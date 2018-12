Silvia av Sverige: OL- vertinnen som ble dronning

– Silvia har virkelig bidratt til å fornye og modernisere det svenske kongehuset, sier hoffekspert som mener Sonja fikk merke mer til Janteloven enn Silvia. Søndag fyller svenskenes dronning 75 år.

Historien om det svenske kongeparet starter i München i forbindelse med de olympiske sommerlekene i 1972. Sportsinteresserte Carl XVI Gustaf av Sverige var på plass, og den vakre OL-vertinnen Silvia Renate Sommerlath hadde fått oppdraget med å ta hånd om den svenske kronprinsen. En oppgave man trygt kan si hun lyktes særdeles godt med.

46 år senere nyter hun enorm popularitet som svenskenes dronning og har ingen planer om å trappe ned. Når TV2s kongehusekspert og kongeblogger Kjell Arne Totland skal beskrive den forestående 75-åringen, benytter han adjektiver som stillfaren, følsom og profesjonell.

– Hun har virkelig visst å bruke sin rolle og posisjon til å åpne dører og sette fokus på saker hun brenner for. Jeg tenker på den internasjonale organisasjonen Childhood Foundation og Mentor som hun har stiftet, og Silvia-hemmet for demente i Stockholm. Silvia vil heller ikke bare være gallionsfigur; hun vil gjerne ta et tak selv, sier han til ABC Nyheter.

Dronning Silvia sender kyss til fremmøtte barn i Monsaraz, sør i Portugal. Bildet er tatt i 2008. Foto: Reuters

Ikke som Harald og Sonja



Tidligere i år kunne vårt eget kongepar feire 50 år som et team på hjemmebane og offentlig. Vi er blitt godt kjent med historien om hvordan Harald måtte kjempe for retten til å kunne gifte seg med sin Sonja. Totland forteller at situasjonen var en helt annen for Silvia og Carl Gustaf.

– Sonja og Harald måtte vente i hele ni år før de endelig fikk hverandre - fordi kong Olav og mange politikere trodde et borgerlig ekteskap ville kunne bety slutten for monarkiet. Med Carl Gustaf og Silvia var det svært forskjellig. Harald og Sonja hadde jo allerede «gått opp løypen» og vært gift i fire år da Carl Gustaf møtte Silvia Sommerlath i 1972.

I 1976 giftet Silvia og Carl Gustaf seg i Storkyrkan i Stockholm. Foto: Svenskt Fotoreportages.

Året etter ble Carl Gustaf konge etter sin bestefar Gustav VI Adolf. Dermed kunne han selv bestemme hvem han ville gifte seg med.

– Carl Gustaf og Silvias problemer besto nok mest i å holde romansen og sine stevnemøter mest mulig skjult for pressen til de endelig var klar til å forlove seg og gifte seg i 1976, fortsetter kongehuseksperten.

Dronningene som reddet monarkiene



– Hvilke likheter ser du mellom Silvia og Sonja, og på hvilken måte er de eventuelt to vidt forskjellige dronninger?

– Sonja og Silvia er begge borgerlige kvinner som giftet seg kongelig og ble dronning - og som har gjort en fabelaktig jobb i sin nye rolle. Jeg drister meg til å si at de begge på mange måter har reddet monarkiet i sine respektive land.

Dronning Sonja og dronning Silvia ombord på kongeskipet Norge under et besøk i Harstad i 2013. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Totland mener en stor forskjell mellom de to venninnene er det faktum at Silvia kom utenfra og måtte venne seg til et nytt land.

– Sonja jo var født og oppvokst i Norge. Men jeg tror kanskje vår dronning nettopp av den grunn kanskje har fått føle Janteloven på kroppen i langt større grad enn Silvia.

TV2s kongehusekspert Kjell Arne Totland har dekket over tyve kongelige bryllup og er dermed ledende i Europa på sitt felt. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Når dronning Sonja slapper av og lader batteriene med kunst og friluftsliv, er det blomster og hagearbeid som står dronning Silvias hjerte nærmest. Ute på Drottningholm slott er det et fabelaktig parkanlegg, som hun ifølge Totland går opp i med liv og lyst.

