Pastaelskernes favorittdrink

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium 26.04.2021

– Scarpetta betyr «liten sko» på italiensk. Men fare la Scarpetta er også ritualet man gjør med brødet når man har spist opp pastaen sin, sier Antonio Corrado, medeier og daglig leder på Scarpetta Pastabar i Oslo.

– Man bruker brød til å spise opp sausen som ligger igjen på tallerkenen. Selv om man egentlig ikke skal spise brød sammen med pasta, det er nesten ulovlig i Italia. Men jeg gjør det likevel.

Kjøpte restaurant i gave til seg selv



Etter å ha jobbet i kjedebedrift i flere år, følte Corrado og medeier Kjersti Gjesdal at det var på tide å gjøre noe nytt. Som tidenes julegave til seg selv, kjøpte de rett før jul den italienske restauranten Cantina Cortina midt i Folketeaterpassasjen på Youngstorget i Oslo, sammen med de italienske brødrene Giorgio og Mirko Santonocito fra Palermo på Sicilia.

– Det finnes også noen krimbøker som heter Kay Scarpettas Kitchen, hvor Scarpetta er navnet på detektiven, legger han til.

Nesten klart

BAK DRINKEN: Mirko Santonocito, Antonio Corrado og Giorgio Santonocito. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

Coronapandemien satte en stopper for planene om å åpne i mars. Likevel står det mintgrønne lokalet, som lar tankene vandre til italiensk pistasj-gelato, nesten klart, med salgsutstilling på veggene i baren og en deli med utsalgsdel i den andre delen av lokalet. Når Scarpetta omsider åpner, vil de blant annet selge pasta-kits og etter hvert holde pastakurs.

Nå er det takeaway de tilbyr Oslo-folket, hvilket de begynte med ved slutten av april.

– Vi er et pastificio, et sted for pastaelskere. Her lager vi rundt ti ulike typer pasta som vi kommer til å selge i delien. I pastabaren er hovedfokuset pasta, men vi vil også ha forretter, et par pizzatyper og noen desserter. Og vi kommer til å servere brød når gjestene våre har spist opp pastaen sin, sier Corrado.

Skal være supertradisjonelt

– Alt skal være supertradisjonelt og italiensk, uten noen kompromisser. Så ingen aioli fra Spania, ingen pasta med fløte. Det finnes 600.000 ulike oppskrifter i Italia, så det er umulig å være god på alle. Vi vil heller gjøre få ting, og gjøre dem bra. Det er ingen kjededrøm her.

I tillegg til lunsj og middag, skal Scarpetta også være et sted for et glass vin eller en drink. Drinkene vil være italienske klassikere, så klart, med eller uten vri. Baren satser også på det velkjente aperitivokonseptet, med drinker og snacks.

Oppskriften

– Bloody Negroni er en tvist på en klassisk Negroni, hvor man tilsetter litt sitron og blodappelsinbrus i tillegg. Blodappelsinen gir noe sødme, men også litt bitterhet som kan kjennes i ettersmaken, så den går veldig godt sammen med bittere som Campari, forklarer Corrado.

Drinken er en vri på en vri, som opprinnelig var en longdrink.

– Denne er litt lettere og friskere enn originalen, og er dermed god mot sommeren. En Negroni kan drikkes når som helst, men er best som en aperitivo før middag. Men jeg drikker den også etterpå – det er favorittdrinken min. Er man ikke veldig glad i drinker med bitter i, er denne et godt kompromiss for å kunne nyte en Negroni, men på en litt snillere måte, sier han.

DAGENS DRINK: Bloody Negroni Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Man kan også lage denne som en punsj hjemme i en mugge eller stor bolle. Det er deilig å lage en større mengde og ha stående i kjøleskapet. Da heller man like deler av hver sprittype, og tilpasser med sitronjuice og blodappelsinbrus.

– Fyll et rocksglass helt opp med is. Hell over ingrediensene og rør rundt i 15 sekunder. Fyll på med is, topp med blodappelsinbrus og pynt med sitronzest.

Bloody Negroni

2 cl Campari eller annen bitter

2 cl rød søt vermut

2 cl gin

1 cl ferskpresset sitronjuice

4 cl blodappelsinbrus eller etter ønske

Sitronzest

Video: Slik lager du Irish Coffee: