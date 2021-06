– Hvor man drar setter litt av premisset for hvilken type sykkel man trenger, forteller sykkelekspert i Anton Sport, Anders Buraas.

Artikkelen inneholder annonselenker.

– Mye av det som tiltrekker med Norge er allemannsretten. Innenfor visse rammer så kan du stort sett sette opp teltet der du vil. Det gir lav terskel for å bare dra ut, i tillegg til at det er enkel tilgang på nødvendigheter, sier ski- og sykkelansvarlig Anders Buraas på Anton Sport Bekkestua til ABC Brand Studio.

Buraas er en stor stisykkelentusiast som elsker skogen, men som i tillegg tilbakelegger mange mil på landeveien i løpet av året. Sykkel om sommeren er for ham ferie med bil og telt der han finner en ønsket plass som han benytter som utgangspunkt for sykkelturer.

Sammen med kollega og kompis Kevin, har Anders Buraas (til venstre) vært på mange sykkelturer rundt omkring i Norge og i utlandet. Foto: Privat

En tur- og ferieform som har bredt seg stadig mer om i verden, er såkalt «bikepacking» som kort fortalt handler om terrengsykling med lett pakning.

– Bikepacking kan ofte krever litt mer planlegging i forhold til hva man skal med seg og hvor man skal, forklarer Buraas.

Hybridsykkel Cannondale Tesoro Neo X 2 Remixte (Unisex) Laget for å flyte gjennom rushtrafikken, ut på lange sykkelturer og daglig pendling til og fra jobb. Kjøp her 51.999 kr Anton Sport

Eksperttips: Essensielt utstyr for sykkelferie i Norge Sykkelansvarlig på Anton Sport Bekkestua, Anders Buraa, mener følgende er et must å ha med seg når man skal tilbringe norgesferien på to hjul: Selvsinnsikt, en fornuftig vurdering av egen kapasitet og erfaring, samt basisnivå av kunnskap om sykkelen og bytte/vedlikehold av enkle deler

Enkelt verktøysett med de mest vanlige delene, ekstra slanger, pumpe, drikkeflasker og holdere

Mulighet for vanntett oppbevaring (mye vær i Norge)

Vi har en tendens til å pakke for mye, så viktig å tenke hva man pakker. Ull er gull uansett, plagg som har flerbruksverdi, osv.

Skal man på lengre turer så er en god sykkelbukse virkelig verdt det

Husk solkrem og solbriller (forhåpentligvis får du bruk for dette), powerbank og en god hjelm

Skal du på sykkelferie, er det en fordel om du har en forholdsvis lett sykkel som hjelper deg litt i tunge oppoverbakker. Det er også anbefalt at du har en sykkel med bagasjebrett slik at du enkelt kan feste veskene der du oppbevarer alt du trenger til sykkelturen.

En hybridsykkel er ideell hvis du både sykler i byen og på tur i skog og mark.

– Basert på hvilken type sykkelferie man tenker å begi seg ut, så kan det være forskjellige typer sykkel som er egnet. Det typiske for bikepacking er sykler som kan fungere på forskjellig typer underlag, for eksempel en hybrid eller grusracer, forklarer Buraas.

– Hva er fordelene med hybridsykkel med tanke på sykkelferie?

– En hybrid triller ofte lett, den er komfortabel å sykle på og gir gode muligheter for montering og bruk av ekstrautstyr som for eksempel vesker. Hybrider er jo ofte et litt rimeligere alternativ når det kommer til sykler. De har et stort bruksområde, i tillegg til å være enkle å vedlikeholde og skaffe reservedeler til.

Buraas beskriver denne som en komfortabel arbeidshest som er meget driftssikker med et allsidig bruksområde.

– Firm Street er veldig populær til pendlerbruk for de som kanskje sykler lengre avstander og ikke vil ha bukkestyre. Sykkelen triller godt, den er enkel å vedlikeholde og har gode muligheter for bruk av utstyr og tilpasning til person. Sykkelen passer veldig forskjellige typer mennesker.

ANBEFALT PRODUKT Gekko: Firm STR (Unisex) Rask hybridsykkel for pendling, trening og langtur. Smale dekk med raskt mønster gjør at sykkelen ruller lett. Kjøp her 10.999 kr Anton Sport

Alternativt kan det benyttes elsykkel, men da må det planlegges nøye med tanke på batterilading.

– Her blir de samme typemodellene aktuelle. Dette med tanke på sittestilling og generell komfort på sykkelen.