– I de store, ærverdige salongene innendørs lager hun gjerne selv store blomsteroppsatser av årstidens blomster. Og nå i desember pynter hun sammen med slottets gartnere de vakre salene og trappene innendørs med et hav av ulike juleblomster - og åpner for publikum. En fantastisk opplevelse! Jeg har vært der selv flere ganger.

Moderniserte kongehuset



I 1976 giftet Silvia seg med Carl Gustaf i Storkyrkan i Stockholm og ble dronning av Sverige. Et år seinere fikk de sitt første barn sammen, kronprinsesse Victoria (41). To år seinere fikk de sønnen prins Carl Philip (39), og i 1982 kom prinsesse Madeleine (36).

– Svenskene er veldig stolte av sin dronning, og mange forguder henne. De fleste legger ikke skjul på at hun har betydd enormt for kong Carl Gustaf og hans kongegjerning, forteller Totland.

Stockholm 1986-04-08 Kong Carl XVI Gustaf og dronning Silvia fotografert i 1986 sammen med dronningens nye hest. Foto: Leif R Jansson / Svenskt Pressfot0

Han mener dronningen har bidratt til å fornye og modernisere det svenske kongehuset.

– Silvia har gjort det nærere og mer menneskelig. Det svenske kongehuset har alltid i langt større grad vært borgerskapets og overklassens kongehus enn tilfellet er med det norske. Med sine familieverdier som kvinne og som mor har Silvia ført det nærmere folket og gjort det mer elsket og mer populært.

Gransket farens nazifortid



Ryktene om tette bånd mellom Silvias far Walther Sommerlath og nazistene hadde svirret i en årrekke allerede da TV4-programserien «Kalla fakta» i 2011 hevdet at han ble med i nazistpartiet NSDAPs utenlandsavdeling i 1934, da han jobbet i Brasil.

I programmet kom det også fram at Sommerlaths metallvarefabrikk laget viktig krigsmateriell for den tyske hæren under krigen. Fabrikken overtok Sommerlath etter den tyske jøden Efil Wechsler i 1939, og skyldtes ifølge programmet et ledd i «arifiseringen» av jødiske virksomheter.

Silvia sammen med foreldrene Walther Sommerlath og Alice Soares de Toledo, samt broren Jörg, på Arlanda flygplass i 1976, to dager før Silvia blir dronning. Foto: Ragnhild Haarstad / SVD / NTB Scanpix

Samme år startet Silvia og det svenske hoffet en bred faktainnsamling for selv finne ut om farens mulige nazi-fortid. Det ble senere publisert en utredning med sine funn som langt på vei bekreftet det som var blitt sagt.

– Dronning Silvia sa i et intervju nylig at hun har «forsont seg» med denne saken. Hun innrømmer at hun ble forferdet da hun på 1990-tallet selv fikk se svart på hvitt at pappa Walther virkelig hadde meldt seg inn i Hitlers parti så tidlig som i 1934, forteller Totland.

– Men hun fastholder at han under krigen ikke hadde slike holdninger som mange har villet tillegge ham.

«Piker, vin og sang»

I 2011 kom en mye omtalt skandalebok, «Den motvillige monarken - Carl XVI Gustaf». Her blir det hevdet at Carl Gustaf har vært utro mot dronning Silvia, besøkt tvilsomme nattklubber og festet med unge «profesjonelle selskapskvinner». Det ble snakket om full krise i ekteskapet mellom en konge med ødelagt image og en offentlig ydmyket dronning.

Men til tross for bråket, har Carl-Gustaf og Silvia holdt sammen.

Kongeparet under et besøk på Vasamuseet i 1991. Foto: NTB Scanpix

Kongehusekspert Totland opplever at Sveriges kongepar har ett tett og nært forhold, og at de er veldig avhengige av hverandre.

– Carl Gustaf sa da også i et intervju for et par år siden at han nærmest «gikk på veggene» når Silvia ikke var hjemme med ham.

– Vi må imidlertid huske at Carl Gustaf helt siden tenårene har tilhørt en overklassegjeng i Stockholm, som har gjort endel dumme ting i årenes løp - både med «piker, vin og sang». De fleste av kameratene hans har giftet seg både to og tre ganger - med stadig yngre kvinner. Mens han altså har vært gift med sin Silvia siden 1976.

– Da er det kanskje ikke så rart at hun innimellom har følt seg fristet til å «fikse litt på fasaden» heller, avslutter Totland.