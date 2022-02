Hytteboomen kommer ikke som noen overraskelse på generalsekretær Audun Bringsvor i Norsk Hyttelag.

– Vi regnet med en økning sammenlignet med 2020, forteller han, men at vi skulle nærme oss 9 000 igangsettingstillatelser, er langt høyere enn forventet, sier Bringsvor i en pressemelding.

En igangsettingstillatelse er siste steget i søknadsprosessen før bygging kan starte, og statistikken er derfor en god indikasjon på byggeaktivitet. Den nye statistikken gjelder søknad om nye fritidsbygg og utvidelser av hytter i form av tilbygg og påbygg. Et tilbygg er en utvidelse av byggets grunnflate og påbygg er en utvidelse i høyden.

Hytte ved Yddin i Øystre Slidre. Foto: Audun Bringsvor

Søker tryggheten på hytta

– Vi har fått mange nye hytteeiere inn i det gode selskap de siste årene, sier Bringsvor. – Vi har egentlig sett en utvikling over flere år hvor folk bytter ut Syden-ferien med en mer aktiv og bærekraftig ferie her hjemme. Og så fikk vi en korona-pandemi på toppen som virkelig gjorde at folk fikk øynene opp for det trygge og gode hyttelivet!

Mange har søkt til et annet hjem i fjellheimen, ved sjøen eller dypt i skogen når hverdagen er utrygg. Anbefalingen om hjemmekontor har også gitt folk mulighet til å bruke hytta mye mer, noe som i seg selv øker verdien av å ha tilgang til en hytte.

Bygger nytt og pusser opp gammelt

– I pandemiens første år så vi en stor økning i hyttesalget, forteller Bringsvor. – I pandemiens andre år ser vi at folk i større grad tar hammer og planker fatt for å pusse opp eller utvide hytta. Nå håper han at hytteeierne vil ta hyttene og hyttekommunene i hyppig bruk også etter at pandemien er over. – De nye tallene tyder i alle fall på at nordmenn i større grad vil velge hyttetur i årene fremover, avslutter han.

Vinje på topp

Vinje kommune stikker avgårde med seieren for flest igangsettingstillatelser. Her ble det gitt igangsettingstillatelse til 249 hytter og hytteutvidelser. Dette utgjør en økning på hele 65 % fra fjoråret.

På de neste plassene følger Flå kommune (237 tillatelser), Ringebu kommune (205 tillatelser) og Nesbyen kommune (202 tillatelser). Blant kommunene med størst økning, finner vi Nord-Aurdal. Her ble det gitt 184 igangsettingstillatelser i 2021, noe som er en tredobling siden 2020.

Her er de 20 kommunene med flest igangsettingstillatelser i 2021:

Kartet viser igangsettingstillatelser per kommune i 2021. Foto: Byggstart.no/SSB/Norsk Hyttelag.