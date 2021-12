– Treet er julens ultimate høydepunkt, sier Plantasjens juletreekspert, Hans Jensen i en pressemelding.

Det kommer tydelig fram i Plantasjens årlige rapport om “Juletrender”. Omtrent tre av fire nordmenn skal ha juletre innendørs i år, og det er ikke mangel på kjærlighet til treet som uttrykkes i rapporten.

Juletreer er symbol for julen



– Når nordmenn beskriver juletreets betydning for dem, nevner de at treet er selve samlingspunktet for julefeiringen og for alt julen symboliserer. Juletreet er et sted for fellesskap og varme, og en kilde til lys i mørket. Tradisjon, nostalgi og ro er ord som går igjen, forteller Vibeke Næss, markedssjef i Plantasjen i meldingen.

I år viser rapporten en liten nedgang i hvor mange som planlegger å kjøpe et ekte juletre sammenlignet med de som planlegger å kjøpe et kunstig juletreet. Det betyr likevel ikke at rådene om hvordan man best ivaretar det ekte treet kan skrinlegges.

– Det er mange, ekte juletre som skal inn i norske hjem nå. Med all nostalgien og julestemningen som er knyttet til juletreet, fortjener det verdig behandling. Da er det viktig å holde juletrevettreglene i hevd, sier Næss.

Nordmenn vil ikke ha juletre som drysser

Du er ikke alene om å rive deg i håret dersom juletreet drysser. For én av fire nordmenn er nemlig det den viktigste faktoren når de går til innkjøp av julegranen.

– Det viktigste for mange når de velger juletre, er at det ikke drysser for mye. I tillegg er nordmenn opptatt av treets utseende og kvalitet, at det er verdt prisen og for den yngre garde er det en fordel om treet er økologisk dyrket, forteller Næss.

Dette er juletrevettreglene

Juletrevettreglene er utformet av Opplysningskontoret for juletrær, som består av eksperter fra Plantasjen. Rådene gir veiledende føringer for hvordan treet skal håndteres for å holde seg fint gjennom hele julen.

– Det folk flest lurer på er hvordan man skal forberede treet på å gå fra ute til inne, hvor mye og hvor ofte det skal få vann og hvordan man unngår at treet begynner å drysse. Juletrevettreglene besvarer disse problemstillingene, og følger man rådene fra man drar for å hente juletreet til man setter det frem i stua, så får man glede av treet lengre, forteller Jensen, som har lang erfaring med juletre i jobben som gartner.

Spør når treet er felt

NOSTALGI: – Med all nostalgien og julestemningen som er knyttet til juletreet, fortjener det verdig behandling, konstaterer Næss i Plantasjen. Foto: Plantasjen

For at juletreet skal stå lengst mulig uten å drysse, bør det være felt tidligst i midten av november.

Dra fingrene gjennom barnålene

Hvis barnålene faller lett av når du drar fingrene gjennom grenene, er det et dårlig tegn. Bruk tid på å finne et tre hvor barnålene sitter godt fast.

Sjekk barnålene ved stammen

Selv om juletreet ser bra ut ved første øyekast, bør du alltid sjekke om barnålene innerst ved stammen er friske og fine.

Ikke gi juletreet varmesjokk

Treet har det best om det får akklimatisere seg i et mellomkaldt rom før du tar det inn i stuen. Husk også å fjerne nettingstrømpen når du setter juletreet til akklimatisering.

Hold treet unna varmekilder

Pass på at du ikke plasserer juletreet i umiddelbar nærhet av en varmekilde, som for eksempel en varmeovn eller en peis. Det kan nemlig få det til å drysse raskere.

Finn et tre som passer juletrefoten

Trær suger vann mellom barken og veden, og denne sugeevnen svekkes om man spikker i stammen. Ta derfor med juletrefoten når du skal kjøpe juletre.

Vann juletreet rikelig og ofte

Et bartre fordamper fuktighet gjennom barnålene, og får de ikke fuktigheten de trenger, ligger de på gulvet før man vet ordet av det. For å gi treet ditt ekstra god sugeevne er et godt tips å skjære av en 2-3 cm skive nederst på stammen.

Gi ekstra vann til den norske julegrana

Den mest populære juletresorten her til lands er den norske julegrana. Dette er også det mest ømfintlige treet med tanke på uttørking. Gi derfor nok vann.

Unngå for kaldt vann

Enten du velger julegran eller edelgran, setter treet størst pris på lunkent vann.