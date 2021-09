12 tips som gjør høstmørket lysere og hyggeligere

Sommeren er på hell og høsten har begynt å melde seg. Heldigvis finnes det nok av hjelpemidler. Her er 12 tips til hvordan gjøre den kommende mørketiden mer behagelig og bedagelig.

Med duftlys kan du enkelt skape en frisk og velduftende atmosfære som gir et renere inneklima hjemme. De miljømerkede duftlysene fra C Soaps er håndlaget i Frankrike, de kommer i hvite glass og inneholder kun rapsolje, bivoks og økologisk duft. Velg mellom flere ulike dufter.

Et tips er forresten å la lyset brenne til hele overflaten har smeltet før du blåser det ut. Da bevarer du nemlig en jevn overflate.

De to designerne Ryosuke Fukusada og Rui Pereira har hatt en åpen peis som inspirasjon når de har laget denne duftsprederen, hvilket er tydelig i designet. Chim Chim diffuser fra HAY er en kombinasjon av moderne design som møter et antikt rituale med brennende oljer for å skape din favorittduft.

Shaggy-teppet består av lange og tette tråder i 100% ull som gir rommet en egen luksuriøs stemning. Samtidig kjennes det såpass mykt og behagelig under føttene når du går over gulvteppet, at det kan være vanskelig å gi etter for lysten til å legge seg ned på det.

Skap stemning på mørke kvelder med evigvarmende oljelampe formet som en ball. Det eneste du trenger å gjøre, er å bytte veke etter behov og fylle på lampeolje. Ettersom påfyllingshullet er meget smalt, anbefales det å bruke påfyllingstrakten.

