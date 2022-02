Dette er et blogginnlegg fra fargerike.no



Vintesesongen er igang og det er mange som skal en tur til hytta på fjellet.

Når vi kommer opp i fjellheimen, ser vi at hyttene gjerne har de samme fargene. Akkurat som at mange av hyttene ved sjøen er hvite, og at hyttene i skogen er røde, så er fjellhyttene gjerne mørke.

Det er ikke tilfeldig.

Sklir inn i naturen

– Det er mange faktorer som spiller inn når man skal velge eksteriør-farge på hytta. Det kan være hyttas plassering i landskapet, den arkitektoniske stilen eller tradisjonen i området og hyttene rundt, sier Tale Henningsen. Hun er kreativ leder i Fargerike og hun forteller at mange velger brune og sorte beisfarger på fjellet. Dette gir hyttene en dempet fremtoning noe som igjen gjør at de sklir fint inn i naturlandskapet rundt.

Delikate naturtoner er vår favoritt når hytta på fjellet skal fargesettes. Foto: Per Erik Jæger

Glød med beis

De aller fleste behandler fjellhyttene sine med beis. Beis gir treverket ekstra glød, slik at treverket får muligheten til å skinne og vise fargespillet i strukturen.

Effekten er ganske annerledes enn med dekkende maling. Om du ønsker å beholde det vakre treverket synlig og transparent, og i best mulig stand år etter år, er det beis som gjelder. Baron Oljebeis er et godt alternativ.

Hytte med grå beis Foto: Sveinung Bråthen

Brun beis har fått en konkurrent

Transparente, brune toner er tidløse og vakre. Det minner oss om tjærebeisede skigarder og gamle hyttevegger. Velger du de mørkeste fargenyansene som sort, blir uttrykket mer moderne og sofistikert. Beis brukes også oftere på moderne arkitektur, og gråtoner er blitt særlig populært den siste tiden.

– Vi ser at stadig flere velger matte fasader. Et godt tips til matt eksteriørbeis er Tyrilin Mattbeis. Selv om mørke farger og varme bruntoner er førstevalget for mange hytteeiere, blir det stadig mer populært å velge lys beis som for eksempel grått i fjellheimen, forteller Henningsen.

– Den brune beisen har fått en konkurrent på fjellet, og den er grå!

Brunbeiset spisestue. Foto: Sveinung Bråthen

Nye trender inne i hytta også

Fargevalgene har også endret seg litt på innsiden av hyttene. Mange har gått bort fra det kjølige og over mot det varme, og gjerne også mot mer farger.

Stellaris-beis Foto: Per Erik Jæger

– I 2019 utviklet vi Stellaris-fargen fordi vi så at fargevalget endret seg litt på beis innendørs også. Vi velger fortsatt mye brunt, men mange velger lysere nyanser i stue for å få et mer åpent rom. Kombinerer du denne rolige basen med fargerike møbler og tekstiler, så får du en hytte med særpreg.