et godt råd å se under hatten. Dersom soppen har kantarellribber i stedet for skiver under hatten, er det traktkantarell.

Ettersom giftslørsopp kan vokse inn i grupper med traktkantarell, er det viktig at du plukker en og en sopp fremfor å skjære dem buntvis.

Slik får du soppen til å vare

Mange velger å tørke soppen de har plukket for senere bruk. Tørket sopp kan enten rives og brukes som slags krydder i maten, eller du kan legge den i bløt i lunkent vann i cirka en halvtime. Deretter siler du av vannet (vannet kan brukes til å smaksette saus), og soppen brukes som fersk sopp.

For å tørke sopp trenger du en sopp-/frukttørker. Hos Bakeren og Kokken finner du et rikt utvalg av sopptørkere i ulike prisklasser. Vi anbefaler Princess Dehydrater Tørkeovn til 568 kroner med seks nivåer slik at du kan tørke mye samtidig.