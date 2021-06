Blomstenes ukronede dronning har en egen evne til å gjøre omgivelsene både vakre og velduftende. Her får du tips til hvordan få roser til å trives og komme tilbake år etter år.

Helt siden antikken har rosen symbolisert både kjærlighet og sorg, og i dag forbinder vi den med fruktbarhet, renhet, skjønnhet og fortrolighet. Her i Norge fikk rosen en helt spesiell plass i dagene etter terrorangrepet 22. juli 2011, da hundretusener løftet røde roser mot himmelen i forbindelse med sørgemarkeringer.

Det finnes i dag mange hovedvarianter av roser, blant annet buskroser, stilkroser, klatreroser og markdekkende roser. Det eksakte antallet roser er imidlertid ukjent, stadig lanseres det nye varianter eller det oppdages ukjente, naturlige krysninger.

Roser er svært etterspurt som snittblomster og har en egen evne til å forvandle den stusseligste hage til et vakkert paradis. Slik har det ikke alltid vært – for det var en gang da rosen ble bannlyst av kirken.

Det finnes i dag roser tilpasset de fleste dyrkingsforhold. Foto: Colourbox.com

Fra avgudsdyrking til jomfru Maria

Det var den greske dikteren Sapfo som omkring år 600 før Kristus omtalte rosen som blomstenes dronning, og allerede i antikkens Hellas og i Romerriket ble det dyrket roser i stor skala. Grekerne importerte blomstene fra Persia der de var så populære at ordet for «blomst» og «rose» var det samme.

For grekerne og romerne ble den et symbol på kjærlighetsgudinnene Afrodite og Venus.

Da kristendommen gjorde sitt store inntog, ble en rekke blomster bannlyst.

Rosen, som av kirken ble forbundet med overdådighet, dekadense, avgudsdyrking og avgudsofring, ble raskt forkastet. Samme skjebne fikk blant annet lilje og fiol.

Men krigen mot rosen skulle vise seg å være nytteløst, så i stedet valgte kirken å innlemme den i selve kristendommen. Den hvite rosen ble symbolet på jomfru Marias jomfruelighet, mens den røde symboliserte Jesu blod. I Edens hage var rosen uten torner, de kom først etter at Adam og Eva nøt smaken av forbuden frukt fra Kunnskapens tre.

Velduftende barndomsminner med hageroser

I dag er roser for lengst blitt svært etterspurte både som hageblomster og som snittblomster. For hageekspert Espen Skarphagen, som til vanlig deler hagekunnskap og gode råd på bloggen Skarpihagen.no, gir roser en herlig nostalgisk følelse.

– Roser minner meg om bestemors hage, og min mor har alltid hatt masse roser i hagen. Derfor er roser er en plante jeg elsker og bare må ha i min egen hage. For meg er det også viktig at de har duft, forteller han til ABC Brand Studio.

En gammel regel sier at nye roser ikke må plantes der det har vokst roser før. Den gamle jorden må i så fall skiftes ut ned til en dybde på minst 50 centimeter. Foto: Colourbox.com

Du skal ikke ha besøkt eller passert så mange parker og hager om sommeren for å oppdage at roser er svært populære prydvekster, enten det er som busker, hekker eller markdekkere. Skal du plante roser i hagen må du vite at de er en kvalitetsbevisst monark.

– Nok sol, litt luft rundt plantene og næringsrik jord er viktig for rosene. De vil også ha godt av jevnlig stell med soignering, og ekstra gjødsel utover sesongen.

Perfekt for både hage og balkong

Til deg som går med planer om å plante dine første roser i hagen, anbefaler Skarphagen å lage en god, stor plantegrop og fylle den godt opp med kompost i bunnen.

– I tillegg vil jeg råde til å plante rosene dypt nok. De aller fleste roser har et podepunkt som ligger rett over jorden i pottene når man kjøper dem. Når de plantes bør podepunktet havne rundt 10 centimeter under jordoverflaten. Her vil det være mer beskyttet mot frost og kulde.



– Når det gjelder de av oss som ikke har en hage tilgjengelig; hvordan er det å ha roser i potter?

– Roser i krukker fungerer helt utmerket. Tenk bare på at de får nok plass til røttene, og jevnlig påfyll med næring. I krukke kan det vært smart å gi dem en toppdressing hver vår. Det vil si å fjerne cirka 5 centimeter av det øverste jordlaget og legge på ny kompostjord.

Hvordan beskjære hageroser og potteroser

Det kommer litt an på typen rose du har, men som en generell regel forteller Skarphagen at de kan beskjæres når bjørka har såkalte museører.

– Da klippes buskroser tilbake slik at de skyter tettere fra bunnen, sier hageeksperten før han fortsetter:

– Klatreroser derimot skal få lov til å strekke seg, og her fjernes bare døde grener. På eldre eksemplarer kan man fjerne de eldste greinene fra bunnen slik at de kan erstattes av nye, friske grener som har god blomstring.

Beskjæring utover sommeren er viktig for de rosene som remonterer. Det vil si roser som kommer med gjentatt blomstring utover sommeren.

– Når vi klipper bort gamle blomsterhoder, vil det stimulere planten til å sette nye knopper raskere.

Det finnes cirka 250 ulike rosearter på den nordlige halvkule. Det eksakte antallet rosesorter er ukjent. Foto: Colourbox.com

Syke grener bør brennes

Hvis du oppdager sykdom på rosene, kan det være lurt å klippe bort de grenene som er angrepet.

– Disse bør ikke i komposten, men derimot brennes eller kastes i søpla for å ikke smitte videre i hagen. Sakser og utstyr som har vært brukt til å klippe syke plantedeler, kan gjerne desinfiseres før bruk igjen.

– Kan de samme rosene blomstre år etter år, og blomstrer de hele sommeren?

– Ja, absolutt! Rosene kan bli svært gamle, og jeg har selv en rose som er over 60 år gammel som blomstrer trofast år etter år. Har man engangsblomstrende roser, vil de gi én blomstring i løpet av sommeren. Velger du derimot roser som er remonterende, så vil disse kunne fortsette å blomstre helt frem til frosten kommer.