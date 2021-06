Ferien nærmer seg i full fart, men hva gjør vi egentlig med vanning av planter og gressplen? Selvvanning og automatisk vanningssystem er løsningen.

Artikkelen inneholder annonselenker.

Sommeren er endelig her, og med høyere temperaturer trenger også hagevekstene litt ekstra oppmerksomhet. Mer vann og hyppigere klipping må til for å oppnå maksimale resultater. Når så ferien står for tur, blir ofte hagen nedprioritert. Snart blir både plen og planter raskt brune og stygge.

Heldigvis sørger teknologien for at vi i dag har ideelle løsninger tilgjengelig. Takket være robotklipping og automatisk vanning kan du nemlig holde hagen fin, grønn og velstelt mens du selv er på sommerferie

Når du har brukt tid og energi på å gjøre uteplassen fin med flotte planter er det kjedelig å komme hjem til en vissen hage etter ferien. Foto: Colourbox.com

Ideelt sett holder det å vanne blomsterbedene og krukkene en til to ganger i uka, men mange planter trenger jevn fuktighet. Skal du reise vekk i flere uker og ikke har noen som kan hjelpe deg med vanningen, kan du ty til tekniske hjelpemidler.

Det finnes flere ulike systemer å velge mellom. Her kan du bruke slanger til bedet, eller et ferievanningssystem som vanner opptil 36 av potteplantene dine. Hva du velger, er til syvende og sist helt opp til ditt og hagens behov.

SE VIDEO: Om du bare har noen få planter eller blomster som trenger jevn vanning kan du lage et enkelt selvvanningssystem selv:

Vanningssystem er perfekt for å holde plenen sterk og grønn. Klikk på bildet for å se flere varianter hos Staypro.no. Foto: Colourbox.com

Vann er viktig for å holde gressplenen og plantene i god form gjennom sesongen. Ferien fører ofte til at hus og hage står tomt i flere uker. Derfor er et selvvanningssystem ideelt til deg som ønsker å ha en grønn og sterk hage, selv etter sommerens late dager.

Alt av vanning styres av en vanningsmaskin som kobles direkte på kranen. Systemet styres på tid eller via en app på telefonen din. Det eneste du trenger å tenke på, er å stille inn vanningsintervallene, legge opp slanger og spylere. Deretter gjør systemet jobben for deg mens du selv trygt kan lene deg tilbake og nyte late feriedager med noe forfriskende i glasset.

