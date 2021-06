Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium

– Løkka Grogg er en krydret, rombasert sommerdrink som egentlig passer hele året rundt, sier Christian Halland på Nedre Løkka Cocktailbar i Oslo.

– Den er veldig frisk og har rom som kan minne om sommer, men også små elementer som drar inn andre sesonger. Som krydder som funker når det blir kjøligere ute. Det er nok derfor den er så populær hos oss.

Nedre Løkka åpnet dørene i 2016, med starten av «cocktailtiden» i New York på 20-tallet som tema. Baren på to etasjer ville mikse The Big Apple med Grünerløkka.

Sjømannens sitruskilde



Den todelte menyen består av både klassiske drinker med originaler som Old Fashioned, Sazerac og Negroni, og en signaturcocktailmeny hvor de ønsker å skinne igjennom med kreative drinker, som eksempelvis Løkka Grogg.

LAGER DRINKEN: Christian Halland, daglig leder på Nedre Løkka Cocktailbar. Foto: Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

Skal man se til cocktailhistorien, var grogg en måte for sjømenn å få i seg nok sitrus mot skjørbuk på. Iblandet rom, så klart, for å gjøre det mer attraktivt og drikkbart.

– Løkka Grogg er en såkalt build cocktail som ikke skal shakes. Grunnen til at drinken ikke ristes er fordi den skal toppes med ingefærøl, som gjør den enda friskere i smak. Drinken har både mørk rom, krydret rom og fransk likør, som har mye vanilje i seg. Den har også vår egen Chocolate Stout reduction med nellik, kanel og stjerneanis. Sjokolade og rom funker jo veldig bra sammen, forklarer Halland.

– Hell alt av rom, D.O.M Bénédictine, ferskpresset limejuice, agavesirup og Chocolate Stout reduction direkte oppi en kopp. Hell isbiter over, nesten opp til toppen av kanten. Topp med ingefærøl og rør rundt så alt blandes, før du legger over knust is på toppen. Pynt med en skive tørket appelsin eller lime, stjerneanis, litt revet sjokolade og noen dråper Angostura Bitters for fin aroma.

Oppskrift: Løkka Grogg

Løkka Grogg Foto: Stine Nibe Ravneberget / Finansavisen

2 cl mørk lagret rom, gjerne El Dorado 12 år

1 cl krydret rom, gjerne Botafogo

1 cl D.O.M Bénédictine

2 cl Chocolate Stout reduction

3 cl limejuice

1 cl agavesirup

Ingefærøl

Angostura Bitter

Tørket appelsin eller lime, stjerneanis og sjokolade til garnityr

Chocolate Stout reduction

Bruk Brooklyn Stout for å lage Nedre Løkkas Chocolate Stout reduction.

Kok den i circa 2-3 timer til den blir til en tykk, fin sirup.

Tørkede appelsinskiver

Skjær tynne, fine skiver appelsin, eventuelt lime. Stek de i ovnen på 70 grader i ti timer.