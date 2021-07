Denne artikkelen er levert av Skydda.no.

– Mange finner raskt ut at det å lage sine egne møbler og ting er enklere enn det de hadde trodd når de har en oppskrift de kan følge, forteller Niklas Nygaard Grande, kjent som SnekkerNiklas på instagram hvor han inspirerer tusenvis med sine «Gjør-det-selv»-videoer.

Egen podcast

NIKLAS trives godt med å dele tips i sosiale medier til både nye og rutinerte hobbysnekkere. Foto: Skydda

I tillegg til en populær instagramkonto har snekkereksperten en egen hjemmeside og han driver podcasten Snekkerpodden sammen med @tjukkesnekkeren. Her får lytterne tips og råd om alt som angår hobbysnekring i tillegg til at det arrangeres konkurranser og proffene svarer på lytterspørsmål.



Nå er @snekkerniklas blitt ambassadør for HMS-leverandør Skydda Norge.



– Jeg er stolt av å være Skydda-ambassadør. Skydda har kjente merkevarer og er en HMS-aktør man kan stole på, forteller håndverkeren som er bosatt i Rælingen.

35-åringen sier han er stolt av å kunne bidra til å sette fokus på sikkerhet og trygge arbeidsforhold – enten man er profesjonell håndverker i jobbsammenheng eller pusler med hjemmeprosjekter som hobbysnekker.

Fikk flis i øyet

Tømreren har selv opplevd at det å bli skadet kan skje når man minst aner det og forteller at han en gang fikk en flis på øyet ved bruk av sag som skyldtes manglende bruk av vernebriller.

– En profesjonell håndverker vet gjerne hvordan man skaper et trygt arbeidsmiljø, men jeg opplever av mange hobbysnekkere ikke er like bevisste på.

Niklas Nygaard Grande har fagbrev som tømrer og til vanlig jobber han som proffselger på Byggmakker i Lillestrøm Foto: Skydda

Her er SnekkerNiklas' 5 beste råd og tips for å skape trygge arbeidsforhold enten du er fersking eller en rutinert hobbysnekker:

1) Riktig arbeidstøy

– Bruk klær og vernesko som er tilpasset arbeidet du skal utføre. Det er viktig å ha plagg som ikke lett kan hekte borti ting og man bør bruke arbeidssko som gir god beskyttelse. Hansker er viktig for å beskytte hud og hender mot skarpe gjenstander som kan føre til kuttskader og lignende.

2) Hørselvern

– Hørselvern er viktig for å beskytte hørselen din mot støyskader. Vi tåler bare en viss mengde støy per dag uten å risikere å utvikle hørselskader. Valg av riktig hørselvern avhenger av flere faktorer: bruksområde og hvilken støy du må beskytte deg mot samt komfort.

3) Masker og vernebriller

– Dette beskytter deg mot skadelige partikler, støv og annet rusk som kan oppstå når du snekrer og bygger.

4) Ha god orden rundt deg

– En ryddig arbeidsplass der du har god oversikt og orden på verktøyet ditt er med på å sikre tryggere arbeidsforhold. Da unngår du å snuble i ledninger eller verktøy som ligger strødd rundt. Se også til at deksler og lignende er som det skal før du begynner å bruke verktøyet.

5) Løft riktig

– Ved tunge løft er det smart å tenke at du skal bruke beina og dermed unngå at du løfter kun med ryggen. Vær bevisst på dine begrensninger. Ikke løft mer enn det du har evne til.

SnekkerNiklas er ambassadør for Skydda Norge. Foto: Skydda

Ønsker å inspirere

Niklas har fagbrev som tømrer og til vanlig jobber han som proffselger på Byggmakker i Lillestrøm. Instagram-kontoen er foreløpig et hobbyprosjekt ved siden av hovedjobben, men 35-åringen sier at han gjerne vil utvikle og gjøre mer med sine kanaler i sosiale medier.

Instagram-kontoen startet han etter å ha blitt inspirert av amerikanske oppussingsprogrammer og gjør-det-selv-videoer. I dag har @snekkerniklas over 6000 følgere på instagram og følgerantallet er stadig økende.

– Jeg ville gjøre en norsk versjon og startet blant annet med å kopiere møbler, oppbevaringskasser og lignende jeg så i møbelforretninger. Istedenfor å kjøpe svindyre ting og designmøbler, tenkte jeg at «dette kan jeg jo lage selv», smiler han.

– Jeg har jo en drøm om å drive med dette på heltid og jeg håper å kunne nå til enda flere hobbysnekkere, både ferskinger og erfarne. I tillegg til å inspirere til å snekre sammen egne møbler, så har jeg fokus på at prosjektene mine er enkle, miljøvennlige og rimelige, avslutter den inspirerende tømreren.