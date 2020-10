Britisk ekspert om vaksineforhåpninger: «Russisk rulett»

Vaksiner mot coronaviruset er rett rundt hjørnet, ifølge legemiddelprodusentene.

Bakgrunn: Ny coronavaksine kan bare være noen uker unna i Norge

Likevel advarer David Salisbury, tidligere direktør i det britiske helsedepartementet, om at vi ikke må få altfor store forhåpninger om at en vaksine betyr at vi vil få hverdagen tilbake.

«Det er egentlig ikke sant. Det er viktig at vi er realistiske når det gjelder hva en vaksine kan og ikke kan bidra til», skriver han i en kronikk publisert i britiske The Guardian.

«Som å spille russisk rulett»



Vaksiner beskytter enkeltpersoner mot sykdom, men ingen vaksiner er 100 prosent effektive. Et enkelt regnestykke forklarer hvor stor andel av befolkningen som er beskyttet ved vaksinering, forklarer Salisbury i kronikken:

I Storbritannia får 75 prosent av befolkningen over 75 år influensavaksinen. Det gjør vaksinen 75 prosent effektiv. Om samme andel av befolkningen vaksinerer seg mot covid-19, vil 75 prosent bli immune. Det vil faktisk kun beskytte 56 prosent av den ønskede gruppen (75 prosent av 75 prosent).

«Dette vil ikke være nok til å stoppe virusspredningen. Nesten halvparten av befolkningen i den største risikogruppen vil likevel ikke være beskyttet, og det vil være vanskelig å vite hvem de mest utsatte er. Å mykne opp i sosial distansering og smittevernregler i møte med en slik risiko, vil være som å spille russisk rulett», skriver Dalisbury i The Guardian.

Han legger til at rundt 50 prosent av befolkningen under 65 år vanligvis tar influensavaksinen, og dersom det tallet samsvarer med en potensiell coronavaksine, vil også dette påvirke beskyttelsesgraden i samfunnet.

Bakgrunn: Høie: Vaksine mot covid-19 blir gratis

Vil vaksinere to av tre i Norge



I Norge ønsker regjeringen at coronavaksinen skal være gratis for alle. Vaksinasjonen skal organiseres som en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet.

– Vi har lagt til grunn et estimat om at man skal vaksinere 75 prosent av befolkningen som er i risikogruppen og 50 prosent av resten av befolkningen, sa helseminister Bent Høie på et vaksineseminar tirsdag formiddag, ifølge VG.

– Det er helt åpenbart at det er utrolig viktig for regjeringen å sikre at Norges befolkning vaksineres i tilstrekkelig grad. Ingen er trygge før alle er trygge. Derfor har det vært og er et veldig tett samarbeid mellom helsedep og utenriksdep i dette arbeidet, sier Høie til VG.

Nå skal Folkehelseinstituttet i gang med å lage en nasjonal plan for vaksinasjon, ifølge NTB.