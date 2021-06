Du trenger ikke være Tour de France-rytter for å feriere på to hjul i Norge denne sommeren, særlig ikke hvis du bruker elsykkel.

En sykkelferie er perfekt hvis du ønsker en aktiv Norgesferie på to hjul, og en av dem som tilbakelegger mange mil på landeveien i løpet av året er ski- og sykkelansvarlig Anders Buraas hos Anton Sport Bekkestua.

Han mener elsykler senker terskelen for mange for økt sykkelbruk i hverdagen. Dette fører videre til at mange våger prøve seg på lengre distanser.

– Nå har utvalget av elsykler blitt like godt som på vanlige sykkelmodeller, så også her er det jo viktig å se litt på hvordan type ferie man ser for seg og hvor man ønsker å dra, sier Knutsen før han fortsetter:

– I starten så var de fleste elsykler tilpasset by- og asfaltbruk, men nå får du et vanvittig utvalg. For eksempel er terreng- og stisykkel et bruksområde som har blitt veldig populært. Dette er særlig med tanke på nye tilrettelagte sykkelparker i fjellheimen og måten det er tilrettelagt med grusveier og enkle stier med god tilgang og høy kapasitet og variasjon på nivåer.

Du finner en rekke elsykler som passer til både korte og lange turer

Ekspertenes 8 råd til langturer med elsykkel Vurder egen evne og hva vil du oppnå med turen: En fin ferie kan ødelegges av for lange dager på sykkelen eller en for ambisiøs plan for gjennomføring. Du trenger ikke være godt trent før start: Hvis du skal sykle over flere dager eller uker vil du raskt kjenne at kroppen blir sterkere for hver sykkeletappe. Bare husk å legge inn noen hviledager slik at kroppen rekker å restituere. Pakk lett: Det er viktig å notere seg at jo tyngre bagasje, desto mer spiser det på batterikapasiteten. Så vær nøye med pakkingen. Bruk sykkelvesker i stedet for ryggsekk eller vogn: Syklistforeningen råder deg til å gå for bagasje i form av sykkelvesker som du kan fordele på for- og bakhjulet. På den måten unngår du unødig slitasje på bakhjulet eller risikerer at sykkelen steiler. Unngå også ryggsekk for å spare kroppen. Husk å lade batteriet – og ha aller helst med et ekstrabatteri. Sjekk sykkelen for hver 1000. kilometer: Når du skal ut på langtur, er det viktig at alt fungerer slik det skal. Det som slites ut mest på sykler, er bremser og sykkelkjedet. Ekspertenes råd er å sjekke sykkelen hos et verksted etter hver tusen tilbakelagte kilometer. Sjekk regelverket for ferdsel i utmark: I 2017 ble det åpnet for å kunne bruke elsykkel også i utmark. Frem til da hadde elsykler vært forbudt å bruke på stier, turveier og i annen utmark. Det er samtidig viktig å understreke at bruk av elsykkel fremdeles ikke inngår i allemannsretten. Dermed kan kommunene bestemme at elsykkel ikke er lov i enkelte områder, eller at grunneier ikke har åpnet for elsykkelbruk. Ta noen testturer: Hvis du skal ut på en skikkelig langtur bør du først ta noen testturer i nærområdet med all bagasjen du planlegger å ha med deg.

Ikke glem å lade batteriet

Det fine med å sykle langturer, er at det er helt og holdent deg selv som bestemmer lengden på hver av etappene, hyppigheten av stopp underveis og hvilket tempo det skal gå i. Og takket være elsykkelen åpner det seg muligheter for langt flere å gjennomføre langturer på norske veier.

Skulle du ikke være så godt trent, kan du likevel tilbakelegge lengre avstander og samtidig få med deg utstyret du trenger underveis. Så lenge du har nok kapasitet på batteriet, vil du lettere kunne forsere bratte stigninger.

Bare husk å lade hver natt.

Allsidig elsykkel med Shimano krankmotor, 418 Wh batteri og komplett utstyrspakke med skjermer, lykter og bagasjebrett. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Birk Sport

Hvis en elbil skulle gå tom for strøm, så står man rimelig bom fast. Fordelen med en elsykkel er at du kan fremdeles tråkke på tomt batteri, men det er til gjengjeld tungt og vil være krevende for de aller fleste. I tillegg er syklene tyngre enn vanlige sykler, noe som kan gjøre dem vanskeligere å håndtere på buss og tog.

– El-sykkel er et fantastisk fremkomstmiddel, men det er lurt å huske på at det er tyngre sykler. Om du skulle krasje, kan det ha større konsekvenser , sier Siri Meland, fagsjef for samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv, til Syklistforeningen.

Tung bagasje gir høyere batteribruk



Fremfor å bruke ryggsekk eller hekte på en vogn bak på sykkelen, råder blant annet Syklistforeningen deg til å gå for bagasje i form av sykkelvesker som du kan fordele på for- og bakhjulet. På den måten unngår du unødig slitasje på bakhjulet eller risikerer at sykkelen steiler.



Det er viktig å notere seg bak øret at jo tyngre bagasje, desto mer spiser det på batterikapasiteten. Skal du ut på virkelig lange turer, kan det lønne seg å ha med seg et ekstra batteri. Og så sier det seg selv at store batterier har mer kraft.

Sjekk utvalget av sykkelvesker

Gravel-Pack er de perfekte sykkelveskene for sykkelturer som varer flere dager. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Før du skal legge ut på din første langtur med elsykkelen, bør du laste opp med bagasjen du tenker ha med deg og foretar noen lengre testturer. Da vil du samtidig gjøre deg kjent med sykkelen før du befinner deg ute på landeveien.

Merk at det som følge av batterier er forbudt å frakte elsykkel på fly. Syklistenes Landsforening har utarbeidet en egen veileder når det kommer til transport av elsykkel som du kan lese her. Det anbefales før du står på Nordkapp og innser at det ikke bare er å trille hele veien hjem igjen.

Frilufts- og sykkelskribent Øyvind Wold har skrevet flere aktuelle bøker, blant annet «På sykkel i fjellet – Turer utenom allfarvei» og «På sykkel i Oslo – I byen og marka». I et intervju med ABC Nyheter kommer den erfarne syklisten med flere gode råd til deg som planlegger langtur.

Dette 16-delers verktøysettet i lettvektig aluminium og stål lar deg kjapt og enkelt fikse det som trengs når du er ute på sykkeltur. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Anton Sport

Blant annet understreker han viktigheten av å kunne lappe og skifte en slange, og vite hvilket trykk dekket ditt skal ha (vi kan avsløre at det står oppgitt på siden av dekket).

– Skaff deg en pumpe med trykkmål så du vet at det er riktig trykk for det har veldig mye å si for hvordan sykkelen oppfører seg og hvordan den triller. Du må dessuten kunne gjøre enkle justeringer på gir og bremser. Det er ikke vanskelig, man må bare lære det, sier Wold før han avslutter:



– Husk at du må ha med deg et lite multiverktøy og ha lært deg på forhånd å bruke det.

For deg som er på utkikk etter utstyr til sykkelturen