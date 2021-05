Hagetips: Skap et ekstra rom med drivhus, hagestuer og vinterhager

Det finnes en rekke lekre alternativer å velge mellom for deg som ønsker å holde dine grønne fingre i aktivitet uansett vær og årstid, eller knytte sammen hus og hage med en hagestue.

Norge er et land med mye og ikke minst variert vær på menyen, et faktum enhver hageeier vet smertelig godt. Selv ikke sommermånedene er noen garanti for rolige, late dager mens man jobber i hagen eller eventuelt i den lille grønnsaksåkeren. I løpet av et øyeblikk kan sol og varme bli skiftet ut med kjølige vindkast og øs pøs regnvær.

Heldigvis finnes det alternativer som kan sikre at du kan nyte hagen uansett vær, eller for den saks skyld årstid.

Drivhus

Når det kommer til å dyrke tomater, agurker, paprika, squash, chili og alskens urter, er det ingen tvil om at man oppnår de beste vekstvilkårene dersom man har et drivhus tilgjengelig. Der kan grønnsakene få både lunhet og varme, og så er det ikke til å komme fra at drivhuset kan forlenge vekstsesongen til nærmere ti måneder i året.

Platene på drivhuset Palram Balance stanser UV-stråling og slipper gjennom 90% sollys. Klikk på bildet for å komme til varen. Foto: Netthandelen

Ekstra stas er det å kunne ha et sted å ha spennende, eksotiske planter som det ellers aldri ville vært mulig å dyrke på våre breddegrader uten å ha nettopp et drivhus tilgjengelig.

En av dem som har oppfylt drivhusdrømmen, er hageekspert Espen Skarphagen som deler sine eksperttips rundt hage, uterom og blomster på bloggen Skarpihagen.no . Tidligere har han delt sine beste råd og tips til hvordan bygge drivhus og ikke minst:

Hvordan lykkes med dyrkingen.

Det finnes nesten ikke noe bedre en solmodne søter tomater som kan plukkes direkte fra planta. Foto: Espen Skarphagen

Da Skarphagen var i prosessen med å velge drivhus, hadde han følgende sjekkliste over prioriteringer han ønsket å vektlegge:

Solid konstruksjon og profiler som tåler en norsk vinter med snø.

Polykarbonatplater som beskytter mot den sterkeste sola og i tillegg isolerer. På den måten får han lengre sesong til dyrking og mindre jobb med å skjerme plantene for å unngå sviskader.

Klart glass i veggene og polykarbonatplater i taket er et godt alternativ.

Ekstra god takhøyde for å kunne utnytte plassen helt ut til sideveggene.

Referanser og erfaringer fra andre som har satt opp drivhus.

Klikk her for å få Skarphagens tips til hvordan du skal gå frem med byggingen og den påfølgende dyrkingen.

Grønt Fokus , GardenStore , Byggmax og Netthandelen kan alle friste med kvalitetssikre drivhus i ulike prisklasser – for nybegynneren som ønsker seg et komplett sett med grønne fingre, og de som ønsker å gjøre drivhuset til sitt eget frodige, fruktbare paradis. Under ser du utvalgte populære modeller:

Bredt utvalg av ulike drivhus Drivhus i forskjellige størrelser

Forleng sommeren med et solid drivhus Bruka (6,2 m²) God takfothøyde, to ventilasjonsvinduer med manuell manøvrering er inkludert og døren åpnes friksjonsfritt ut- og innover. Kjøp her 6659 kr Byggmax

Forleng sommeren med et solid drivhus Infloria (9,3 m²) Et klassisk og flott drivhus med doble takvinduer på hver side og en praktisk inngang med todelt skyvedør. Kjøp her Fra 11.099 kr GardenStore

Forleng sommeren med et solid drivhus Oasen Senior Oasen er Grønt Fokus' mest eksklusive, robuste og solide drivhusmodell, med sine sterke, høykvalitets aluminiumprofiler. Kjøp her Fra 41.799 kr Grønt Fokus

Forleng sommeren med et solid drivhus Palram Balance (8,8 m²) Dette vedlikeholdsfrie drivhuset fra Palram har rustbehandlet aluminiumsramme og polykarbonatplater. Kjøp her 7990 kr Netthandelen

Hagestue

Hagestue, eller sommerhage som den gjerne også blir kalt, baserer seg på bruk gjennom våren, sommeren og høsten – kort og greit sommerhalvåret. Hagestuen består gjerne av uisolert herdet eller laminert glass, hvilket kan gjøre den til et kjølig sted å oppholde seg om vinteren.

