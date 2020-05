Hei,



Jeg ble kjent med en mann via Tinder. Vi skrev med hverandre i seks måneder før vi møttes møttes hjemme hos ham.

Vi endte opp med å være intime og jeg ble forelsket.

Vi har hatt kontakt etter det, men ikke møttes igjen. Han ble litt stille og sendte meg lite meldinger etterpå. Jeg klarer ikke helt å komme over han.



Kan jeg sende melding til han og forklare hvordan jeg har det? Eller er det dumt? Jeg tenker at vi er godt voksne, så det burde jo ikke skade.

Kvinne (40-49)

ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:



Hei,

Takk for ditt spørsmål.

Etter min oppfatning finnes det for mange uskrevne regler innenfor dating, og det er nok nettopp derfor du er usikker på om du kan sende denne meldingen. I «Tindersfæren» hvor valgmulighetene nærmest er utømmelige og små detaljer avgjør om det blir et swipe til høyre eller venstre, er det kanskje ekstra lett å føle at enhver handling overanalyseres og legges i boksen ja eller nei.

Dere møttes altså etter seks måneder med kommunikasjon, var intime og nå opplever du at kontakten er redusert. I teorien kan det være mange grunner til at han ikke sender SMS, men jeg mener at årsaken faktisk er underordnet.

Danielle Legland er ABC Nyheters psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Når vi dater, forsøker mange av oss febrilsk å kontrollere prosessen og den andre personen. Vi stiller oss spørsmål som: «Hva skjer hvis jeg gjør dette?» eller «Blir det dumt at jeg sender melding to ganger på rad?». Jeg er opptatt av at man ivaretar den man rent faktisk er, egne verdier og egne interesser når man dater. Vi blir alle «avslørt» på et tidspunkt uansett, så det er lite poeng i å holde opp en fasade. Hvis du ønsker å sende melding og forklare hvordan du har det syns jeg du skal gjøre nettopp det. Det er ikke den ene meldingen som kommer til å skremme noen bort.

Det som imidlertid er viktig er at du er ærlig med deg selv om hva intensjonen din er og holder fokus på den, for du mister kjapt kontroll hvis du overanalyserer mottageren i dette. Kanskje gir han deg svaret du vil ha, kanskje ikke. Det viktige er at du har handlet i tråd med hva som er riktig for deg.

Hvis du i tillegg ønsker litt ekstra motivasjon til å gjøre nettopp dette viser forskning at selvtillit hos den andre er viktig for oss i valg av partner. Hva utstråler vel mer selvtillit enn en person som ikke spiller spill og handler ut i fra egen overbevisning?

Jeg ønsker deg lykke til!