Elsykkelen Giant 21 Explore E+ STA er utviklet slik at du kan dekke større avstander og erobre bratte stigninger. Klikk på bildet å lese mer. Foto: Birk Sport

Ifølge Buraas er elektrisk terreng- og stisykkel blitt veldig populært, særlig med tanke på nye tilrettelagte sykkelparker i fjellheimen og måten det er tilrettelagt med grusveier og enkle stier med god tilgang og høy kapasitet og variasjon på nivåer.

– Det er mulighet for å pakke med seg litt mer og eventuelt bruke vogn, men man må ta høyde for at det må lades underveis. Heldigvis tar det ikke så lang tid å lade opp et batteri i disse dager, så tilgang til strøm og noen timer til å hvile er stort sett det som skal til.

Elektriske Topstone Neo Carbon 3 fra Cannondale er en elsykkel-utgave av de populære grusracerne, også kalt gravelsykkel eller gravelbike. Dette er en elsykkel med stort potensial på lengre turer.

ANBEFALT PRODUKT Grusracer: Topstone Neo Carbon 3 (Unisex) En eleketrisk grussykkel med full demping og kraft. Den mest kapable og morsomste grussykkelen noensinne. Kjøp her 71.999 kr Anton Sport

Dersom langturer på sykkel er nytt for deg er du kanskje heller på jakt etter en rimeligere elsykkel å starte med. Da er Gekko Flash STR SE et godt alternativ.

Dette er en elhybrid med Shimano E5000 motor, et kraftig 418kw batteri og 9 gir med bred girutveksling. Sittestillingen gir et effektivt tråkk, liten belastning på nakke og rygg, og et godt overblikk over trafikken. Denne elsykkelen passer godt til turer og pendling.

Anbefalt produkt Gekko Flash STR SE Perfekt for turer og pendling med Shimano E5000 motor og display, et kraftig 418kw batteri og 9 gir med bred girutveksling. Kjøp her 22.999 kr Anton Sport

Grusracer , også kalt gravelsykkel og gravelbike, er blitt stadig mer populære her i Norge (og verden for øvrig) de siste årene. Gravelsykler kommer i mange forskjellige modeller med forskjellige materialer og girsystemer. Prisklasser strekker seg fra omkring 15.000 til 100.000 kroner. Det er verdt å nevne at du også finner grusracere i elektrisk utgave.

– Ved siden av elsykkel er kanskje gravelsykkel det segmentet der vi ser den største økningen om dagen, forteller Buraas i Anton Sport før han fortsetter:

– Dette er sykler med stort potensial på lengre turer hvor man er i større grad selvhjulpet, for eksempel når det er snakk om bikepacking. Grusracere er designet for bruk av vesker og bagger, med ekstra festepunkter med tanke på kontraksjonen av sykkel.

Topstone er en kapabel og allsidig grusracer fra Cannondale, bygget for å oppleve naturen og utforske nye plasser. Sjekk modellutvalget hos Anton Sport ved å klikke på bildet. Foto: Anton Sport

Buraas understreker viktigheten av å få en sykkel som passer og at man bruker litt tid til å gjøre seg kjent med den. Det gir dermed mulighet til å gjøre noen eventuelle justeringer på for eksempel sittestilling, sete og styre.

– Hvis man skal på en bilbasert ferie med sykkel, så vil som regel valget av hvor man drar sette litt premisset for hvilken type sykkel man trenger.

Ifølge sykkeleksperten snakker vi her sykler for de som er av den litt mer eventyrlystne typen som ikke vil la seg begrense av underlaget og ønsker bukkestyre.

– Cannondale Topstone har mye av samme gode geometri som en god hybrid. De har litt mer sporty sittestilling, men samtidig er de både driftssikre og enkle å forholde seg til.

ANBEFALTE PRODUKTER Grusracer: Topstone-modeller fra Cannondale (Unisex)

Dette er sykkelen for de som ønsker mer lek og moro, forklarer Buraas.

– Et rimeligere alternativ er Force AMT 29" . Men vi har også dyrere og mer spesifikke modeller fra Cannondale, for eksempel Habit , Scalpel og Moterra. Her kan det imidlertid være noe utplukket.

ANBEFALT PRODUKT Stisykkel: Force AMT 29" (Unisex) Fulldempet stisykkel utviklet av sykkelentusiaster for norsk terreng. Kjøp her 29.999 kr Anton Sport