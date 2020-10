– Alvorlig corona-sykdom kan skyldes neandertaler-gener

Gener arvet fra neandertalere kan være én av årsakene til at noen vår alvorlig forløp ved covid-19, ifølge tyske forskere, melder CNN.

I over 30.000 år levde våre forfedre, det moderne mennesket, side om side med neandertalerne. DNA-funn viser at våre forfedre ofte hadde sex med neandertalere, noe som resulterer i at to prosent av vårt DNA stammer fra neandertalere.

– Tre ganger høyere risiko for åndedrett



Neandertalere hadde hyppig samvær med våre forfedre, noe som resulterer i at deler av vårt DNA stammer fra dem. Foto: NTB

Eksperter i neandertaler-genetikk ved Max Planck-instituttet har undersøkt DNA-sekvensen som assosieres med alvorlig sykdom ved SARS-CoV-2, for så å sammenligne med DNA som vi har arvet fra neadertalerne. Forskerne oppdaget at enkelte variasjoner i DNA-sekvensen som vi har arvet fra neandertalerne samsvarte med DNA-sekvensen som er forbundet med økt risiko for covid-19. I sørlige Asia bærer 50 prosent dette genet, mens utbredelsen i Europa er om lag 15 prosent.



– De som har arvet denne DNA-sekvensen har tre ganger høyere risiko for å trenge oksygenbehandling om de blir smittet med coronaviruset, sier Svante Paabo og Hugo Zeberg ved Max Planck-instituttet til CNN.

Funnene har blitt akseptert for publisering i det anerkjente tidsskriftet Nature.



Paabo og Zeberg har undersøkt et 50.000 år gammelt neandertaler-skjellet som ble funnet i Kroatia, samt levninger som ble funnet i Sibir. Her fant de den samme DNA-sekvensen som assosieres med økt r risiko for alvorlig forløp med covid-19, ifølge CNN.

«Tragiske konsekvenser»



Forskerne er imidlertid ikke sikre på hva som gjør at denne DNA-sekvensen øker risiko for alvorlig sykdom, eller hvorvidt det kun gjelder SARS-CoV-2, alle coronavirus eller andre virus.

Jeffrey Barret, genetiker ved Britain Sanger-instituttet i Storbritannia, var ikke involvert i studien. Han understreker overfor CNN at det ikke er spesielt oppsiktsvekkende at genvarianten som øker risiko for alvorlig sykdom stammer fra neandertalerne. Barret forklarer at det er stor genetisk diversitet blant moderne mennesker, og at neandertaler-genet kun forklarer hvorfor en liten prosent som blir smittet av coronaviruset blir alvorlig syke.

«Med tanke på den pågående pandemien, er det klart at gen-strømmen fra neandertalerne har tragiske konsekvenser», konkluderer Paabo og Zeberg i studien ifølge CNN.