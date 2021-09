Havdyp: 1 farge - 7 stiler

Dette er et blogginnlegg levert av Fargerike.



Den mørkeblå tonen har et anslag av sort i seg, nesten blekk-sort, og fargen gir oss en følelse av ro og harmoni. Havdyp FR2515 er virkelig en kameleon av en farge!

1. Transitional

Foto: Fargerike





Vi låner ordet transitional fra det engelske språket, og det er en stilbetegnelse som passer perfekt inn i rom som omfavner flere stiler.

I dette rommet finner vi alt fra det rustikke og romantiske til det moderne, og vi vil tørre å påstå at det er Havdyp FR2515 som binder rommet så elegant sammen. Den mørke, blekk-sorte blåfargen passer perfekt som bakteppe.



2. Moderne

Foto: Fargerike

Hvordan definerer vi moderne? Er det kun design-klassikeres verk vi vil vise, eller er det definisjonen på hvordan vi lever og hva vi liker i dag?

Vi velger det siste: Mørke detaljer, blå vegger, ton-i-ton-tepper og myke, gode sofaer i et stramt uttrykk er moderne. Det samme gjelder puter i velour og lyslykter, alt delikat satt sammen og rammet inn av den vakre Havdyp i bakgrunnen.

3. Art Deco

Foto: Fargerike

Fra filmen "Aviator" henter vi inspirasjon fra stilsikre hjem og hoteller fylt av glamour. Streng symmetri, delikate mønster og med litt dunkle farger, er det bare å boltre seg. Det er luksuriøst og elegant, og nesten litt overdådig.

Metaller kommer vi heller ikke utenom. Det er gull, messing, kobber, sølv og nikkel overalt i detaljer på møbler, på tapeter og i alt av dekor. Søker man litt lenger enn film, kommer vi fort inn på verdensutstillingen i Paris i 1925: Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes. Dykker man ned her, kommer man seg nesten ikke opp igjen!

Frankrike som mote-mekka er fortsatt viktig for interiør-verdenen. Det er her vi finner inspirasjon til nye og flotte kolleksjoner.

4. Industrielt

Foto: Fargerike

Når vi trekker frem den industrielle stilen er det ofte de rene og monokrome fargene som vinner frem: Alt fra hvitt til helt sort og mye grått, både i metaller, maling og tekstiler.

I vårt skandinaviske lys, kan denne stilen av og til bli litt hard, men ved å velge nøytrale farger i den kalde skalaen, kan man få samme uttrykk, men med et mykere preg.

5. Rustikk

Foto: Fargerike

Mørkeblått skaper et sofistikert og lekkert uttrykk og fargen passer perfekt til 50-tallet som vi henter frem i disse dager.

Retro er in, med et mer tidsriktig preg på farger og innredning. Havdyp setter et mer dempet og - kan vi si - møblert preg på rommet. Satt sammen med okerfarge, får vi akkurat passe balanse.

6. Hollywood Glam

Foto: Fargerike





Dette er en stil hvor overdådighet er et must, med blanke flater og lag på lag. Mørke flater gir et sofistikert uttrykk, og blanke tekstiler på gulv og møbler gir en øyeblikkelig følelse av glamour.

7. Klassisk



Foto: Fargerike

Blått i alle varianter er perfekt til den klassiske stilen. Det stramme og elegante, leker godt med de blå overflatene, enten det er på vegger, møbler eller kjøkken. Det er stilrent og behagelig for øyet.



Havdyp er en av Fargerikes mange blåfarger. I plansjen under finnes alt fra fargesterke og klare til myke og lyse blåfarger. Så om du liker en av stilene over, men finner Havdyp litt for dyp og mystisk, ja, da kan du velge blant mange andre blå! For hvis blått din favorittfarge, så er du ikke ikke alene om det.

Blått er faktisk en av de aller mest populære fargene vi har.