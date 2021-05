Oppskrift: "Cup Size"

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium. 20.11.2020

Niclaes Norstad overrasker med nytt bruksområde for en italiensk klassiker.

– Folk tror ofte at alt skal være satt i sten. At whisky skal drikkes på én måte, cognac på en annen. Jeg liker ikke at det er bestemte måter å gjøre ting på – det er alltid brukerens eget ønske, sier Niclaes Norstad på Couch.

- Drikk den når du vil

Midt i smørøyet, på Grünerløkka i Oslo, har aperitivobaren Couch servert italienske drinker siden 2018. Der kan man nyte oster, skinker, oliven og andre klassiske, italienske småretter ved siden av drinkene.

Og for de som ikke kjenner til hva en aperitivo faktisk er: Tradisjonelt en drink før maten med litt snacks til, men som i dag er blitt utviklet til å kunne erstatte et helt måltid.

– Det er jo alltid anbefalte måter å gjøre ting på, med et formål. Men hvis du elsker denne drinken og vil drikke den både før og etter middag, så gjør du det, sier Norstad.

Nytt bruksområde

LAGER DRINKEN: Niclaes Norstad, bartender på Couch. Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Cup Size er en drink som er ganske enkel å lage. Den gir amaro, som er en brennevin man kanskje ikke helt vet hva man skal bruke til, et nytt bruksområde. Amaro er en urtebrennevin som har ganske mye bitterhet, men også sødme i seg.

Han beskriver drinken som aromatisk, frisk og luftig, og som passende både før og etter maten.

– Drikker man amaro for seg selv, er den ganske tung. Men i drinkform, som en sour med en tvist, blir den lett og luftig. Cup Size er egentlig en vri på en Pimm’s Cup, som er en form for punsj – veldig ofte med sitrus, agurk og sodavann. Den har mange av de samme smakskarakteristikkene, hvor man får en god del agurk som kommer igjennom drinken og løfter, og sort pepper og sitrus som balanserer den ganske godt, sier bartenderen.

– Cup Size er en shaket drink ettersom den inneholder eggehvite, som er der for å gi et lokk på drinken – ikke smak. De fleste får en formening om at det smaker mye av eggehvite, men da gjelder det å balansere med en ny nese, for eksempel med sitrus.

Rist godt

– Mos agurken med en muddler. Har du ikke det, kan du bruke baksiden av en shaker, en Hackit eller lignende. Hell alle ingrediensene i en shaker. Siden jeg bruker eggehvite, vil jeg aktivere den, og det gjør jeg best uten is. Rist drinken godt i ti sekunder uten is, forklarer Norstad.

DAGENS DRINK:- Cup Size Foto: Stine Nibe Ravneberget, Finansavisen

– Så fyller man shakeren helt opp med is, rister og dobbeltsiler over et avkjølt coupetteglass. Da fjernes alt av små agurkbiter og isflak, og drinken får et veldig fint lokk som ikke blir porøst og skummende. Pynt med et par agurkskiver og litt kvernet sort pepper på toppen.

Cup Size

* 4 cl amaro

* 1 cl mandarinlikør (eventuelt appelsinlikør)

* 3 cl sitronjuice

* 2 cl sukkerlake

* 2,5 cl eggehvite

* Ca 2-3 cm oppkuttet agurk

* Sort pepper og agurkskiver til garnityr

