Da Bjørnådal Arkitektstudio fikk i oppgave å designe en familiehytte med panoramautsikt mot Senjas fantastiske naturlandskap, var det nettopp utsikten som måtte bli en del av inspirasjonen.

Arkitekt Hans-Petter Bjørnådal lette også etter inspirasjon i gamle samiske bygningstradisjoner. Da oppdaget han tradisjonen med å bygge hus under «hellere», som er store steinformasjoner som gir ly for vær og vind.

Linjene mellom inne og ute er visket bort, og rommet forandrer seg i tråd med lyset og været. Man blir en del av naturen. Foto: Meike Kathrin Zylmann

– Ved å forme bygningskroppen som en stein med naturlige linjer, tilsvarende fjellene i området, kunne vi lage et stort panoramavindu i denne formen. Prosjektets konsept ble derfor «a rock with a view». I et slikt vakkert og sårbart landskap var det også viktig å bygge med naturen og omgivelsene. Den er også godt skjult av skogen fra veien, sier Bjørnådal i en pressemelding.

Resultatet ble en familiehytte som er like vakker som landskapet den ligger i – og som den nå er en del av.

Dagsyn fra Senjavista. Foto: Meike Kathrin Zylmann

Får Senja inn i stua

På tomten sto det tidligere en eldre, liten hytte som hadde uttjent sin plikt. Eierne, et søskenpar i 50-årene, ønsket seg en ny hytte som var stor nok til å kunne deles med familie og venner. Det resulterte i et areal på 120 kvm og hele 12 sengeplasser. Nå har de to familiene plass til å samles rundt middagsbordet, samtidig som de nyter utsikten mot fjellandskapet gjennom det 10,1 meter lange panoramavinduet.

– Linjene mellom inne og ute er visket bort, og rommet forandrer seg i tråd med lyset og været. Man blir en del av naturen. De sier at de trives veldig godt der, og de er tydelig stolte av sin nye hytte. Det er fint å se at de har blitt så glad i den, sier Bjørnådal.

I veggene er det 25 cm isolasjon, noe som kommer godt med når vinterstormene herjer langs kysten. Vinduene er laget av tre og aluminium, med detaljer av stål, slik at også de skal være godt rustet for hardført vær. På innsiden er veggene kledd med furu, gulvene er i eik og det er trepaneler i taket.

Senjavista - tilgjengelig gjennom Airbnb. Foto: Meike Kathrin Zylmann

Internasjonal anerkjennelse

Den unike hytta på Senja har fått mye oppmerksomhet, blant annet gjennom omtale i store interiør- og arkitekturmagasiner over hele verden. Sommeren 2021 vant den også bronse i A' Design Award and Competition, som fremmer visjonærer og talenter innen interiør og arkitektur.

De to søsknene, som har kalt hytta for Senjavista, har valgt å dele den med flere enn bare familie og venner. På Airbnb har man nemlig mulighet til å leie den prisvinnende hytta på Senja.

Foto: Meike Kathrin Zylmann

– Det er altfor mange hytter som bare brukes en weekend eller to i året, så jeg er veldig glad for at det er mange som får glede av den. Her kan man dra på kanoturer, vandre i fjellene og langs hvite sandstrender, og oppleve nordlyset gjennom panoramavinduet fra september til april.

Bjørnådal er stolt over å ha skapt noe som er mer enn «bare» en hytte.

– Arkitektur handler om mer enn å bygge et skall som holder deg tørr og skjermer deg fra naturkreftene. Det skal også legge til rette for å knyte mennesket, naturen og kosmos tettere sammen. Og det føler jeg at vi har klart, sier Hans-Petter Bjørnådal.