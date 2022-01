Dette er et blogginnlegg fra Fargerike.no



Svale, lyseblå og blågrønne toner, kommer fort opp når man snakker om farger man bør ha på soverommet.

Ikke så rart. Forskning på temaet har nemlig vist at vi får en god ro og at hvilepulsen senkes i rom med kjølige toner.

Mer enn søvn

Det er mer enn god søvn som er viktig på soverommet. Vi bruker nemlig flere av våre sanser når vi skal sove, og både lyd, lukt, syn og berøring er viktige kriterier når vi møblerer og velger farge til soverommet. I tillegg er natt-temperaturen viktig. Det siste er lett å fikse med moderne og tidsstyrte panelovner. Gode dyner skaper dessuten isolasjon, og en god pute gjør at du hviler godt.



Legg en plan

Alle sanser kan ivaretas med litt planlegging, men til syvende og sist, blir farge viktig. Fargen skaper identitet og ikke minst trivsel. Så ta hensyn til dine følelser og hva du liker innerst inne, og vit at litt planlegging er alt som skal til for å skape et riktig fint soverom. Her gir vi deg de beste tipsene!

Til slutt et lite tips fra mormor: Slipp inn dagslys på soverommet hver dag! Det rådet gjør det til en dyd av nødvendighet å holde det både ryddig og rent!

Blått og godt: Forskning viser at vi sover best i blå rom, men blir det for kaldt? Foto: Fargerike

TIPS 1: Vi foreslår å tilføre lag på lag med tekstiler.

TIPS 2: Et teppe på soverommet kan også gi en lun stemning.

TIPS 3: Velg kontrastfarger til det blå. Både rosa og grønt vil gi rommet et varmere preg.

Når mørket siger på: Forskning viser også at vi liker mørkere farger på soverommet, men blir det for mørkt? Foto: Fargerike

TIPS 1: Velg flere små lamper. Da unngår du "sorte hull".

TIPS 2: Naturfarger og materialer som vev og kurv gir en egen dybde til rommet.

TIPS 3: Mønster, spesielt florale mønstre, gir en opplevelse av åpenhet.

Forskning sier at blåfarger egner seg på soverommet, men er dette noe du liker? Foto: Fargerike

TIPS 1: Tips for å tilføre litt ekstra, er å benytte en delikat mønstermiks på gulv og tekstiler.

TIPS 2: Mørkeblått er sofistikert! Velg tilbehør i mørkeblått for å raffinere!

TIPS 3: Lite rom? Da gjør speil underverker!

Romantikk, takk: Har du et ønske om et romantisk rom, men vil unngå helt rosa? Foto: Fargerike

TIPS 1: Velg komplementærfarger. Rosa og jadegrønn står ovenfor hverandre i fargesirkelen, og skaper en perfekt balanse.

TIPS 2: Bruk naturens magi i bilder og tilbehør. Her er det romantisk stemning i bilde og teppe.

TIPS 3: Velg stramme former og sort i detaljer. Da unngår du at rommet blir for sukkersøtt.

Det røde rommet: For mange er et rødt rom helt feil, men elsker du det røde, ja da kjører du på! Foto: Fargerike

TIPS 1: Rosa toner med litt blåskjær demper den intense røde

TIPS 2: Sorte detaljer strammer opp og gir et mer voksent preg.

TIPS 3: En favoritt-farge blir aldri feil.

Jordnært: Jordtoner er en stil og trend som kommer og går. De vakre naturfargene er alltid riktige. Foto: Fargerike

TIPS 1: Varme farger trenger litt blått i tilbehøret. Det skaper balanse og harmoni.

TIPS 2: Brune toner gir ro og hvile på et soverom.

TIPS 3: Velg også sorte detaljer, så "gror" det ikke sammen.