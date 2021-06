Fem smarte vasketriks for rene klær

Flere av selskapets vaskemaskiner er utstyrt med ezDispense – automatisk vaskemiddeldosering som gjør klesvasken mer bærekraftig.

- Miljøhensyn og bærekraft er en prioritet for nordmenn flest. Det er minst like viktig å tenke på miljø og bærekraft når man vasker klær som når man sorterer søppel, kjøper middagsmat eller gjør andre dagligdagse oppgaver. Derfor deler elektronikkprodusenten LG nå sine beste tips til hvordan du vasker klær på den smarteste og mest miljøvennlige måten, heter det i en pressemelding ra selskapet.

1. Eddik = luktens verste fiende

Hopp over tøymykneren og velg eddik i stedet. Eddik fjerner dårlig lukt og fungerer også som tøymykner.

Det er dessuten mye snillere mot miljøet enn vanlig tøymykner, som kan være en ekte kjemisk bombe. Det aller beste er at eddiken renser vaskemaskinen samtidig som den renser klærne som vaskes. 1-2 ss eddik i skyllemiddelskuffen vil være nok til en full maskin.

2. Natron kan brukes til mer enn baking

Svetteflekker eller gule laken? Flekkfjerner kan være en idé, men noen ganger er løsningen så sterk at klærne kan bli ødelagt. Invester heller i naturlige produkter som natron og sitron. Sammen skaper de en naturlig blekeeffekt som er skånsom mot både miljø og materialer.

Bland ingrediensene og la hvitt tøy ligge i vannbad for å fjerne misfarging og flekker.

3. Fyll maskinen riktig

Et av de enkleste, men aller smarteste, triksene er faktisk å fylle vaskemaskinen skikkelig. En halvfylt vaskemaskin er bortkastet energi og vann, mens en overfylt maskin kan føre til at tøyet ikke blir rent.

De fleste maskiner angir hvor mye vekt maskinen tåler. En god tommelfingerregel er ellers å fylle maskinen til 80 prosent. Da har vannet plass til å kastes rundt og klærne blir lettere rene.

4. Hiv et tørt håndkle i tørketrommelen

For å tørke tøyet ekstra raskt, kan du legge et rent og tørt håndkle i tørketrommelen sammen med det våte tøyet - da blir tøyet tørt på kort tid.

Ikke glem å stoppe tørkingen av og til for å flytte litt rundt på tøyet ditt, da går nemlig tørkingen enda raskere, og det er også mer miljøvennlig enn å kjøre tørketrommelen på det lengste programmet.

5. Riktig dosering

Autodosering av vaskemiddel er mest effektivt, mener LG. Foto: LG

Vask klær når de faktisk er skitne, og følg instruksjonene på vaskemiddelemballasjen - mer vaskemiddel enn det som står på pakken vil nemlig ikke gjøre tøyet noe renere.

For mye vaskemiddel gir ingen gevinst, i tillegg til at det er lite skånsomt mot naturen og miljøet. Overdosering kan føre til allergiske reaksjoner og hudirritasjoner, i tillegg til at det kan skape hvite flekker og striper fordi vaskemiddelet ikke skylles ut ordentlig, men blir liggende i klærne.

- Enklere og bedre med dosering



– Å velge en vaskemaskin med automatisk dosering gjør klesvasken enklere og bedre for både miljøet og brukeren. Det er en naturlig og åpenbar løsning i dagens vaskemaskiner, som jo blir stadig smartere. Tips og triks til bedre klesvask kan høres kjedelig ut, men tenk hvor mye mer bærekraftig og hygienisk klesvasken kan bli, sier Mats Haglund, som er produktspesialist for hvitevarer i LG.

I LGs vaskemaskiner med ezDispense kan du også bruke skyllemiddelrommet til vaskemiddel, som betyr færre påfyll og som dessuten er mer skånsomt for miljøet.