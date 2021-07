NAF: Én av to i Oslo er bekymret for sykkeltyveri

54 prosent i Oslo rapporterer at de er bekymret for sykkeltyveri, og dette er høyest i landet.

– I Oslo ser vi at andelen som har opplevd å få sykkelen stjålet flere ganger er høy, hele 22 prosent, og andelen som er bekymret for sykkeltyveri er også størst , sier Ingunn Handagard, senior komunikasjonsrådgiver i NAF, i en pressemelding.

Den landrepresentative undersøkelsen er utført av Norstat på vegne av NAF. 1001 personer har besvart undersøkelsen som viser at på landsbasis har en av fem opplevd sykkeltyveri én gang. I tillegg har 16 prosent fått sykkelen stjålet flere ganger.

I fjor ble det meldt inn over 14 000 sykkeltyverier i Norge, viser tall fra Finans Norge. Dette er det høyeste tallet på anmeldte tyverier siden år 2000.

– Vi vet at mange erstattet kollektivreisen med sykkel i fjor, så at anmeldte tyverier går opp er ikke så overraskende. Men for folk som opplever å få sykkelen stjålet er det selvsagt en fattig trøst, sier Handagard.

– Det kan være vanskelig å vite hva forsikringen dekker dersom sykkelen blir stjålet. Spesielt for dyre elsykler kan det være at en standard innboforsikring kommer til kort, avslutter Ingunn Handagard.