Så lenge gulvet er stabilt lagt, kan sommerhager monteres rett på terrassegulv eller andre underlag for sommersbruk.

Hagestuepakken Feire inneholder reisverk til ubrutt tak, hvite skyvedørpartier, kanalplast inkludert profiler samt brutte hjørne. Klikk på bildet for å lese mer. Foto: Grønt Fokus

Hagestuen er som oftest gjennomsiktig på alle kanter slik at alt av dagslys kommer inn. Gjennomsiktige vegger gjør at man beholder noe av frihetsfølelsen, og den gjør terrassen mer anvendbar ettersom du er beskyttet mot regn og vind. Om ønskelig kan de som oftest åpnes fullstendig.

Under ser du en oversikt over noen av de mest populære hagestue-modellene i utvalget hos Grønt Fokus , Netthandelen , Byggmax og GardenStore:

Hagestuer i ulike størrelser Komplette hagestuer med reisverk

Forleng sommeren med hagestue Feire 50/50 - veggmontert Hagestue av høyeste kvalitet. Reisverket i limtre av gran gir de beste forutsetningene for en solid, holdbar og behagelig hagestue i mange år. Kjøp her Fra 59.275 kr Grønt Fokus

Forleng sommeren med hagestue Lykkeby - hagestue i aluminium Perfekt valg for deg som vil ha et stilfullt favorittrom til din moderne enebolig. Aluminiumprofilene kan velges i hvit eller grå. Kjøp her Fra 93.995 kr Grønt Fokus

Forleng sommeren med hagestue Blikkfang - hagestue i aluminium Blikkfang finnes i hele femten ulike størrelser mellom 9,12 og 28,28 kvadratmeter, og er som skapt for sommerhalvåret. Kjøp her Fra 109.995 kr Grønt Fokus

Forleng sommeren med hagestue Komplett hagestue Classic Komplett uterom som leveres i en ferdig pakke klar for montering. Uterommet festes enkelt mot en husvegg. Kjøp her 29.999 kr Byggmax

Forleng sommeren med hagestue Utestue Palram Ledro 3600 (13 m²) Stor og flott utestue som forlenger utesesongen. Her sitter man tørt og godt beskyttet uansett vær og vind. Kjøp her 39.990 kr Netthandelen

Vinterhage



Vinterhagen er beregnet på å bli brukt hele året. Uansett om det snør tett, tordner som fy eller blåser aldri så kaldt, så kan man sitte varmt og behagelig i godstolen med en bok, eller stelle planter og blomster midt på kalde vinteren. Det fordrer at du går for den fullisolerte varianten med trelags sikkerhetsglass. En vinterhage utstyrt med tolags sikkerhetsglass vil gjøre den isolert, men ikke nødvendigvis mot kulde.

En vinterhage gir deg i tillegg muligheten til å oppfylle ønsket om mer plass, ettersom et slikt påbygg øker det eksisterende boarealet. Her følger et utvalg av komplette hagestuer fra Grønt Fokus:

Innendørs hageanlegg om vinteren Drømmen Energi komplett vinterhage Fasademontert med kanalplast. Reisverket er limtre, produsert av gran. Drømmen Energi har en snøsone på 2,5. Kjøp her Fra 114.995 kr Grønt Fokus

Innendørs hageanlegg om vinteren Skape - veggmontert Komplett pakke. Du velger selv hvilken sesong du ønsker å bruke hagestuen i. Kjøp her Fra 133.415 kr Grønt Fokus

Innendørs hageanlegg om vinteren Ønske - frittstående Komplett pakke. Du velger selv hvilken sesong du ønsker å bruke hagestuen i. Kjøp her Fra 166.946 kr Grønt Fokus