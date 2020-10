Oppskrift: Smakfull risotto med sopp

Artikkelen inneholder annonselenker.

Sopp har enorme bruksmuligheter på kjøkkenet så lenge den er behørig kokt eller stekt på forhånd. Mange matsopper inneholder skadelige stoffer som forsvinner dersom de tilberedes korrekt, som for eksempel den populære sjampinjongen som må varmebehandles grundig før den kan spises.

Kjelesettet i tidløst rustfritt stål fra Christiania 1739 kommer med glasslokk med damphull som bidrar til bedre kontroll når du for eksempel koker sopp. Settet på tre kjeler kan fås hos Christiania Glassmagasin.

(Saken fortsetter under)

Kjelesett med 3 kjeler i et klassisk og tidløs serie i 18/8 rustfritt stål. Foto: Christiania Glasmagasin

Tørking av sopp

Mange velger å tørke soppen for senere bruk. Tørket sopp kan enten rives og brukes som slags krydder i maten, eller du kan legge den i bløt i lunkent vann i cirka en halvtime. Deretter siler du av vannet (vannet kan brukes til å smaksette saus), og soppen brukes som fersk sopp.

For å tørke sopp trenger du en sopp-/frukttørker. Hos Bakeren og Kokken finner du et rikt utvalg av sopptørkere i ulike prisklasser. Vi anbefaler Princess Dehydrater Tørkeovn til 568 kroner med seks nivåer slik at du kan tørke mye samtidig.

(Saken fortsetter under)

Princess Dehydrater Tørkeovn er perfekt til deg som vil tørke ulike typer mat og beholde både smak og vitaminer. Foto: Bakeren og Kokken

Stekt sopp tar seg svært godt ut som garnityr på de fleste retter, du kan blande sammen ulike sopper til en stuing og mange vegetarianere bruker den som en erstatning for kjøtt. Sopp kan stekes og kokes, inngå i wok, og brukes i sauser og supper. Men har du smakt risotto med sopp? Hvis ikke er det på høy tid.

Slik lager du risotto med sopp

Dette trenger du:

600 gram renset kantarell, skogsopp, aromasopp eller sjampinjong

2 ss smør til steking av soppen

1 ss olivenolje

1,5 sjalottløk

300 gram risottoris

4 dl hvitvin

8 dl buljong

25 gram smør

60 gram revet parmesan

Salt

Pepper

Slik går du frem:

Har du fersk sopp som ikke er renset på forhånd, er det viktig å starte med å rense den grundig med en egen soppbørste, som Iris soppbørste i oljet bjørk fra Bakeren og Kokken. Ikke bruk vann til å vaske soppen mens du renser den.

Skjær opp soppen i skiver med en grønnsakskniv – for eksempel Porsgrunds Porselænsfabriks De Cussions porselenskniv fra Christiania Glasmagasin – og legg så soppen i en tørr gryte på middels varme, helt til vannet har sluppet.

(Saken fortsetter under)

Kniven fra De Cussion er laget av porselen som sikrer et skarpt blad i lang tid. Foto: Christiania Glasmagasin

Hvis skogsoppen ikke er forvellet, legger du renset sopp i en tørr stekepanne, og steker til vannet har sluppet soppen. Du kan spare på dette vannet som en smaksforsterker i risottoen. Erstatt i så fall litt av buljongen med dette vannet.

Stek soppen i smør i en middels varm stekepanne. Sett til siden.

Varm opp en tykkbunnet kjele, og ha i olje. Fres finkuttet sjalottløk blank. Tilsett risen og la den frese i et par minutter. Ha i vinen. La koke til all vinen er absorbert. Husk å røre godt, så det ikke svir seg.

Støpejern er kjent for å være et av de beste materialene til matlaging. Her kan du sjekke ut Christiania Glasmagasins rikholdige utvalg av støpejernsgryter fra Le Creuset, selve klassikeren på kjøkkenet.

Sørg for at buljongen er varm når du skal bruke den. Hell så en øse av den varme buljongen over risen, og la koke. Husk å røre hele tiden. Spe på med buljongen til alt er brukt opp. Når vannet har kokt inn, og risen er al dente, har du i 25 gram smør og parmesan. Ha så i soppen. Smak til med salt og pepper.

Server med ekstra revet parmesan. For eksempel i Bitz soppskål fra Bakeren og Kokken som er laget av steintøy og ideell for flere forskjellige måltider som suppe, risretter og pasta.

Vel bekomme!