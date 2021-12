Eksperttips: Rent og pent til jul

Det gjelder å ha en plan som gjør jobben enkel og effektiv når huset skal skinne i desember.

− Julevasken er litt som julen selv, det handler om tradisjon og hva man er vant til å gjøre. Noen tar hele huset fra topp til bunn. Andre ender opp med et skippertak rett før de får gjester eller besøk, sier renholdsekspert Inger Løvaas hos Krefting i en pressemelding fra Informasjonskontoret for farge og interiør (Ifi).

Utsatte flater

Med en pandemi hengende over oss kan det være smart å rengjøre ekstra grundig visse steder.

− Derfor bør du vaske vannkraner, dørhåndtak, fjernkontrollen og andre flater som er utsatt for jevnlig berøring. Dette er steder mange glemmer å rengjøre, mener Løvaas.

BRUK SPRAY: – En god rengjøringsspray til ovnen gjør det enkelt å fjerne fett- og matrester, sier Inger Løvaas hos Krefting. Foto: Krefting.

Ribbefett i julebaksten

For å unngå at matrester brenner seg fast i stekeovnen, anbefaler Løvaas å alltid ha en spray tilgjengelig på benken.

− En spray med «Ovn og Grillens» hjelper deg med å fjerne fett og matrester fortløpende. Det er smart, så slipper du ribbefett i julebaksten, sier hun.

For å unngå tette rør og dårlig lukt fra oppvaskkummen er det fortsatt avløpsåpner som gjelder.

− Husk at det fort kan bli en bakteriebombe der nede om du ikke rengjører jevnlig. Jeg bruker «Plumbo», sier hun.

RENE TEPPER: – Bruk god tid, og sørg for å trekke opp alt vannet når du vasker et teppegulv, sier Per Ottar Knutson i Danfloor. Foto: Danfloor.

Rene tepper

Gulvene må også bli rene og pene til jul. Teppe-ekspert Per Ottar Knutson i Danfloor mener en tepperenser er noe alle kan bruke.

– I motsetning til sisaltepper, kan både syntetiske tepper og ulltepper renses med en rensemaskin. Maskinen kan leies i mange interiør- og fargeforhandlere. Rengjør først med tepperensemiddel, og gå over en gang til med kun rent vann for å fjerne såperester. Bruk god tid og trekk opp alt vannet, sier han.

BRUK SYNTETISK SÅPE: – Dropp tradisjonell grønnsåpe. Bruk heller en syntetisk såpe egnet til laminat og parkett. Da vil det ikke ligge igjen like mye fettrester på gulvet, anbefaler Pål Gravem Knutsen i Pergo. Foto: Pergo

Vaske harde gulv

Når du skal vaske parkett, laminat og vinyl, gjelder det å starte med støvsuging. Hvis det er flekker, kan gulvet tørkes med en mikrofibermopp som er fuktet med vann og litt syntetisk såpe.

– Gå til slutt over flatene en gang til med lunket rent vann for å få bort alle såperestene. Tørk opp eventuelle vannrester, anbefaler gulvekspert Pål Gravem Knutsen hos Pergo.

Grunnregel for all rengjøring:

RENE HJEM: «Desembervasken» er en tradisjon for mange. Foto: Jordan

Seniorrådgiver hos IFI, Robert Walmann, mener det finnes en enkel grunnregel når du skal rengjøre.

− Jeg pleier å si at tørt skal rengjøres med tørt. Vått skal rengjøres med vått.

Med en god mikrofiberklut trenger du heller ikke bruke så mye vann eller såpe, sier han.

Tips til rengjøring av tepper:

− Ikke bruk varmt vann på for eksempel ulltepper, og ikke bruk for mye væske. Støvsug teppet godt før du starter med rensen, ta bort alle tørre ting før du går til verks med væske. Du bør støvsuge et teppegulv like ofte som man vasker et hardt gulv, sier Per Ottar Knutson hos teppeprodusenten Danfloor.