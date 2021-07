Juli og august er høysesong for lynnedslag i Norge, og i et normalår har vi over 100.000 lynnedslag i Norge. Lynnedslag kan gjøre stor skade på telefoner, PC-er, modemer, bredbåndsutstyr og annet teleteknisk utstyr. Telenor mottar nærmere 20.000 meldinger om feil på elektronisk utstyr i sommerhalvåret, forteller selskapet i en pressemelding.

Trekk ut kontakter

– En stor del av feilene som oppstår på grunn av lynet kan unngås med enkle grep. Start med å trekke ut kontaktene til PC, TV, modem og annet teleutstyr. Du bør også trekke ut koblinger til kabelanlegget, støpselet til fasttelefonen og nettverks- og antenneledninger, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor Norge.

Det er trygt å bruke mobiltelefon i tordenværet, men mobilen bør, som alle andre elektriske apparater, være frakoblet laderen. Derfor kan det være lurt å ha en batteridrevet nødlader (også kalt powerbank) i bakhånd, om tordenværet skulle melde seg. Hvis du har fasttelefon, bør du sjekke med eventuell alarmleverandør om det vil påvirke sikkerhetsalarmen før du kobler den fra.

6 gode råd når det er meldt lyn og torden Trekk ut alle kontakter til til PC, TV, modem og annet teleutstyr. Vurder også å trekke ut tilkoblinger til kabelanlegg, støpsel til fasttelefon og nettverks- og antenneledninger. Husk også å gjøre dette på hytta o.l. når du reiser igjen. Allier deg med naboer om du er på ferie, slik at de kan sjekke at alt er i orden. Montér grovvern i sikringsskapet – gjøres av autorisert installatør. Hold sikringsskapet lukket. Ta gjerne et bilde med mobilen av hvordan ting var koblet før du trekker ut ledningene. Slik unngår du å koble feil når uværet er over eller man er hjemme igjen fra ferie. (Kilde: Online.no)

Skader for 20 millioner kroner

I utsatte områder er det også lurt å anskaffe overspenningsvern som monteres på telefonlinjen eller bredbåndslinjen. Slikt utstyr er å få kjøpt i de fleste elektroforretninger. Dette har vært påbudt i alle nye boliger og ved rehabilitering av hus siden 2010.

– For å begrense skadene ved lynnedslag er det montert overspenningsvern og sikringer i alle Telenors sentraler. Likevel opplever vi store skader fordi lynnedslag forårsaker høye spenninger på telekablene som igjen kan skade elektronikk og datautstyr i nettet. Hvert år påføres Telenor kostnader på over 20 millioner kroner som følge av skader etter tordenvær, sier Amundsen.