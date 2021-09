Slik har pandemien endret hjemmene våre

Nesten annenhver nordmann oppgir at det har dukket opp nye behov hjemme, og 37% har allerede gjort grep for å dekke disse. Det viser en ny undersøkelse fra YouGov, utført på oppdrag fra Elfa.

Nesten halvparten av de spurte i undersøkelsen (46%) opplever at nye behov har oppstått i hjemmet etter at pandemien brøt ut for over et år siden. Blant dem som bor i leilighet er det 53% som har oppdaget nye behov, mot 42% av dem som bor i enebolig. Flest oppgir et ønske om hjemmekontor (17%), tett etterfulgt av plass til hjemmetrening (13%), mer oppbevaringsplass (12%) og generelt større plass (12%).

– I moderne tid har vi aldri sett at så mange på så kort tid har hatt behov for å endre hjemmene sine. Det er først og fremst en konsekvens av at flere jobber hjemmefra, og at vi stiller oss nye spørsmål rundt hvor og hvordan vi vil bo, og hvordan vi ønsker å innrede og organisere hjemmene våre, sier Hilde Børresen Istre, oppbevaringsekspert i Elfa, i en pressemelding.

Opplever nye behov



Undersøkelsen viser videre at 27% av dem som opplever nye behov, også har gjort endringer i hjemmet sitt. Blant endringene som er gjort topper det å lage et hjemmekontor listen (13%). Ellers har nordmenn løst de endrede behovene sine ved å ommøblere med møblene de har, eller de har skaffet seg nye møbler. 4% har flyttet, og blant dem som bor i leilighet er tallet 6%. Blant dem som ikke har gjort noen forandringer enda, planlegger 5% å flytte i tiden som kommer.

På spørsmål om behovet for oppbevaring har forandret seg siden pandemien startet, oppgir hele 25% at behovet for oppbevaring har økt. Bare 6% sier at det har minsket. Det er først og fremst personer i aldersgruppen 18-29 år (34%) og 30-39 (33%) som har sett et økende behov.

– I enda større grad enn før er hjemmet hovedkvarter for jobb, sosial omgang, trening og hvile. Da er det viktigere enn noen gang å utnytte plassen godt og holde orden, for å skape harmoni og ro. Treningssykkelen skal plutselig ha plass side om side med kontorutstyr og leker. Vi leter derfor etter nye måter å oppbevare tingene våre på, forteller Hilde Børresen Istre, oppbevaringsekspert i Elfa.

Tips til bedre hjemmekontor:



Elfas Oppbevaringsekspert Hilde Børresen Istre gir deg noen av sine tips til hvordan du optimaliserer hjemmekontoret, skaper plass og får orden på rotete flater.

Uorden på hyllene – se på dybden

Dype hyller gir fort uorden og dødplass. Velg heller grunnere hyller eller uttrekkbare kurver som plasseres tett. Da får du plass til mer og det blir lettere å holde orden.

Dediker plass til elektronikk og småting

Ting du bruker daglig og må ha lett tilgjengelig, som fjernkontroller, hodetelefoner og ladere, trenger sin faste plass, hvis ikke blir de raskt borte. Skaff deg en fin kurv som kan stå fremme eller sett av en bestemt plass i bokhyllen til disse tingene. Det viktigste er at alle i familien vet hvor ting hører hjemme.

Skjult bak en gardin

Gardiner langs en hel vegg skaper en lun atmosfære og virker lyddempende. Monter en skinne i taket, cirka 15-20 cm fra veggen, heng opp en fin gardin, så kan du gjemme grunne hyller eller kroker bak dem for en praktisk og skjult oppbevaringsflate.

Småting som roter til soverommet

Soverommet er til for hvile og restitusjon, så her trenger vi virkelig orden og harmoni. Samle småting og papirer i esker, kurver og tidsskriftsamlere, og plasser på hyller. Eventuelt kan du feste en oppbevaringsløsning på baksiden av døren.

Bygg oppbevaring under trappen

Utnytt plassen under trappen på best mulig måte med plassbygde hyller eller tradisjonelle veggskinner. Hyllene kan brukes til oppbevaring eller du kan lage en plassbygget kontorløsning.