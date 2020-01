Mange av oss har lært både hjemme og på skolen at undertøy bør kjøres på 90 grader, mens resten stort sett kan gå på 40 grader.

Men det har skjedd mye på vaskefronten, mye på grunn av ny teknologi, men også fordi vi bryr oss mer om miljøet. Bomull krever mye av vann og kjemikalier, polyester er plast og lages av olje og ull kommer fra sauer som produserer metangass.

Hver eneste klesvask frigjør i tillegg hundretusenvis av mikrofibre som skylles ned i avløpet og tar turen videre til hav og strender.

Men hva er egentlig best for klærne? Og ikke minst, hva er best for miljøet?

Nå viser en ny studie fra University of Leeds i England at vi kommer langt på vei med å vaske både kortere og kaldere.

– Selv om forbrukere vet at bruk og kast av klær påvirker miljøet, vet vi også at passform, mykhet og farger er viktig for dem. Ofte mister klærne dette etter mindre enn fem vask. Det betyr at de sannsynligvis kaster klærne lenge før de er utslitt, sier forsker Lucy Cotten, en av forskerne bak studien, i en pressemelding.

– Å bruke kortere og kaldere vaskeprogrammer er en enkel måte å holde dem unna søppeldynga på, sier hun.

Mindre fargetap og færre mikrofibre

Forskerne sammenlignet en 30 minutters vask på 25 grader med en 85 minutters vask på 40 grader.

Deretter utførte de ulike tester av klærne og analyserte vannet fra vaskemaskinene. Og resultatene var klare:

Det var betydelig mindre fargetap på t-skjorter som ble vasket med kaldere og kortere vaskeprogrammer.

Kortere og kaldere vaskeprogrammer førte til mindre farging på annet tøy.

Betydelig færre mikrofibre havnet i vaskevannet fra kortere og kaldere vask

Les også: Derfor bør du ikke tørke klærne dine inne

Renere med kaldere vann

Forsker ved OsloMet Kirsi Laitala mener resultatene av studien er ganske som forventet. Kaldere og kortere vask er best for klær og miljø.

Men blir klærne egentlig rene?

– Det er flere faktorer som bidrar til hvor ren klesvasken blir i tillegg til temperatur: mengde og type vaskemiddel, mengde vann, mekanisk bearbeiding og tid. De nye vaskemidlene vasker også bedre i lavere temperaturer enn de gamle, sier hun i en epost til forskning.no.

Laitala har forsket på tekstiler siden 2001 og gjennomført studier knyttet til kleskvalitet, vedlikehold, sikkerhet, miljø, design, samt passform og størrelser.

Fra tidligere har hun testet hvordan ulike grader påvirker vasken.

– En vask på 30 grader kan bli renere enn en vask på 40 grader, dersom man bruker et bedre vaskemiddel, sier hun.

Les også: Barn fra områder med mye luftforurensning utvikler oftere schizofreni som voksne

Blir det rent på 25 grader?

Forskeren mener det i praksis ikke vil være noen stor forskjell mellom å vaske på 25 og 30 grader, som er ganske vanlig i Norge. I mange land er det faktisk vanligst å vaske i kaldt vann.

Forsker Kirsi Laitala. Foto: Eivind Røhne / OsloMet

– Jeg vil tro at en rask vask på 25 grader kan være tilstrekkelig for en stor del av klesvasken som ikke er veldig skittent, og så kan man bruke et mer effektivt vaskeprogram når det trengs.

Hun påpeker likevel at vi må huske på å vaske i høy temperatur i ny og ne for å forebygge at bakterier starter å gro i vaskemaskinen.

– Det er også mye å hente i det å ikke vaske ting som egentlig ikke er skittent. Kanskje det holder å lufte klærne, eller fjerne en flekk i stedet for å vaske hele plagget? Det gir minst mikrofiberutslipp, sier hun.

Les også: Forskere mener neandertalerne dykket etter skjell i Italia

Ekte skittentøy fra engelskmenn

Da forskerne ved University of Leeds sammenlignet de to vaskeprogrammene, etterlignet de en gjennomsnittlig runde med vask. Den bestod av tolv mørke og åtte fargede t-skjorter. I tillegg kastet de inn hvite tøystykker sammen med det andre, for å teste hvor godt fargene satt på t-skjortene.

De brukte vanlige vaskemaskiner man finner i engelske husholdninger, og vaskemiddel fra merket Ariel. Tøyet fikk 16 omganger hver.

Kjemiske analyser avdekket hvor mye klærne hadde falmet, og mikrofibrene ble samlet og veid.

Forsøket ble i tillegg gjennomført en ekstra runde, da med ekte skittentøy fra engelske forbrukere, som bekreftet resultatet.

Les også: Undertøysmodeller har blitt tynnere

Økonomiske interesser fra salg av vaskemiddel

Forskerne har samarbeidet med spesialister fra det amerikanske, multinasjonale selskapet Proctor and Gamble, også kalt PG. De produserer og markedsfører et stort utvalg av forbruksvarer, blant annet vaskemidlene Ariel, Daz, Bold, Fairy og Lenor.

Dette betyr at PG ikke bare har finansiert forskningen, men også tatt del i den.

Både forskerne og spesialistene fra PG har inkludert en Declaration of competing interest, på norsk en Erklæring om konkurrerende interesser i studien. Flere vitenskapelige tidsskrifter krever at studier som har en mulig interessekonflikt, tar dette med i studien. Det er for at det skal være så stor åpenhet som mulig rundt forskningsprosessen.

Siden PG eier forskjellige vaskemidler, er det en teoretisk mulighet for at de økonomiske interessene deres har påvirket forskningsresultatene.

Saken er opprinnelig publisert på Forskning.no