Hei,

Jeg er en mann i 30 årene. Jeg er gift og har tre barn. Min kone har nå mistet tilliten til meg på grunn av at jeg lyver om bagateller. Spesielt når jeg blir presset opp i et hjørne. Jeg ønsker ikke å gjøre det, men det skjer automatisk. Hva kan jeg gjøre for å slutte med dette? Jeg vil virkelig ikke miste henne. Jeg trenger sårt hjelp. Har du tips til noe eller noen som kan hjelpe meg?

Mann (30-39)



ABC Nyheters psykolog Danielle Legland svarer:



Hei!

Takk for ditt spørsmål.

Løgn kan ved første tanke assosieres med noe umoralsk og skamfullt, men sannheten er at de aller fleste av oss lyver opp til flere ganger daglig. Som regel er løgnene såpass små at de er harmløse, såkalte hvite løgner. Disse benytter vi oss ofte av i sosiale situasjoner for å mykne litt på sannheten eller smøre litt forsiktig på en hendelse. Det er nærliggende å tenke at problemene først oppstår når løgnene blir mange, og når de villeder og sårer andre mennesker. Slik er det ikke nødvendigvis.

Relasjonelt og særlig i et parforhold er det svært problematisk når det blir mange løgner, fordi vi stor grad er psykologisk avhengige av å kjenne en grunnleggende trygghet i forholdet. Du beskriver at du lyver om bagateller, og at det skjer når du blir presset opp i et hjørne. Problemet med dette er at dersom du «bare» lyver 1 av 10 ganger kan du like gjerne lyve de resterende 9. Det blir umulig for din kone å vite når hun kan ta det du sier for «god fisk».

Den store fordelen din er at du faktisk ønsker å slutte med å lyve, og med en klar agenda tror jeg du vil lykkes. Først og fremst må du stille deg selv noen spørsmål: Hvilken funksjon har løgnen? Ønsker du å slippe unna hennes reaksjon i gitte situasjoner, eller ønsker du kanskje å fremstå som mer vellykket? Det er viktig at du finner ut hvilke behov løgnene dine dekker, for deretter å snakke med kona di om dette.

Danielle Legland er ABC Nyheters psykolog. Foto: Kathleen Buer / ABC Nyheter

Videre må du forsøke å koble deg på hvordan dette oppleves for henne. Hvordan hadde du følt det dersom det var din kone som støtt og stadig løy deg rett opp i ansiktet? Hva ville du tenkt? Selv om det er uskyldige hvite løgner ville du nok lurt på hvorfor hun ikke bare kan fortelle sannheten.

Et tips er også at du skriver ned de negative konsekvensene du kan komme på for deg selv ved å lyve om disse bagatellene. På samme måte kan du skrive en liste over det positive ved å la vær.

Du spør hvor du kan få hjelp. Jeg vet ikke noe ytterligere om hvordan du har det ellers, og det kan derfor være lurt å henvende deg til fastlegen din i første omgang. Der kan det vurderes om du bør henvises videre til behandling. Det er stor sannsynlighet for at det også finnes privat praktiserende terapeuter der du bor, noe som også kan være et godt alternativ. Ulempen er at disse ikke har driftstilskudd og dermed er noe du selv må betale, men fordelen er at det er kort ventetid.

Jeg håper noe av dette kan hjelpe deg, og at det bærer frukter i ekteskapet. Lykke til!

