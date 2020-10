Ny coronavaksine kan være bare uker unna i Norge

Flere av de største vaksineprodusentene er nå helt på oppløpssiden i å kunne tilby verden en vaksine mot covid-19.



Det er svært strenge regler for å få godkjent nye vaksiner, ikke minst av hensyn til risikoen for alvorlige bivirkninger.

Flere av produsentene er nå inne i den siste og avgjørende testfasen før det gis klarsignal.

I en kunngjøring på legemiddelgiganten Pfizers hjemmeside skriver selskapets leder Albert Bourla at alt nå ligger til rette for at vaksinen vil være på markedet allerede i november.

– Tredje uken av november

– Dersom vi får gode data, så vil Pfizer søke om godkjenning av vaksinen i henhold til nødprosedyrene i den tredje uken av november, heter det i meldingen som NRK er først ute med å referere til i Norge.

Det er foreløpig ikke klart hvordan vaksinene mot coronaviruset vil virke og hva slags effekt de vil ha.

– Når vi til slutt anbefaler hvem som skal få vaksinen først, er det på grunnlag av etikk og kunnskap om vaksinens egenskaper, sier Geir Bukholm, leder av vaksinearbeidet ved Folkehelseinstituttet, til Aftenposten.

Det er nedsatt ned en egen etikk-komité som skal legge fram forslag om verdier og etiske prinsipper for prioritering i Norge. Disse retningslinjene skal være klare før en vaksine tas i bruk av nordmenn.

Et titalls vaksiner inne i «fase tre»



Pfizer har en spesialavtale med EU som vil kunne sikre rask levering også til Norge. Men før det skjer skal den europeiske komiteen for humane legemidler (CHMP) gi grønt lys.

– Selv om et titalls vaksiner nå er inne i «fase tre» utprøving, er det fortsatt usikkerhet knyttet til resultatene av disse med hensyn til hvor effektive de er til å hindre sykdom, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

Vaksine er et preparat som brukes til å stimulere immunapparatet slik at den som vaksineres blir immun uten å gjennomgå sykdom, ifølge Store norske leksikon.

Kan gi nødgodkjenning

I går ble det meldt at det amerikanske bioteknologifirmaet Moderna tror at coronavaksinen de har utviklet, vil få nødgodkjenning i USA i desember.

Forutsetningen er at selskapet kan vise til positive resultater fra omfattende kliniske tester i november.

Nødgodkjenning innebærer at helsepersonell i frontlinjen i kampen mot corona og personer i risikogrupper kan få tilgang til vaksinen før alle andre.

Vaksine-skepsis i Norge



I Norge har undersøkelser vist at mange nordmenn er skeptiske til coronavaksine. I en rundspørring i oktober svarte 18 prosent av de spurte at de ville si nei til å ta vaksine. Det tilsvarer rundt en million nordmenn.

13 prosent svarte vet ikke, mens 49 prosent svarte ja.

– Manglende vaksinering kan føre til at pandemien varer lenger enn den ellers ville ha gjort, advarer kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg Forsikring i en pressemelding.

Helseminister Bent Høie (H) har sagt at håpet er å kunne begynne å tilby vaksine tidlig i 2021.

Video: WHO: – Disse bør få coronavaksine først