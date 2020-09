Onsdag ble det avholdt en høring i Senatet og Trump-administrasjonens smittevernekspert, Anthony Fauci, var til stede. Fauci er stadig i Senatet for å orientere om pandemisituasjonen i landet, og han har flere ganger uttrykt at han er uenig med president Donald Trumps betraktinger om coronaviruset.

Under onsdagens høring ble det litt amper stemning i Senatet da senator Rand Paul gikk til angrep mot New York-guvernør Andrew Cuomo og Fauci. Paul spurte kritisk blant annet om Fauci angret på strategien mot viruset, når man ser at Sverige holdt samfunnet åpent og samtidig har lavere dødstall enn USA.

– New York hadde de verste dødstallene i verden. Hvordan kan man hoppe opp og ned, og si at guvernør Cuomo gjorde en kjempejobb?

– Går gjerne gjennom detaljene en annen gang

Senatoren sammenlignet deretter Sveriges dødsrate med New York og New Jerseys.

Senator Rand Paul under onsdagens høring i Senatet. Foto: NTB

– Sverige hadde en mykere strategi med først og fremst frivillige tiltak. Man kan godt si at Sveriges befolkning er annerledes enn New Yorks og New Jerseys, men selv de gjennomsnittlige dødstallene i USA er nå høyere enn Sveriges, sa Paul, ifølge svenske Aftonbladet.

Fauci svarte, tydelig irritert, følgende på angrepet fra Paul:

– Jeg går gjerne gjennom detaljene en annen gang. Du har sagt mye her. Du har sammenlignet oss med Sverige, men det finnes mange ulikheter. Men Sverige sammenlignet med andre skandinaviske land, de har det verre.

Over 200.000 dødsfall

Så langt i høst har smittekurven pekt i positiv retning for Sverige, i motsetning til veldig mange andre land i Europa.

Sverige har fulgt en strategi med for det meste frivillige tiltak, men med klare råd om å holde sosial avstand og god håndhygiene. Men landet har ikke stengt grensene, og barn har fått gå på skolen i hele perioden. Målet til svenskene har hele tiden vært å skape flokkimmunitet.

I Sverige har 5.876 mennesker mistet livet som følge av coronaviruset, mens 89.756 har blitt smittet. Syv millioner har fått påvist coronasmitte i USA, og 206.000 har dødd av viruset.