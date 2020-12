Drinker, drinkoppskrifter og barutstyr: Imponer gjestene dine med smakfulle drinker og cocktails

Å lage en skikkelig god drink trenger å ikke være så vanskelig som du kanskje tror. Men vil du briljere som en bartender, er det viktig å ha utstyret i orden.

Først og fremst: Det er ikke nødvendig å pugge hele drinkoppskriftboka for å bli en god bartender på hjemmebane. Kan du lage en eller to gode drinker innenfor hver kategori, for eksempel en god long drink, en velkjent cocktail og et par smakfulle varianter av gin & tonic eller moscow mule, kommer du langt.

Etter hvert som du får dreisen på det du liker, kan du også begynne å eksperimentere med litt forskjellig garnityr og blandevann. Mange av verdens beste drinker er blitt til ved en tilfeldighet, så her gjelder å prøve og feile. Kanskje smaker du deg frem til en ny favoritt?

Tips til barutstyr:

Barsett som inneholder det mest grunnleggende barutstyret du trenger.

Det er visse ting enhver bartender må ha, som for eksempel drinkshaker, målebeger, muddler og en god barnkniv. Dette settet inneholder alt dette, pluss to glass med stett. Gavesettet er en perfekt startpakke til både «nybakte» bartendere, men det er heller ikke feil å ha dobbelt opp av utstyret du trenger.

Disse long drink glassene fra Ferm Living er håndblåste. Hvert glass er derfor unikt.

Skal du lage en «long drink», bør du ha riktige glass. Disse lekre long drink glassene fra Ferm Living er perfekte til drinker som Long Island Iced Tea, Cuba Libre og Mojito. Drinken smaker kanskje ikke bedre av å bruke høye glass, men ser unektelig mer riktig og delikat ut! Ikke minst rommer glassene mer, slik at du får bedre plass til alle ingrediensene som en long drink gjerne har.

Oppskrift: Eplegløgg med smak av jul

Denne eplegløggen kan nytes både varm og kald. Foto: Anette Selnes (@anetteselnes)

Denne eplegløggen inneholder alt av hva en gløgg bør ha: Kardemomme, kanel, appelsin og nellik. Denne gløggen kan du lage både med og uten alkohol, og er like god å servere kald som varm.

Ingredienser:

1 liter eplemost, gjerne med smak av ingefær (ufiltrert)

1 kanelstang

2 ss pepperkakekrydder (egen ingrediensliste under)

Et par skiver økologisk appelsin (hvis du ikke har økologisk, så kan du fjerne skallet først)

Ønsker du mer sødme, kan du tilsette litt honning når den er lun

Ingredienser pepperkakekrydder:

3 deler malt kanel

1 del malt ingefær

1 del malt kardemomme

1 del malt nellik

¼ del malt pepper

Tips! Brun rom passer perfekt i denne gløggen og kan tilsettes rett før servering til de som ønsker det.

Fremgangsmåte:

Ha alle ingrediensene i en gryte og varm opp på medium/svak varme. La det hele trekke, helst i mange timer. Server gjerne rett fra kjelen varm eller lun, med eller uten rom. Når gløggen er avkjølt kan den oppbevares på glassflasker eller karafler med tett lokk i kjøleskapet.

Tips! Kald eplegløgg passer perfekt til julefrokosten.

Oppskrift og bilder: Anette Selnes (@anetteselnes) via Christiania Glasmagasin.

Tips til utstyr:

Mintgrønn blender fra Smeg.

En god blender som er sterk nok til å knuse is, er et uunnværlig hjelpemiddel for enhver bartender. Denne blenderen fra Smeg i 50-talls stil på 800 watt har et eget program for smoothie og isknusing. En egen pulsfunksjon gjør det enklere å få den konsistensen på drinken du ønsker, for eksempel om du skal lage daiquiri. Blenderen kommer i åtte ulike farger, så her er det bare å velge og vrake.

Riktig glass er viktig når du skal servere drinker. Dette glasset fra Riedel passer perfekt til cocktails.

Pisco Sour er en spennende cocktail som er relativ enkel å lage og som passer perfekt som apéritif på nyttårsaften. Cocktailen serveres best i egnet glass, som for eksempel i Riedel Sour drinkglass fra Drink Specific, som fremhever aromaen i drinken. Pisco Sour nytes best kald og nettopp derfor er riktig glass så viktig her. Glass med høy stett sørger nemlig for å holde drinken avkjølt fordi du holder i stetten når du drikker, og ikke i selve glasset. Dette er forøvrig noe å tenke over når du drikker vin og champagne også. Ikke minst slipper du stygge fingermerker på de fine glassene.

Ingredienser Pisco Sour (1 porsjon):

8 cl pisco

4 cl sitronjuice

4 cl sirup

1 eggehvite

Noen draper Angostura bitter

Fremgangsmåte:

Fyll et glass med is. Hell Pisco i en shaker og tilsett sitronjuice, sirup, eggehvite og litt isterninger. Rist den godt. Hell det over isen i sourglasset og pynt med noen dråper Angostura bitter. Klar til servering!

Oppskrift er hentet fra Bakeren&Kokken

Praktiske og kule isbitsteiner du kan bruke igjen og igjen.

Gjenbruk er definitivt i tiden – også når det kommer til bar- og drinkutstyr. Disse «isbitene» kan brukes igjen og igjen, og en stor fordel er at de verken gir smak eller tynner ut drinken. I tillegg pynter de opp i glasset, og de kan selvsagt brukes til flere drinker enn bare whisky on the rocks. Vinn-vinn for både miljøet og deg!

Flaskestopper er kjekt å ha i hjemmebaren.

Har du først åpnet en flaske, er det greit å ta best mulig vare på det resterende innholdet. I en bar er det fullt lov å ha innslag av morsomme effekter, som for eksempel disse gøyale flaskestopperne. Men husk! Du trenger gjerne flere enn én.

