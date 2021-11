Inspirasjonssjef for Happy Homes i Trondheim, Kirsti Johansen, vet hva folk bør ønske seg til jul. For på seg selv kjenner man som kjent andre.

− Jeg hadde blitt veldig glad for gaver jeg kan bruke til noe. For eksempel ekte og naturlig linoljesåpe. Den er effektiv til all rengjøring. Også er den helt nydelig å bruke som håndvask, sier hun i en pressemelding fra Informasjonskontoret for farge og interiør (Ifi).

Tøft med tekstiler

Har du tekstiler som begynner å miste piffen, tipser Johansen om «Dylon» tekstilfarge.

− Det er en praktisk gave som får fargene på tekstilene tilbake. Det er viktig med tanke på gjenbruk. Ellers kan du gi bort et måltilpasset teppe til noen som drømmer om et nytt teppe i stuen, eller en løper til gangen, sier inspirasjonssjefen.

Bli med på jobben

PUSS OPP MED ET SMIL: Linda Skålenget hos Fargerike Alexander Kiellands plass i Oslo anbefaler malerverktøy som årets julegave. Foto: Ifi

Linda Skålenget hos Fargerike Alexander Kiellands plass i Oslo, vet hva folk spør etter når de skal fornye hjemmet, hytta, garasjen eller uteboden.

− Unge i etablererfasen trenger malerverktøy. Gi bort dekkefilt, pensler og maskeringstape. Jeg hadde blitt veldig glad for dette. Det er mange som pusser opp nå, så gir du bort verktøy, er du på en måte med og hjelper til, sier hun.

Gi bort nye vegger

Roger Fridheim er malermester og teknisk sjef hos Flügger. Han er ikke i tvil om hva han vil gi bort til jul.

− Fargerike gaver! Som for eksempel et spennende produkt som heter «Space». Det likner på maling, men er en metallpasta du først påfører med rulle. Så sparkler du den utover veggen. Den gir et fantastisk utrykk med en gang, og finnes i mange farger. Legg ved en pakke ferdigrevne tøyfiller og et par arbeidshansker, så blir nissesekken komplett, sier han.

En fryd for ørene

Roger Bratli hos Bygger’n Namsenbygg har funnet frem sin julegavefavoritt til under 1000-lappen.

− Jeg ville gitt bort et komfortabelt hørselvern med innebygd DAB+/FM-radio og Bluetooth-tilkobling. Her er også en lett tilgjengelig LIS knapp (Lyttefunksjon) slik at du kan svare på samtaler eller lytte til dine omgivelser. Dette er et «must» når du jobber inne eller ute, sier Bratli.

JULELYS: Å lage stearinlys sammen er en fin aktivitet i romjulen. Derfor anbefaler Roger Studsrud hos Historisk Maling å pakke inn en eske med ekte lysmasse. Foto: Ifi

Gaver med sjel

Roger Studsrud hos Historisk Maling i Ørje tror folk vil ha gaver som vekker minner.

− Hva med å gi bort en pakke med lysmasse. Så kan dere lage stearinlys sammen. Det er koselig. Alle som har et gammelt hus, bør også ønske seg boken «Stora boken om byggnadsvård». Dette er en nyttig og flott bok som gir deg mange gode råd og tips til vedlikehold. Den er skrevet på svensk, men det tror jeg går bra for de fleste, sier han.