Det viser tall fra DSB – Direktoratet for samfunssikkerhet og beredskap. På toppen av dette kommer alle branntilløp hvor brannvesenet ikke var involvert.

Komfyr og kokeplater er det elektriske utstyret som oftest er involvert når det brenner i norske hjem.

Viftekanal sprer brann

Forsikringsselskapet If er redd mange ikke er klar over kjøkkenets skjulte brannfelle: Avtrekksvifta over komfyren.

– Er filteret i kjøkkenvifta full av fett fra matlaging, kan en brann på komfyren

smitte over og raskt spre seg til andre deler av boligen via viftekanalen. Det ser mange av våre skadeinspektører dessverre dramatiske konsekvenser av hvert år, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.

Det finnes mange eksempler på hus som har brent ned til grunnen eller fått svært store skader ved slik brannspredning, opplyser han.

Komfyrvakt



– Mange er nok ikke klar over hvor viktig det er å holde filteret rent for fett og smuss. Ved siden av å installere komfyrvakt og ha tilgang til slokkeutstyr på kjøkkenet, er dette et viktig tiltak for å brannsikre boligen, sier han.

– Ved branner i matolje og fett, som for eksempel ved steking av smultringer, kan flammene slå høyt opp og antenne fettrestene i filteret. Derfra følger flammene viftekanalen opp til loftet eller andre deler av bygningen. Røret er gjerne også belagt med fett på innsiden, og det bidrar til at brannen sprer seg svært raskt og med voldsom styrke, sier Clementz.

Fettrester fra kjøkkenvifta vil også dryppe ned på komfyren, antenne og bidra til å øke intensiteten på brannen.

Glemmer rengjøring

Forsikringsselskapet If har tidligere gjennomført en spørreundersøkelse hvor 17 prosent av norske husstander sier de har en vifte som ble rengjort for mer enn ett år siden. 11 prosent husker ikke når det ble gjort sist.

Bruker du kjøkkenvifta regelmessig, bør den vaskes ofte. Filteret i avtrekksvifta minst hvert kvartal, men aller helst én gang i måneden.

– Den enkleste måten å gjøre det på, er å putte filteret i oppvaskmaskinen. Det lureste er å gjøre det uten annen oppvask i, glass kan fort bli slørete av fettet som vaskes ut av filteret. Du kan også bruke vanlig oppvaskmiddel i oppvaskkummen og godt, varmt vann, og la filteret ligge rundt en time. Børst gjerne med en oppvaskbørste. Skyll godt av filteret etterpå, sier Clementz.

Har du kjøkkenvifte med såkalt omluft, sjekk i bruksansvisningen hvordan du skal skifte kullfilteret og hvor ofte det bør byttes.

Komfyrbrann? Dette gjør du!

* Brann på komfyren skal aldri slukkes med vann. Hvis du bruker vann på brann i fett eller olje, vil du få en nærmest eksplosiv brannutvikling.

* Forsøk å kvele brannen med et lokk du har liggende i nærheten av komfyren. Vær forsiktig!

* Som et raskt tiltak kan du bruke en slukkespray beregnet på kjøkken. Slukkespray er enkelt og lett tilgjengelig, men er ingen erstatning for ordinære brannslokningsapparater.

* Klarer du ikke å slukke selv? Steng vinduer og dører for ikke å gi oksygen til flammene, og evakuer boligen raskt.

* Varsle brannvesenet på telefon 110. Husk hvem-hva-hvor. Møt og informer brannvesenet ved ankomst.

(Kilde: Forsikringsselskapet If)