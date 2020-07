Spør psykologen: Jeg har sagt mange ganger at jeg ikke har penger til å hjelpe han. Hva skal jeg gjøre?

Hei,

Har en venn som jeg gjennom flere år stadig må hjelpe med penger. Beløpet har nå kommet opp i nesten 600.000 kroner. Jeg har hjulpet han med bil, leilighet, husleie, og hjelp til mat og betale diverse regninger. Jeg hører stadig om når jeg skal få tilbake penger, men hver gang han får penger utbetalt fra Nav eller lønn for den jobben han har så kommer det ingen ting tilbake. Det jeg opplever er at han i stedet for begynner og holde avstand . Da er jeg ikke så veldig viktig for han, da er det alltid en grunn til at han ikke kan komme innom. Dette er ting som alltid gjentar seg og sikkert vil forsette om jeg ikke får slutt på det, men hva gjør jeg for og få slutt på dette på en skikkelig måte? Vil så gjerne ha han som min beste venn, ikke bare ett økonomisk vennskap.

Jeg har forklart mange ganger at jeg har rett og slett ikke penger til og hjelpe han hele tiden, men det forsetter hele tiden, hvordan skal jeg egentlig få slutt på dette?

Mann (60+)

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:

Takk for ditt spørsmål. Økonomi + vennskap er et regnestykke som sjeldent går opp etter min erfaring. Du har hjulpet din venn med det som til sammen har blitt store beløp, og måten vennen din håndterer penger på må kunne beskrives som svært uheldig. Motivet ditt har utelukkende vært godt, da dette er en persons du beskriver som din beste venn. Likevel er det slik at du i realiteten gjør han en stor bjørnetjeneste, fordi du gir han midler til å kunne opprettholde uhensiktsmessige vaner. Det kan nesten sammenlignes med å gi alkohol til en alkoholiker, noe du lite trolig ville gjort. Det er noe i hans måte å bruke penger over evne som gir han en form for belønning i hjernen, og dette er det vanskelig å skulle konkurrere mot hvis han ikke ønsker det selv.

Fremfor å styrke vennskapet slik du kanskje har håpet, har det endt opp med en opplevelse at han verken respekterer dine følelser eller din økonomi.

Du må faktisk slutte å låne han penger, og du må få pengene tilbake. Jeg forstår dilemmaet ditt i at du ønsker å beholde vennskapet. Du kan forsøke å forklare på en rolig måte at «når du ikke betaler meg tilbake pengene du har lånt og trekker deg unna, så sårer det følelsene mine. Jeg vil gjerne hjelpe deg med å få oversikt over økonomien din, men jeg kan ikke lenger låne deg penger». Slik jeg ser det har du dessverre (og heldigvis) lite å tape på å slutte og låne han penger i praktisk betydning. Han trekker seg allerede unna hver gang han har penger i frykt for å måtte betale tilbake, så den vennen du ønsker deg er ikke der nå heller. Å si nei til han kan bety at du mister han helt, og det vil du måtte sørge over. Å akseptere at noen vi er glad i ikke behandler oss bra er sårt, og det er nok lite trøst i at dette dessverre tilhører livet. Samtidig vil du slippe den konstante gnagingen som du kjenner på nå. Det er selvfølgelig også en mulighet for at vennen din vil forstå alvoret når du setter hardt mot hardt, og gjør en innsats for å bevare vennskapet ved å betale deg tilbake. Det ville vært det beste selvsagt.

Det er viktig at du får pengene tilbake. Du kan forslå en tilbakebetalingsplan som kan tilpasses dere begge. Dersom han fortsetter å vise uvilje til å betale tilbake kan det være gunstig å kontakte en advokat eller forliksrådet for å finne løsning. Forsøk å finne dokumentasjon på transaksjonene, både fra kontoutskrift og skriflig kommunikasjon rundt transaksjonene. Forklar at du ikke ønsker å gå denne veien, men at du ikke lenger har andre valg.

Du har ofret mye for dette vennskapet, og jeg skjønner veldig godt at dette ikke er løsningen du ønsker deg. Jeg håper vennen din forstår at han ikke ønsker å miste vennskapet, men det kan være lurt å forberede seg på at det kan ende med at du må gå videre.

Jeg ønsker deg lykke til!

